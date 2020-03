Folding @ Home écrase la barrière Exascale, désormais plus rapide que des dizaines de superordinateurs

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Quatre cent soixante-dix pétaflops? Pfft. De petites pommes de terre, de nos jours. Le réseau Folding @ Home a annoncé qu’il avait désormais plus d’une puissance de traitement exaflop en date du 25 mars, après avoir touché 470 pétaflops il y a à peine quatre jours. Les estimations publiées par d’autres ont suggéré qu’il pourrait atteindre jusqu’à 1,5 exaflops à ce stade, mais l’un ou l’autre nombre serait étonnant. À titre de comparaison, le supercalculateur le plus rapide, le IBM Summit, peut supporter un peu moins de 150 pétaflops.

Grâce à notre incroyable communauté, nous avons franchi la barrière exaFLOP! Cela représente plus de 1 000 000 000 000 000 000 d’opérations par seconde, ce qui nous rend environ 10 fois plus rapides que le sommet IBM! pic.twitter.com/mPMnb4xdH3

– Folding @ home (@foldingathome) 25 mars 2020

Si le réseau se limite à «un» seul exaflop, alors le réseau Folding @ Home est désormais aussi rapide que les 25 supercalculateurs les plus rapides de la planète réunis. S’il a atteint la marque des 1,5 exaflop, selon certains membres de l’équipe PCMR Folding @ Home, il est maintenant à peu près aussi rapide que les 103 meilleurs systèmes du TOP500. La raison de la forte disparité est que les performances soutenues des superordinateurs diminuent assez fortement lorsque vous descendez dans la partie supérieure de la liste avant d’aplatir. Summit peut maintenir 148,6 pétaflops, tandis que le système numéro 10 est capable de seulement 18,2. Le 50e contient 4 289 pétaflops et le 100e est un système de 2,7 pétaflops.

Quoi qu’il en soit, cela est connu dans les cercles scientifiques HPC comme «une f *** tonne absolue de puissance de calcul».

Selon les gens de Folding, il y a tellement de gens qui viennent en ligne, vous devrez peut-être attendre qu’une unité de travail vous soit assignée. Si vous remarquez que votre système se met en pause pendant des périodes de plus en plus longues entre les requêtes WU, c’est parce qu’il y a un temporisateur qui s’incrémente entre les requêtes pour éviter de submerger le serveur. Il existe une FAQ complète sur la façon de traiter les diverses erreurs que vous pouvez consulter ici si vous rencontrez des problèmes.

Il existe également une autre option pour ceux qui souhaitent donner des cycles de calcul à une bonne cause. Rosetta @ Home est un autre projet de repliement de protéines basé sur BOINC qui a moins d’utilisateurs que Folding @ Home mais a également été utilisé pour prédire avec succès la structure à l’échelle atomique du virus SARS-CoV-2. Voici comment Wikipedia résume la différence entre les deux:

Folding @ home utilise presque exclusivement des modèles de dynamique moléculaire tous atomes pour comprendre comment et pourquoi les protéines se replient (ou se replient potentiellement, puis s’agrègent pour provoquer des maladies). En d’autres termes, la force de Folding @ home modélise le processus de repliement des protéines, tandis que la force de Rosetta @ home est de calculer la conception des protéines et de prédire la structure et l’ancrage des protéines.

Certains résultats de Rosetta @ home sont utilisés comme base pour certains projets Folding @ home. Rosetta fournit la structure la plus probable, mais il n’est pas certain si c’est la forme que prend la molécule ou si elle est viable ou non. Folding @ home peut ensuite être utilisé pour vérifier les résultats de Rosetta @ home et peut fournir des informations supplémentaires au niveau atomique et des détails sur la façon dont la molécule change de forme.

Rosetta ressemble à un projet digne, soit en soi, soit comme une alternative à FAH si ce dernier a manqué de travail. Il n’y a, bien sûr, aucune garantie que Folding ou Rosetta trouveront des informations utiles à temps pour être utiles à la bataille en cours contre Covid-19, mais plus ces projets sont importants, plus ils ont de chances de l’être.

J’ai envoyé un e-mail à Horst Simon pour lui demander si la réussite exascale de Folding @ Home compte autant que son pari «Pas d’exascale informatique en 2020». Je suppose qu’il dira que non.

Crédit d’image: Tnguyen2791 / CC0 1.0

