Fonctionnaire de la Force spatiale: les transferts de personnel militaire à la Force spatiale sont strictement volontaires

Lieutenant-général D.T. Thompson: “Notre problème ne va pas être le recrutement.”

ORLANDO, Floride – Le 27 février, le vice-commandant de l’US Space Force, le lieutenant-général David «DT» Thompson, a déclaré à un large public d’aviateurs que des milliers de membres du personnel de l’Air Force travaillant dans des domaines liés à l’espace devraient être transférés à le service nouvellement créé dans les années à venir. Mais il a insisté sur le fait que personne ne sera obligé de transférer s’il choisit de ne pas le faire.

L’armée américaine dispose d’une force composée exclusivement de volontaires et la Space Force ne sera pas différente, a déclaré Thompson dans un discours liminaire lors du symposium d’hiver annuel de l’Air Force Association.

Bien qu’il soit de notoriété publique que le service militaire américain est entièrement volontaire, il y a eu une certaine confusion quant à la manière dont les rangs de la Force spatiale seront composés. Le Congrès, dans la Loi sur l’autorisation de la défense nationale de 2020, a décrété la Force spatiale comme la sixième branche des forces armées, mais n’a pas permis au Pentagone d’ajouter plus de personnes et a plutôt ordonné à l’Air Force de déplacer le personnel et les ressources à l’intérieur pour former le service spatial.

“Nous allons demander aux gens de se porter volontaires pour rejoindre la Force spatiale”, a déclaré Thompson. «À ceux qui ne veulent pas faire partie de la Force spatiale, nous n’allons pas vous demander de vous joindre involontairement.»

Immédiatement après la signature du NDAA par le président Trump le 20 décembre, l’Air Force Space Command a été renommé U.S. Space Force. La secrétaire de l’Air Force, Barbara Barrett, a détaillé temporairement environ 16000 aviateurs qui travaillaient sous AFSPC à la U.S. Space Force. Le service spatial dépendra des détails de l’Air Force jusqu’à ce qu’un nouveau système administratif du personnel soit en place et que les gens puissent officiellement quitter l’Air Force et se réengager ou être reclassés dans la Space Force.

Thompson a déclaré que l’affectation de 16 000 aviateurs pour soutenir la Force spatiale n’est que le point de départ. Les responsables voudraient faire venir des aviateurs d’autres organisations telles que les commandements de formation, de matériel et de doctrine, ainsi que des opérateurs spatiaux de l’armée et de la marine. Le secrétaire à la défense a le pouvoir de déplacer des unités ou des fonctions d’un service à un autre, mais les personnes qui occupent ces emplois ne peuvent pas être obligées de transférer, a insisté Thompson.

Cela dit, Thompson a prédit que la Force spatiale n’aurait aucun mal à attirer des personnes transférées et de nouveaux arrivants.

“Notre problème ne va pas être le recrutement”, a-t-il déclaré. Il est déjà devenu évident que la Force spatiale fera face à une offre excédentaire de candidats, a ajouté Thompson. Le défi sera de sélectionner les bonnes personnes, a déclaré Thompson.

Il a noté qu’au début de janvier, la Force spatiale avait affiché des offres d’emploi pour 31 postes civils au bureau du chef des opérations spatiales, le général John Raymond. À ce jour, 5 722 candidats ont postulé.

Besoin d’aide pour la sensibilisation du public

Thompson a demandé au public de l’événement de l’Air Force Association d’aider à faire connaître ce que fait la Force spatiale, car il y a encore des idées fausses importantes.

Il a regretté que, dans les semaines qui ont suivi la promulgation de la Force spatiale, «beaucoup trop de gens du grand public et des responsables de la sécurité nationale posent cette question et la posent sérieusement:« Maintenant que nous avons créé ce truc appelé Space Force, qu’est-ce que ça va faire pour nous? ‘»

Trop de gens avaient en tête des visions de Star Wars sur les troupes de la Force spatiale combattant la Russie et la Chine dans l’espace, a-t-il déclaré. «Beaucoup trop de gens ne comprennent vraiment pas ce qu’est la puissance spatiale et ce qu’elle signifie pour la sécurité nationale.»

Il a appelé l’Air Force Association et l’industrie de la défense à aider à mener une campagne pour éduquer le public sur ce qu’est la Force spatiale, ce qu’elle fait et pourquoi elle est essentielle à la sécurité de la nation.

Thompson a offert trois exemples – qu’il a mentionnés dans ses précédents engagements avec les médias – de ce que fait la Force spatiale pour illustrer le rôle du service.

Lorsque l’Iran a tiré en janvier des missiles balistiques sur deux installations militaires américaines en Irak, “des membres de la Force spatiale américaine ont détecté ces missiles au lancement et ont donné une alerte rapide à nos forces”, a-t-il déclaré. Lorsque deux satellites sont presque entrés en collision au-dessus de Pittsburgh la semaine dernière, l’US Space Force surveillait la situation. Si ces satellites avaient constitué une menace, il aurait été de la responsabilité de l’US Space Force d’avertir les propriétaires et les opérateurs de satellites, a déclaré Thompson. Et il convient de rappeler à tous ceux qui utilisent le GPS qu’ils sont exploités par l’US Space Force.