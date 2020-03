Fuite OnePlus 8 et 8 Pro avec une superbe couleur verte, prise en charge 5G

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

De nombreuses entreprises technologiques se retirent à la suite du coronavirus, mais il semble que OnePlus ne fasse pas partie d’elles. De nouvelles fuites suggèrent que les smartphones OnePlus 8 et 8 Pro de la société sont toujours en cours de lancement, et nous savons à quel type de spécifications et de conception s’attendre. Nous avons le plus d’informations sur le OnePlus 8 Pro, qui viendra dans cette belle couleur vert mousse. Il disposera également de tout le matériel le plus récent, comme c’est la coutume de OnePlus.

Le rendu du OnePlus 8 Pro est important pour plusieurs raisons. Tout d’abord, cela confirme cette belle couleur verte, qui est beaucoup plus amusante que toutes ces dalles noires et grises ennuyeuses. La marque OnePlus à l’arrière du téléphone est également en ligne avec le changement de marque de l’entreprise depuis une semaine. Cela indique que le rendu est très nouveau. Nous pouvons également voir l’appareil sous tous les angles – OnePlus a adopté un écran perforé pour la caméra frontale, un changement par rapport au curseur motorisé de l’année dernière. Le panneau OLED a également des lunettes encore plus fines que les téléphones de dernière génération.

La fuite incluait également des spécifications complètes pour les OnePlus 8 et 8 Pro. Comme prévu, les deux téléphones auront un Snapdragon 865 avec une prise en charge complète de la 5G pour les opérateurs américains. Le Pro aura un OLED 1440p de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, tout comme le Galaxy S20. Le modèle non Pro aura un OLED 1080p de 6,55 pouces légèrement plus petit avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Les téléphones commenceront également à 8 Go de RAM dans les modèles de base, et le Pro obtiendra le nouveau LPDDR5 pour des vitesses plus rapides.

Les deux téléphones seront livrés avec 30W Warp Charge, mais le Pro ajoute enfin la charge sans fil. La fiche technique répertorie une option de charge sans fil de 30 W, ce qui signifie une norme propriétaire. Le Pro gagne également la résistance à l’eau (IP68) pour la première fois.

Exclusif: ils arrivent! Voici la liste complète des spécifications du # OnePlus8 & 8 Pro. On dirait que # OnePlus8Pro va être une bête avec un écran QHD + de 6,78 “120 Hz et une configuration de caméra 48 + 48 + 8 + 5MP. Aura également une charge sans fil de 30 W et un indice de protection IP68. Je suis tellement excité! # OnePlus8Series pic.twitter.com/ j1AAo19q4J

– Ishan Agarwal (@ ishanagarwal24) 25 mars 2020

Dans les premières années de OnePlus, vous ne pouviez déverrouiller ses téléphones et à plein prix qu’après avoir été «invité» à en acheter un. C’était un moyen de maintenir les coûts de production bas, mais maintenant vous pouvez simplement commander les téléphones lors de leur lancement. Plusieurs opérateurs américains ont également commencé à vendre ses téléphones. Nous prévoyons qu’au moins quelques opérateurs proposeront le OnePlus 8 ou OnePlus 8 Pro lors du lancement des téléphones. Quant au prix et à la date, ce n’est pas clair. La société n’a rien annoncé, mais ce sera sûrement un événement en ligne.

Crédit d’image supérieur: iGeeksBlog

