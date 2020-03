Fred Hutch met à pied 14 personnes dans un remaniement de la science des données, les appels se déplacent sans rapport avec la crise COVID-19 – .

Le campus de Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle. (Photo de Fred Hutch / Robert Hood)

Le centre de recherche sur le cancer Fred Hutchinson de Seattle a licencié 14 personnes dans le cadre d’une restructuration plus large de ses initiatives internes de science des données, a appris ..

Cette décision, annoncée en interne la semaine dernière, résulte d’une décision de dissoudre le groupe de 50 personnes connu sous le nom de Hutch Data Commonwealth, à la suite d’un examen approfondi par des dirigeants de l’institution de recherche à but non lucratif.

La plupart des membres de cette équipe se déplaceront vers d’autres parties de l’organisation et «continueront de se concentrer sur les progrès de l’informatique de recherche à forte intensité de données et le soutien de la science des données», a déclaré un porte-parole, notant que Fred Hutch offre des indemnités de départ et des avantages sociaux aux 14 personnes. pour qui il n’a pas pu trouver de nouveaux postes.

Le Dr Thomas Lynch est président de Fred Hutch depuis février. (Photo de Fred Hutch)

La réorganisation survient à un moment de changement plus large pour l’organisme de recherche à but non lucratif de 3 200 personnes, après le départ du président Gary Gilliland l’année dernière. Son successeur, Thomas Lynch, a commencé il y a moins de deux mois.

Les responsables de Fred Hutch affirment que la décision est en cours d’élaboration depuis quelques mois et qu’elle n’est pas liée aux retombées économiques de la crise du COVID-19. Les chercheurs de Fred Hutch se sont imposés comme des chefs de file dans la recherche et le suivi du nouveau coronavirus grâce à leur plus grande concentration scientifique sur la lutte contre la maladie.

Vents contraires économiques plus importants

Séparément, lors d’une discussion interne le 23 mars, le chef de l’exploitation, Steve Stadum, a déclaré aux employés que Fred Hutch pouvait résister à la situation actuelle pendant deux ou trois mois en gérant les dépenses sans prendre de «mesures draconiennes», selon une transcription obtenue par ..

Cependant, il a précisé que Fred Hutch n’est pas à l’abri d’un ralentissement prolongé.

“Nous savons que les licenciements commencent dans notre région et au-delà”, a déclaré Stadum, selon le compte rendu. «Nous savons que nos fonds d’investissement ont chuté de façon spectaculaire ces dernières semaines. Nous savons, sur la base des ralentissements du passé, que la philanthropie sera affectée de manière significative. Nous savons également qu’il y aura des réponses fédérales et non fédérales de nos sponsors, mais nous ne savons pas ce qu’ils seront ou s’ils couvriront entièrement nos coûts, y compris pendant cette période où nous travaillons à distance. »

Fred Hutch a déclaré des revenus d’exploitation de 714 millions de dollars au cours de son exercice 2019, dont 56% provenaient de contrats et de subventions gouvernementales, 16% de dons et de dons philanthropiques et 6% de revenus de placements. L’organisation de 44 ans est classée au premier rang des financements des National Institutes of Health parmi tous les centres de recherche indépendants américains.

Un nouveau «noyau de science des données»

Le HDC, comme on l’appelle à l’intérieur de Fred Hutch, a été lancé et dirigé par Matthew Trunnell, qui était directeur des données chez Fred Hutch avant de démissionner en novembre.

L’objectif est de développer «un nouveau noyau de données Fred Hutch», selon une note interne de dirigeants dont Marion Dorer, vice-présidente de Fred Hutch pour l’Administration interdisciplinaire des sciences.

“Nous reconnaissons que les derniers mois ont été difficiles, avec des changements de leadership, la structure des membres de l’équipe, l’ambiguïté et des changements de direction alors que nous travaillions vers une solution optimale qui répond aux besoins de Hutch”, a écrit Dorer dans le mémo, obtenu par .. “Nous reconnaissons également que les transitions de travail à distance et le stress autour de COVID-19 ont augmenté les niveaux d’anxiété.”

Ce nouveau «noyau de données», a écrit Dorer, «soutiendra la recherche intensive en données chez Fred Hutch grâce à des améliorations dans la gestion des données, l’ingénierie des données, la visualisation des données ainsi que la formation et le renforcement de la communauté».

En dissolvant le HDC, l’idée est de «mieux aligner et intégrer nos capacités de données avec la stratégie de données globale du Centre et de rendre ces capacités plus accessibles à nos chercheurs scientifiques», a déclaré Tom Kim, porte-parole de Fred Hutch, dans un courriel ce week-end. Il a ajouté: «Nous sommes reconnaissants à l’équipe pour leurs contributions et nous sommes impatients de continuer à tirer parti des données et de la technologie pour comprendre et éliminer le cancer et les maladies connexes.»