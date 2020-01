Frostbite Tech: de bons pneus d’hiver fonctionnent mieux avec des roues plus petites

L’hiver peut sembler un tiers fait par le calendrier. Pourtant, grâce aux variations des conditions météorologiques dans de nombreuses régions du pays, nous ne faisons que commencer. Voici une introduction rapide sur la façon dont la technologie des pneus a changé et sur ce que vous pouvez faire pour traverser le temps froid et neigeux – et aussi comment survivre à l’hiver sans perdre une autre roue en alliage de 400 $ aux nids-de-poule.

L’astuce consiste à obtenir un deuxième jeu de pneus et roues avec des pneus d’hiver où la roue de route est d’un, deux ou même trois pouces de diamètre plus petit. Vous compensez en obtenant un pneu avec un flanc plus haut de sorte que la hauteur globale soit la même. Le bonus est que les flancs en caoutchouc sont beaucoup plus flexibles et résistants aux nids de poule que les roues en alliage d’aluminium ou en acier.

Avez-vous besoin de pneus d’hiver?

Si vous avez une voiture de performance avec des pneus d’été, ils ne sont pas sûrs en dessous de 40 degrés car le composé de la bande de roulement souple devient dur – trop dur pour l’adhérence sur la route, une fois qu’il est proche du gel. Vous ne glisserez pas immédiatement hors de la route en dessous de 32 degrés, mais les capacités de freinage et de virage sont compromises. Vous devez au moins les remplacer pour la moitié la plus froide de l’année par des pneus toutes saisons. Vous pouvez rechercher la marque et le modèle de pneu en ligne; qui vous indique s’ils sont en été.

La plupart des voitures neuves sont livrées avec des pneus toutes saisons et elles sont acceptables dans quelques centimètres de neige si vous n’avez pas une allée ou une rue escarpée. Par mauvais temps, vous avez également le droit de dire: «Je reste.» Et cela devrait.

Les pneus d’hiver – ce qu’on appelait autrefois les pneus d’hiver – ont un composé qui reste mou et souple bien en dessous du point de congélation. Mais ils sont un peu plus bruyants sur la chaussée sèche et s’usent plus vite que les pneus toutes saisons. Ils améliorent la traction sur la neige, la glace et la neige fondante. Le caoutchouc a la même apparence – noir – que sur un pneu d’hiver du début des années 2000, mais la chimie et la composition sont plus avancées.

Les pneus d’hiver cloutés sont moins populaires qu’il y a une génération en raison des progrès rapides réalisés par les pneus d’hiver non cloutés, en raison des interdictions de l’État ou des limites sur le moment où les pneus cloutés peuvent être utilisés, et parce qu’ils sont bruyants sur la chaussée sèche. Les pneus cloutés endommagent également la chaussée au fil du temps. Mais pour s’arrêter et commencer sur la glace, ils sont bons. Dans la neige, pas beaucoup de différence.

Combien en obtenir? 4 est toujours la bonne réponse

Les deux premiers pneus d’hiver doivent aller à l’arrière de la voiture. Même si vous avez une traction avant. Pourquoi? Les pneus neige adhèrent mieux que toutes les saisons, bien mieux que les pneus d’été. Freinez fort dans une voiture à traction avant et l’arrière avec moins d’adhérence glissera – pourrait – se déplacer. Si vous voulez que la voiture roule bien dans la neige, vous avez besoin de pneus d’hiver à l’avant et si vous ne voulez pas faire tourner la voiture en freinant ou en décollant soudainement de l’accélérateur, vous avez besoin de pneus d’hiver à l’arrière.

N’oubliez pas: peu importe quel véhicule, quelle transmission, les deux premiers pneus d’hiver sont toujours à l’arrière. C’est agréable d’y aller. Il est essentiel de s’arrêter.

Une voiture à traction intégrale a-t-elle besoin de pneus d’hiver?

Les véhicules à traction intégrale ont une meilleure traction dans la neige, mais les traction intégrale et à quatre roues motrices (ce que les camionnettes et les gros VUS ont) ne confèrent aucun avantage de freinage par rapport aux roues arrière motrices.

En termes de traction, rien ne vaut la traction intégrale avec quatre pneus d’hiver, suivie de la traction avant avec quatre pneus d’hiver, suivie de la traction arrière avec quatre pneus d’hiver. La propulsion arrière avec des pneus d’hiver est-elle meilleure que la traction intégrale avec des pneus toutes saisons? Cela dépend de la situation et des conditions routières. Quoi qu’il en soit, c’est une question hypothétique: soit vous avez une voiture à propulsion arrière ou une voiture à traction intégrale, et vous décidez si vous devez ajouter des pneus d’hiver, pas s’il faut vider un conducteur arrière qui a besoin de neige et obtenir une voiture à traction intégrale qui pourrait ou pourrait ne pas en avoir besoin.

Moins-1 2 3: plus petite jante, plus grande paroi latérale

Au cours de mes années de conduite, à environ un demi-million de kilomètres parcourus, j’ai perdu environ six roues ou pneus et roues à cause des dommages causés à la route. Trois l’ont été au cours des trois dernières années, tous à cause de nids-de-poule. Lorsque nous avons déménagé sur une route vallonnée et sinueuse à 25 miles de Manhattan (de telles routes existent) et que nous avons obtenu un SUV à quatre roues motrices, nous nous sommes débrouillés pendant un an avec des pneus toutes saisons, puis nous avons décidé que nous voulions encore plus de traction et de freinage. et en bas des collines et autour des courbes la demi-douzaine de fois par an, nous obtenons de la neige. Cela après un nid de poule plié mais n’a pas cassé une des roues (une réparation de 200 $).

