Folding @ Home est désormais plus rapide que les 7 meilleurs supercalculateurs combinés au monde

Lorsque les bonnes personnes de Folding @ Home ont lancé un appel aux passionnés avec des cycles informatiques de rechange pour aider à lutter contre les coronavirus, Internet a répondu. Au moment d’écrire ces lignes, le réseau distribué Folding @ Home a cassé 470 petaFLOPS. C’est deux fois plus rapide que le supercalculateur Summit, et le directeur du projet voit des étoiles.

Incroyable! @foldingathome a maintenant plus de 470 petaFLOPS de puissance de calcul. Pour mettre cela en perspective, c’est plus de 2x les performances de pointe du super ordinateur Summit!

– Greg Bowman (@drGregBowman) 20 mars 2020

Si suffisamment de personnes se joignaient au projet Folding @ Home pour lutter contre les coronavirus, nous pourrions collectivement propulser le système au-dessus de la seule barrière exaFLOP. Je ne pense pas que cela déclenche le paiement de 2 000 $ dans le pari de Horst Simon et cela ne compterait pas exactement sur le TOP500 – mais ce serait une démonstration titanesque de la puissance de calcul et une pour le livre des records.

Voici comment FAH décrit leur travail sur le SRAS-CoV-2, pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas déjà leur travail:

Notre spécialité est d’utiliser des simulations informatiques pour comprendre les parties mobiles des protéines. Il est important de regarder comment les atomes d’une protéine se déplacent les uns par rapport aux autres, car elle capture des informations précieuses inaccessibles par tout autre moyen. En prenant les structures expérimentales comme points de départ, nous pouvons simuler comment tous les atomes de la protéine se déplacent.

Greg Bowman a publié le premier aperçu de la protéine SARS-CoV-2 dans un tweet de suivi du 16 mars:

Comme promis, voici notre premier aperçu de la protéine de pointe # COVID19 (alias le démogorgon) en action, gracieuseté de @foldingathome. Plus à venir! pic.twitter.com/iD2crCMHcX

– Greg Bowman (@drGregBowman) 16 mars 2020

La raison pour laquelle la simulation est importante est qu’il y a des limites à notre capacité à regarder des événements comme celui-ci se produire en temps réel. L’objectif du projet F @ H en ce qui concerne le coronavirus, en particulier, est de «rechercher des conformations alternatives et des poches cachées dans les cibles médicamenteuses les plus prometteuses, qui ne peuvent être vues que par simulation et non dans des structures de rayons X statiques».

Un travail comme celui-ci va de pair avec les récents travaux sur les superordinateurs du Sommet, isolant 77 composés chimiques qui pourraient se lier au virus et diminuer sa capacité à se lier aux cellules humaines, sinon à le bloquer complètement. Développer de nouvelles options de traitement est essentiel en ce moment. Les chercheurs ont déclaré qu’un vaccin est dans 12 à 18 mois, dans le meilleur des cas. Les traitements qui ont rendu le virus moins efficace chez les personnes déjà infectées ne nous aideront pas à empêcher les gens de tomber malades, mais ils pourraient sauver un nombre énorme de vies si l’infection continue de se propager.

Il n’y a aucune garantie que ces simulations de repliement de protéines mèneront à un traitement ou à un médicament efficace, mais contribuer à vos cycles de calcul de rechange est l’un des seuls moyens pratiques d’aider à l’épidémie de coronavirus pour la personne moyenne. Sauf si vous êtes un travailleur médical qualifié ou si vous travaillez dans un emploi jugé essentiel, la meilleure chose que les gens peuvent faire est de rester à la maison autant que possible.

Image par le NIH

