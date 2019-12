Fournisseurs de composants français démo matériel de constellation avec ANGELS cubesat

WASHINGTON – Un cubesat lancé le 18 décembre teste le matériel des fabricants français de composants jockeying pour le travail de constellation smallsat.

ANGELS, l'Argos Néo sur un satellite générique économique et léger, est un cubesat de 12 unités entièrement construit avec des composants français. Le vaisseau spatial de 25 kilogrammes, financé par l'agence spatiale française CNES et le constructeur français de petits bateaux Hemeria, a été lancé le 18 décembre sur un Arianespace Soyuz avec un satellite de reconnaissance radar italien et le télescope européen de chasse aux exoplanètes CHEOPS. ANGELS, l'un des trois cubesats à bord du lancement, transporte une charge utile qui capte les signaux de faible puissance des balises maritimes.

Les fournisseurs français de composants utilisent ANGELS pour qualifier l'espace de nouvelles technologies. Alors que plusieurs fournisseurs ont déjà contribué à d'autres programmes satellites, ANGELS est l'aboutissement d'une poussée collective de 12 entreprises pour exporter des composants français dans le monde.

Cinq des 12 sociétés d'un groupe appelé «NewSpace Factory» ont contribué à la mission ANGELS.

"C'est la première fois qu'ils travaillent ensemble sur une seule mission", a déclaré Gregory Pradels, directeur exécutif de la NewSpace Factory, dans une interview. «C'est le lancement de l'offre française NewSpace en termes d'équipements.»

Pour ANGELS, la société française Erems a fourni une unité de conditionnement et de distribution d'énergie durcie aux rayonnements, ainsi qu'un logiciel d'optimisation de l'énergie; CS Group a fourni les commandes au sol; Hemeria a construit le satellite; et la startup Anywaves a fourni ses premières antennes en bande S pour la télémétrie, le suivi et la commande, avec l'aide de Mecano ID, qui a également effectué des tests environnementaux du satellite.

"Avec les ANGEL, ces entreprises qualifient leur équipement dans l'espace", a déclaré Pradels.

Le CNES a déclaré avoir apporté la technologie et cinq employés à la production d'ANGELS. Le spécialiste des radiofréquences Syrlinks et le fabricant de satellites Thales Alenia Space ont construit la charge utile des communications de l'Internet des objets avec l'aide du CNES.

Plusieurs sociétés de la NewSpace Factory s'apprêtent à fournir des pièces à Kineis, une société française préparer une constellation de 25 satellites pour relier les appareils de l'Internet des objets. Kineis a ajouté ANGELS à sa constellation actuelle, les autres étant tous des charges utiles hébergées sur d'autres satellites.

Pradels a déclaré que certaines sociétés de NewSpace Factory, telles qu'Erems et le constructeur d'équipement GNSS Syntony, sont déjà des fournisseurs de OneWeb. D'autres membres espèrent que leur participation à ANGELS leur permettra de gagner des affaires similaires, même à plus petite échelle.

"Pour les constellations avec 20, 30 ou 50 satellites, l'usine NewSpace est en effet un bon choix", a déclaré Pradels. "Nous avons de nombreuses discussions sur ce front."

Pradels a déclaré que les membres de NewSpace Factory ont également contribué à EyeSat, un télescope cubique CNES construit avec des étudiants pour prendre des images de la Voie lactée. Syrlinks ne fait pas partie de la NewSpace Factory mais a également fourni du matériel de communication pour les cubes ANGES, EyeSat et OPS-SAT de l'ESA. Les trois ont été lancés en tant que charges utiles secondaires sur la mission Soyouz d'Arianespace avec le satellite radar Cosmo-SkyMed du gouvernement italien et la mission caractérisant le satellite ExOPlanet (CHEOPS) de l'Agence spatiale européenne.