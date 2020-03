Fuite: le Rocket Lake d’Intel offrira une nouvelle architecture de processeur 14 nm, PCIe 4.0

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le Rocket Lake d’Intel pourrait offrir la plus grande amélioration des capacités du chipset que nous ayons vue depuis un certain temps – ainsi qu’une nouvelle architecture de processeur malgré le fait que RLK fasse toujours partie de 14 nm. Comme toujours, les rumeurs et les fuites doivent être prises avec un grain de sel, mais cette nouvelle implique qu’Intel a de quoi défier AMD à relativement court terme, même sans lancement de bureau sur 10 nm ou l’un de ses dérivés.

Videocardz a des informations sur le nouveau chipset de la série 500, qui fournirait soi-disant une multitude de nouvelles fonctionnalités:

Il y a une nouvelle architecture graphique basée sur Intel Xe, une prise en charge intégrée du codec AV1, une connexion sans fil intégrée sur le bureau, des vitesses DDR4 accrues (pas très utiles sur les plates-formes Intel, mais probablement en passant à DDR4-3600), 20 CPU PCIe 4.0 voies, et une liaison x8 DMI 3.0 plutôt que la norme x4. Cela double effectivement la bande passante PCIe entre le processeur et le chipset – Intel peut simplement utiliser des liaisons PCIe doublées pour le faire plutôt que de mettre à niveau le processeur en interne vers PCIe 4.0. USB 3.2 Gen 2 et Thunderbolt 4 seraient également pris en charge.

La partie «performances accrues avec une nouvelle architecture de cœur de processeur» est particulièrement intéressante. C’est une formulation sans ambiguïté – cela signifie qu’Intel déplacerait sa plate-forme de bureau vers une architecture post-Skylake sur le nœud 14 nm. Ce ne serait pas nécessairement surprenant. Nous entendons depuis un certain temps des rumeurs selon lesquelles Intel aurait rétroporté des fonctionnalités architecturales à 14 nm, et bien que la prise en charge d’AVX-512 ou de bfloat16 en soit un exemple potentiel, il n’était jamais clair si Intel rétroporterait un processeur destiné à 10 nm ou non. Lors de la journée technologique 2018 de la société, Intel nous a dit que coupler étroitement l’architecture du processeur et le nœud de processus était l’une des principales raisons pour lesquelles il avait été bloqué sur Skylake pendant tant d’années et la société était déterminée à ne pas refaire cette erreur. Nous avons également vu des graphiques comme celui-ci:

Cette image implique une relation plus étroite entre les nœuds, avec plus d’options pour déplacer les technologies entre différentes implémentations.

Une nouvelle architecture de processeur pourrait expliquer certaines rumeurs sur Alder Lake qui n’avaient pas de sens auparavant. La rumeur dit qu’Alder Lake est un modèle 8 + 8, tandis que Comet Lake, qui sera expédié plus tard ce printemps, dépasse 10 cœurs de processeur.

Si sort une nouvelle architecture de processeur à 14 nm qui ne prend pas le coup d’horloge qu’Ice Lake a fait à 10 nm, le résultat final pourrait être une amélioration substantielle des performances absolues et des performances par watt. Ice Lake est plus efficace que Skylake; il devait juste restituer presque exactement autant de fréquence qu’il en gagnait en IPC. Si Rocket Lake peut éviter ce problème, cela pourrait donner à Intel un puissant compteur contre AMD.

Toutes les dates de sortie de cet article doivent être considérées comme théoriques. Il est possible qu’Intel, AMD ou les deux retardent les annonces de produits si le marché des PC s’effondre pendant la récession du coronavirus. Rocket Lake S est censé cibler une introduction à l’hiver 2020, mais on peut deviner si cela est réaliste dans la situation actuelle.

Une nouvelle architecture de CPU de bureau serait une évolution bienvenue d’Intel après des années sur Skylake. Il n’est pas clair si nous obtiendrions un design 10 nm porté comme Tiger Lake ou si Intel reviendrait et construirait quelque chose d’unique pour 14 nm. De toute évidence, une fuite n’est pas la même chose qu’une annonce de produit, donc je tiens le coup avant de faire des plans fermes autour de l’idée.

