Fuite d’images et de spécifications pour le deuxième téléphone pliable de Samsung

Nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles le deuxième téléphone pliable de Samsung pourrait faire ses débuts bientôt, et une nouvelle fuite présente tous les détails et les images de presse. Le Galaxy Z Flip a plus en commun avec le prochain Moto Razr qu’avec le Galaxy Fold 2019 de Samsung. C’est un appareil à clapet avec un grand OLED repliable à l’intérieur. Contrairement à de nombreux téléphones 2020, celui-ci ne prendrait pas en charge les réseaux 5G.

Lorsque le Galaxy Z Flip est fermé, il ressemble aux anciens téléphones à clapet – c’est un carré lisse et brillant avec un minuscule affichage OLED. Il y a également un capteur d’empreintes digitales latéral. Au lieu d’un clavier et d’un petit écran à l’intérieur, vous obtenez un énorme OLED flexible de 6,7 pouces. WinFuture prétend que ce panneau cadencera à 2636 x 1080. Vous pouvez également voir le petit perforateur en haut pour la caméra frontale. Lorsqu’il est ouvert, l’écran a un rapport de 22: 9, ce qui est extrêmement haut. Il y a quelques téléphones 21: 9, et ceux-ci sont déjà étrangement grands. Lorsqu’il est ouvert, l’appareil mesure 7,2 mm d’épaisseur. Fermé, il fait environ 15,3 mm.

Certaines fuites antérieures ont affirmé que ce téléphone utiliserait une nouvelle vitre flexible ultra-mince, ce qui pourrait être une amélioration substantielle par rapport aux autres téléphones pliables. Le plastique utilisé sur le Galaxy Fold et le Moto Razr est très doux, il est donc plus susceptible de se rayer qu’un écran en verre. Motorola a également passé des années à développer sa charnière Razr, ce qui empêche la formation d’un pli profond au milieu de l’écran. Un écran en verre devrait réduire l’apparence d’un pli sans la charnière de fantaisie. La fuite prétend également que vous pouvez installer le Galaxy Z Flip sur une table avec l’écran ouvert entre 70 et 110 degrés.

L’extérieur du téléphone a deux caméras, qui auraient toutes les deux 12MP. L’un d’eux sera un grand angle standard, et l’autre sera ultra large avec un champ de vision de 123 degrés. La caméra dans le perforateur ne fera que 10MP.

Le Galaxy Z Flip sera un téléphone haut de gamme, mais il n’aura pas les mêmes spécifications que la plupart des produits phares de 2020. Il restera avec le Snapdragon 855+ 2019 au lieu du 865. La nouvelle puce Qualcomm nécessite un modem 5G, il semble donc que le Galaxy Z Flip sera uniquement 4G. Vous bénéficierez également de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, qui sont tous deux dans la zone des téléphones phares de Samsung. La batterie pourrait cependant être un problème. Le Galaxy Z Flip n’a qu’une capacité de 3300 mAh et prend en charge une charge rapide de 15 W.

La fuite affirme que le Galaxy Z Flip fera une apparition lors de l’événement Samsung Unpacked le 14 février. La nouvelle fuite réclame un prix de 1 500 €, mais les rumeurs indiquent également un lancement potentiel d’AT & T aux États-Unis avec un prix de 1 400 $.

