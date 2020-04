Folding @ Home est désormais plus puissant que tous les supercalculateurs sur Terre

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les six dernières semaines ont vu beaucoup d’activités sans précédent à travers le monde, la plupart mauvaises. Un point brillant dans l’obscurité – bien que bien sûr plutôt conditionnelle – a été l’explosion soudaine de la puissance de calcul jetée lors de l’analyse et de la compréhension de COVID-19.

Il n’y a pas si longtemps, nous faisions rapport sur les 1,5 exaFLOPS de performances record du réseau Folding @ Home. Maintenant, le système a cassé 2,5 exaflops. À cette vitesse, elle serait plus rapide que les performances soutenues de tous les supercalculateurs Top500 combinés.

Grâce à notre puissance collective, nous sommes maintenant à ~ 2,4 exaFLOPS (plus rapide que les 500 premiers supercalculateurs réunis)! Nous complétons les superordinateurs comme IBM Summit, qui exécute de courts calculs en utilisant des milliers de GPU à la fois, en répartissant les calculs plus longs dans le monde en plus petits morceaux! pic.twitter.com/fdUaXOcdFJ

– Folding @ home (@foldingathome) 13 avril 2020

Cependant, il y a un astérisque assez significatif. Folding @ Home augmente encore la quantité de travail qu’ils peuvent affecter au réseau. Si vous ne pensez pas que ce problème s’est beaucoup amélioré au cours des dernières semaines, c’est parce que les nouvelles machines se sont connectées aussi rapidement que du travail supplémentaire peut être épuisé.

Le 13 avril, l’équipe a annoncé que Folding @ Home allait maintenant tester des simulations de la façon dont les médicaments antiviraux existants comme Remdesivir pouvaient interférer avec la réplication normale de COVID-19 dans le corps. Le but du projet est d’évaluer tous les médicaments NTP (Nucleotide TriPhosphate) actuellement sur le marché approuvés par la FDA pour voir lesquels pourraient être les plus efficaces pour tuer le coronavirus. Le projet travaille également en permanence pour distribuer plus d’unités de travail à tous les systèmes disponibles, donc si vous avez remarqué que votre système était inactif récemment, vous avez deux choix: attendez que certaines des unités de travail les plus récentes descendent la ligne, ou déplacez à un projet comme Rosetta @ Home, qui est généralement plus petit et pourrait également utiliser de l’aide.

Je suis vraiment curieux de voir ce qui vient de tout le temps consacré à la résolution de COVID-19. Nous n’avons jamais dépensé autant de puissance pour attaquer un seul virus d’une manière aussi ciblée, et ce que nous apprenons ici pourrait être vital pour la recherche virale à long terme sur ce projet et sur d’autres. Jamais dans l’histoire de l’humanité – pas avec le génome humain, ni le sida, ni le SRAS, ni même la recherche sur le cancer – une telle puissance n’a été si unilatéralement concentrée sur un seul objectif. Je ne sais pas si cela rapportera des dividendes, mais si c’est le cas, nous aurons appris quelque chose sur la puissance de calcul nécessaire pour réaliser ce genre de percées.

