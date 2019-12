Foust Forward | Comment réussir dans les spatioports sans vraiment se lancer

Pour la plupart des gens, le terme «port spatial» évoque des visions de rampes de lancement et de portiques, avec des fusées décollant verticalement. Certains élargissent cette vision aux avions spatiaux, décollant ou revenant à un atterrissage sur des pistes. Dans les deux cas, il s'agit de véhicules partant ou revenant de l'espace.

Mais pour certains, les spatioports deviennent un endroit où les entreprises, plutôt que les fusées, décollent. Un exemple typique est le Houston Spaceport, également connu sous le nom d'aéroport d'Ellington. L'aéroport a reçu une licence de port spatial de la Federal Aviation Administration en 2015, mais n'a pas encore accueilli de lancement ou d'atterrissage et n'a aucune perspective de le faire dans un avenir prévisible.

Mais le système d'aéroport de Houston, qui gère le port spatial de Houston avec les deux principaux aéroports commerciaux de la ville, ne voit pas cela comme un problème. «Nous avons déterminé qu'il y avait trop peu de joueurs, en termes d'opérateurs», a déclaré Arturo Machuca, directeur général du port spatial, lors d'une réunion le mois dernier de la Global Spaceport Alliance à Houston. Au lieu de cela, il a déclaré que le port spatial est destiné à "construire un point focal pour l'innovation aérospatiale."

De ce point de vue, le Spaceport Houston est un succès. Le site a déjà attiré des entreprises aérospatiales, notamment le développeur d'atterrisseur lunaire Intuitive Machines. Plus tôt cet automne, Flight Safety International a annoncé qu'elle construirait une installation de formation aéronautique de 125 000 pieds carrés au port spatial, une partie de la phase initiale de développement du port spatial qui offre 165 acres aux entreprises aérospatiales.

D'autres ports spatiaux potentiels adoptent des approches similaires pour attirer des entreprises sans se lancer. Midland International Air and Space Port a obtenu une licence de la FAA et a changé de nom, en 2014, s'attendant à accueillir des vols spatiaux suborbitaux par XCOR Aerospace. Cependant, XCOR a cessé ses activités et personne d'autre n'a exprimé le souhait de se lancer à partir de là. Le hangar utilisé par XCOR abrite désormais Avellan Space Technology and Science, qui l'utilise pour construire de petits satellites.

Le Colorado Air and Space Port, anciennement Front Range Airport en dehors de Denver, a reçu sa licence en 2018 malgré les craintes que les activités de lancement ne puissent interférer avec les vols à proximité de l'aéroport international de Denver. Bien que le port spatial s'attende à accueillir un jour des lancements, il se concentre pour l'instant sur les entreprises qui souhaitent faire des tests de moteurs-fusées et d'autres activités.

Ces succès semblent encourager d'autres à poursuivre des spatioports malgré le manque de clients de lancement. Parmi les participants à la réunion de la Global Spaceport Alliance figuraient des responsables d’endroits comme le comté de Hancock, Mississippi; Waco, Texas; et Yuma, Arizona, qui en étaient tous aux premiers stades de la planification des ports spatiaux et ne se laissaient pas décourager par le manque d'activité de lancement dans d'autres ports spatiaux autorisés.

Alors pourquoi passer par tous les efforts pour obtenir une licence de port spatial – un processus pluriannuel qui nécessite souvent des examens techniques et environnementaux approfondis et coûteux – alors que l'on pourrait simplement ouvrir un parc d'activités avec beaucoup moins de tracas? Certains espèrent encore pouvoir attirer des entreprises de lancement, en particulier pour les vols spatiaux suborbitaux point à point. "Nous pensons, sans hésitation, que le transport point à point deviendra un moyen de transport régulier", a déclaré Machuca de Houston.

Malgré certaines des évaluations les plus optimistes de l'industrie, il semble peu probable que cela se produise de si tôt. Blue Origin et Virgin Galactic ont pris beaucoup plus de temps que prévu pour développer des véhicules suborbitaux conçus pour voler du point A vers le point A, ce qui suggère que le défi bien plus grand du vol point à point longue distance, au niveau de la sécurité les gens attendent de l'aviation de passagers aujourd'hui, ne sera pas disponible dans le commerce de sitôt. De plus, il est difficile d'imaginer une grande demande de transport intercontinental à grande vitesse vers et depuis des endroits comme Waco ou le sud du Mississippi.

Tant que les défenseurs des ports spatiaux sont francs à propos de ces défis, il y a peu de mal dans d'autres endroits à obtenir le statut de port spatial, en particulier s'il est lié à des ambitions de développement économique plus larges. Même s'il est peu probable qu'ils lancent des fusées, ils peuvent plutôt être des rampes de lancement pour les entreprises aérospatiales.

«Foust Forward» apparaît dans chaque numéro du magazine SpaceNews. Cette colonne a été publiée dans le numéro du 19 août 2019.

Jeff Foust écrit sur la politique spatiale, l'espace commercial et les sujets connexes pour SpaceNews. Sa chronique Foust Forward apparaît dans tous les numéros du magazine.

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 11 décembre 2019 du magazine SpaceNews.