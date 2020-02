Fuite: Intel prévoit un GPU haut de gamme de 400 à 500 W pour défier AMD et Nvidia

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Pendant plus d’un an, Intel a gardé les détails exacts de ses GPU Xe de nouvelle génération sous son gilet. Nous avons obtenu quelques mises à jour, comme celles concernant Ponte Vecchio, mais la société a surtout laissé parler ses graphiques intégrés avancés (Ice Lake, qui est basé sur le prédécesseur immédiat de Xe, offrait des performances graphiques considérablement améliorées par rapport à Skylake).

Une nouvelle fuite de Digital Trends, cependant, prétend avoir beaucoup plus d’informations sur le plan graphique d’Intel. Selon leurs données, Intel prévoit de commercialiser des cartes sur la base de plusieurs modèles. Les cartes comporteront soit 1, 2 ou 4 tuiles, chaque tuile étant apparemment construite à partir de 128 EU. Chaque UE semble fonctionner sur huit threads simultanément, ce qui signifie que nous comparons les threads Intel lorsque nous comparons le nombre total de cœurs GPU à une puce AMD ou Nvidia. Cela équivaut à 1024, 2048 ou 4096 threads, dans un GPU de 128, 256 ou 512 EU. Intel utilisera apparemment une architecture en mosaïque pour atteindre ce type de densité. En mosaïque, dans ce sens, semble être une référence à la conception matérielle physique, pas une référence au rendu en mosaïque.

Cette diapositive fait référence au facteur de forme, à la taille, à la consommation d’énergie et aux facteurs de forme qu’Intel lancera autour de Xe. Cependant, toute la terminologie n’a pas pu être définie. SDV = véhicule de développement logiciel. RVP = Reference Validation Platform. Wilson City semble être un nouveau type d’Intel PCH, et Sawtooth Pass est une solution Intel Xeon 2S existante. Cependant, il semble que ces cartes 400-500 W ne soient que des pièces de serveur – il n’y a aucun signe qu’Intel a l’intention de les expédier sous forme de consommateur et qu’elles nécessitent une tension d’entrée de 48 V. Ce sont clairement des parties de serveur, du moins pour l’instant.

Il est toujours impossible de tirer des conclusions sur les performances de ces cartes, mais nous savons qu’Intel est prêt à repousser le bord extérieur de l’enveloppe thermique pour atteindre ses objectifs de performances. L’objectif de 300 W n’établit pas que – AMD a également été disposé à proposer ce type de supports – mais 500 W, même pour une carte serveur haut de gamme, le poussent vraiment.

Le problème est que vous pouvez utiliser ce fait pour faire deux arguments différents: 1). Qu’Intel ne peut pas égaler l’efficacité énergétique Nvidia / AMD et qu’il s’appuiera donc sur une consommation électrique maximale dans les charges de travail HPC, ou 2). Qu’Intel est prêt à expédier une pièce à puissance maximale pour se faire un nom et pour sa carte haute performance. L’un ou l’autre (ou les deux) est un argument valable, basé sur ce que nous savons actuellement.

La fuite prétend confirmer des faits supplémentaires, y compris l’utilisation par Xe de PCIe 4.0 (impliquant que nous verrons Intel prendre en charge la norme à un moment donné avant de lancer le matériel) et son support HBM2. HBM2 est un peu moins surprenant dans ce segment, et le GPU utilisera HBM2e. DigitalTrends pense qu’Intel utilisera l’empilement Foveros 3D pour la prise en charge de la mémoire, ce qui semble tout à fait possible compte tenu de la manière dont la société fait progresser sa technologie d’interconnexion.

Je suis vraiment curieux de voir ce que Intel apporte à la table, en ce qui concerne les nouvelles capacités graphiques 3D. Le GPU d’Ice Lake est nettement meilleur que tout ce que la société a expédié auparavant et j’aimerais voir de nouveaux concurrents dans l’espace GPU PC. Il semble peu probable que le GPU 400-500W d’Intel atteigne l’espace des consommateurs, mais des choses étranges se produisent.

