Foust Forward | Comment la pandémie va-t-elle changer la NASA?

Trois mois après que la pandémie de coronavirus ait bouleversé la société américaine, il y a des signes de rétablissement. Les États annulent certaines de leurs restrictions sur les entreprises et les rassemblements publics, dans l’espoir de réparer les dommages économiques qu’ils ont causés, même si la pandémie est loin d’être terminée.

La NASA reprend également les premières étapes initiales de son fonctionnement normal. En mai, l’agence a publié un plan sur la façon dont ses centres se désamorceraient des niveaux les plus élevés de son plan d’intervention en cas de pandémie, leur permettant de s’ouvrir progressivement à davantage de travaux sur place. Depuis, quelques centres sont passés de la phase 4 – le niveau le plus élevé, avec seulement un travail essentiel à la mission – à la phase 3, ce qui permet des activités plus critiques dans les centres.

L’agence, cependant, ne se précipite pas pour rouvrir les centres à un travail plus large. «Il faudra un certain temps avant que les gens arrêtent le télétravail», a déclaré Steve Jurczyk, administrateur associé de la NASA, lors d’une présentation lors d’une réunion conjointe du Conseil des aéronautiques et de l’ingénierie spatiale des National Academies et du Space Studies Board le 9 juin. «Je ne peux pas prédire combien de temps nous serons dans ce mode. » Permettre plus de travail sur place dépendra de la disponibilité des tests d’anticorps ou d’un vaccin COVID-19, a-t-il suggéré.

Cependant, la pandémie a déjà eu des effets permanents sur le fonctionnement de l’agence. « Certaines choses que nous ne changerons pas parce que nous avons appris à mieux le faire », a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA pour la science, aux comités des académies nationales. Par exemple, la NASA a converti des panels d’examen des propositions de recherche de réunions en personne à des réunions en ligne. «Beaucoup d’entre eux fonctionnent vraiment très bien» dans le nouveau format, a-t-il déclaré. « Nous allons continuer à faire ça. »

Jurczyk a déclaré que la grande majorité du personnel de la NASA a pu travailler à distance, et il s’attendait à ce que même après la levée des restrictions, de nombreuses personnes continueront de le faire, soit parce qu’elles appartiennent à des catégories de santé à haut risque, soit simplement parce qu’elles le trouvent plus efficace.

Il envisageait un avenir où moins d’employés auraient des bureaux permanents. Au lieu de cela, ils travaillaient à domicile la plupart du temps, en utilisant un concept appelé «hôtel» où ils réservaient un bureau pour les moments où ils devaient être sur place. « Nous pourrions réduire considérablement l’espace de bureau requis au siège et dans d’autres endroits si nous faisons beaucoup plus de télétravail », a-t-il déclaré.

Mais que perd la NASA dans un avenir plus axé sur le télétravail? « Je sais que nous manquons de certaines choses parce que nous ne sommes pas ensemble », a déclaré Ken Bowersox, administrateur adjoint par intérim pour l’exploration et les opérations humaines, devant les comités. « Parfois, vous obtenez un extrait de 10 secondes dans le couloir de quelqu’un, et cela peut vous faire gagner une réunion de 30 minutes. »

Jurczyk a accepté et a expliqué que c’était l’une des raisons pour lesquelles les principales révisions finales pour le lancement de l’équipage commercial SpaceX Demo-2 ont eu lieu en personne plutôt qu’en ligne. «Vous pouvez regarder quelqu’un dans les yeux et dire:« Êtes-vous d’accord? Êtes-vous bon avec ça? « », A-t-il déclaré, ajoutant que cela permettait également des conversations secondaires pendant les pauses qui ne sont pas possibles dans une réunion virtuelle.

Le télétravail est également stressant. Les ordinateurs portables et les smartphones avaient depuis longtemps brouillé les frontières entre le domicile et le bureau, mais le télétravail étendu les a effacés. « Une chose qui nous inquiète est l’épuisement professionnel », a déclaré Jurczyk. «Les gens travaillent beaucoup plus de 40 heures par semaine.»

« Vous pouvez arriver à un point où les gens sont surchargés plus tôt que vous ne le feriez si vous ne télétravailliez pas », a déclaré Bowersox. « J’ai remarqué que les gens peuvent devenir irritables plus rapidement si vous ne faites pas attention. »

Cette irritation peut s’étendre au-delà des employés de la NASA. « Ma femme redoutait juste le » ding « » fait son smartphone quand un nouveau message est arrivé, se souvient Jurczyk, « parce qu’elle savait que lorsque j’entendais le ding, elle n’allait pas me voir pendant 30 minutes ou une heure, parce que je a reçu un SMS pour appeler le téléphone. »

Alors que la NASA s’adapte à un avenir de télétravail beaucoup plus important, elle devra également trouver des moyens de fixer des limites, d’éviter l’épuisement professionnel et de préserver les mariages.

Jeff Foust écrit sur la politique spatiale, l’espace commercial et les sujets connexes pour SpaceNews.

Sa chronique Foust Forward apparaît dans tous les numéros du magazine. Cette colonne a été publiée dans le numéro du 15 juin 2020.