J’ai recherché le concept de taille plus, moins. Il est possible d’obtenir un ensemble de pneus et roues où la roue de route est un pouce plus grand, disons 20 au lieu de 19 pouces, mais le rapport d’aspect (la hauteur d’un flanc de pneu est comparé à la largeur du pneu, indiqué par un nombre tel que 50, 60 ou 70) s’ajuste de sorte que le flanc est plus petit et que le diamètre global du pneu, de haut en bas, est à peu près le même. Vous pouvez aller plus un, plus deux, parfois plus trois, ce qui signifie que les roues de 18 pouces engendrent des roues de 21 pouces. Vous pouvez également opter pour un moins un, moins deux ou moins trois avec des pneus d’hiver, de sorte qu’un ensemble pneu / roue 19 pouces d’été ou toutes saisons devient 18, 17 ou 16 pouces avec des pneus d’hiver. Il est plus difficile de réduire la taille, de 19 à 18 à 17 à 16, car le panier de roue doit pouvoir s’adapter sur les composants du frein et le panier d’une roue de 16 pouces est parfois trop petit.

En raison de la mauvaise expérience avec l’alliage endommagé, je ne voulais pas de grosses jantes brillantes pendant les mois d’hiver. J’ai décidé de voir si je pouvais échanger les roues de 19 pouces de notre SUV compact et la série 55 et les pneus jusqu’à 17, voire 16 pouces. Les pneus d’hiver de 18 pouces ont été facilement trouvés, 17 aussi, mais seulement une poignée de 16. Celui qui a fonctionné pour ma voiture, un Mazda CX-5, était le pneu d’hiver Michelin X-Ice 2, dimension 225 / 70R16. Il correspond étroitement au diamètre des pneus 225 / 55R19 d’origine. J’ai choisi des roues en acier, plus résistantes que l’alliage d’aluminium, un peu plus lourdes. J’ai d’abord vérifié via des fiches techniques pour m’assurer que les pneus et les roues correspondraient à coup sûr, et ils l’ont fait. Les concessionnaires de pneus, locaux ou directs, ont des tableaux de montage indiquant quelles roues plus grandes ou plus petites s’adaptent sans gratter un composant ou nécessiter des évasements d’ailes.

Alors maintenant, nous avons ces moins-trois sur notre voiture principale. Depuis trois ans, nous avons des pneus d’hiver Bridgestone Blizzak WS80 sur une vieille berline sport à propulsion arrière. La vieille berline était livrée avec des pneus et des roues 225 / 55R16; J’ai eu des pneus d’hiver 225 / 60R16 et des roues en alliage abordables, encore une fois environ un buy-in de 1000 $ au moment où ils ont été montés et boulonnés à la voiture.

Si le concept plus / moins prête à confusion, il suffit de demander au concessionnaire: Puis-je obtenir des roues de différentes tailles avec des pneus adaptés qui finissent par avoir la même dimension extérieure (diamètre) de haut en bas?

Combien?

En règle générale, et comme je l’ai fait ci-dessus, chiffrez environ 1000 $ pour installer quatre pneus et roues d’hiver décents sur votre petite ou moyenne voiture. Ce sera plus si vous voulez des pneus d’hiver à haute vitesse ou optez pour des jantes en alliage de fantaisie. Ces choses ajoutent ou soustraient de ce que vous payez:

Les roues et pneus de grande taille coûtent plus cher.Si vous obtenez des roues en acier, ajoutez 25 $ à 50 $ pour un pack de quatre enjoliveurs en plastique pour améliorer les cosmétiques.Ajouter 40 $ à 50 $ par roue pour un moniteur de pression des pneus.Ajouter 25 $ à 50 $ pour monter et équilibrer chaque roue et pneu.Ajouter 10-25 $ par roue pour mettre chaque roue sur la voiture et serrer les roues (en serrant la pression) (et retirer l’ancien ensemble). Soustrayez jusqu’à 75 $ par roue / pneu si vous achetez tout de la même source et vous obtenez un ensemble de pneus prêt à monter.Ajoutez 40 $ à 60 $ pour un ensemble de quatre sacs de pneus pour le stockage hors saison, surtout pour ne pas vous salir en les frottant contre eux dans le garage. 75 $ pour un support de stockage de pneus qui monte haut sur le mur de votre garage.Figurez sur un nouvel ensemble de pneus après six à 10 ans. Le caoutchouc se détériore, surtout au soleil.

N’essayez pas de désinstaller les pneus d’été, de mettre les pneus d’hiver sur les mêmes roues, puis de réinstaller les pneus d’hiver l’automne prochain. Chaque voyage au garage coûte entre 100 $ et 200 $, donc le deuxième jeu de roues devient moins cher après deux ans.

Conclusion: ce deuxième jeu de pneus et de roues d’hiver peut sembler coûteux. Dans le même temps, il est à peu près le même que le coût de votre franchise d’assurance si vous êtes dans un accident d’hiver, plus les paiements d’assurance plus élevés pour quelques années.

Au-delà du coût, vous réduisez les risques d’accident, vous vous sentez plus en sécurité dans la neige et vous êtes plus susceptible de faire ce week-end que vous attendiez avec impatience même si le temps est menaçant.

Maintenant lis: