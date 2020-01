Fuite présumée de photos sur la Xbox Series X sur Twitter

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Microsoft a surpris tout le monde avec une annonce teaser de sa prochaine Xbox Series X à la fin de l’année dernière. Nous n’avons pas beaucoup mis de côté le nom et le rendu du boîtier monolithique, mais maintenant, un utilisateur de Twitter a publié ce qui semble être de vraies photos de la prochaine console de jeu, avec un numéro de série Microsoft à l’arrière.

En surface, l’appareil dans ces images ressemble en effet à celui que Microsoft a montré aux Game Awards 2019. C’est une boîte noire environ deux fois plus haute que large avec une fente à l’avant, probablement pour le lecteur de disque. Il y a un petit bouton au-dessus de la fente qui devrait éjecter les disques. Le rendu d’origine de Microsoft avait un contrôleur appuyé contre le boîtier, bloquant le coin inférieur droit. Dans la nouvelle fuite, nous pouvons voir un port USB-A et un autre bouton en bas. Nous allons supposer que c’est le bouton d’alimentation.

Microsoft ne nous a pas montré l’arrière de sa console aux Game Awards, mais la nouvelle fuite montre une gamme complète de ports, y compris un gratte-tête. Il y a une prise HDMI, une prise optique, une alimentation, un Ethernet et deux autres ports USB-A (haute vitesse). Malheureusement, il n’y a aucun port USB-C à trouver, du moins pas sur ce prétendu prototype. Fait intéressant, il y a également un port rectangulaire de grande taille à côté du HDMI. Cela ne ressemble à rien sur les consoles Xbox actuelles, ce qui suggère que Microsoft prévoit une sorte de module complémentaire propriétaire, peut-être un nouveau casque Kinect ou VR. (Il est également possible que ce soit un port de débogage et qu’il soit supprimé du système final -Ed).

@ IdleSloth1984 @blueisviolet @XcloudTimdog pic.twitter.com/qmVlhTTaqi

– Doug – XBOX SERIES X (@Doug_DragoX) 22 janvier 2020

L’arrière de la console qui a fui arbore également une étiquette l’identifiant comme un prototype qui n’est pas à vendre. Au-dessus de cela, l’étiquette comprend le texte «Espace réservé du nom du produit Xbox». Il serait raisonnablement facile de simuler tout cela, mais il y a également un numéro de série sur cette étiquette qui donne foi à la fuite. Vous pouvez entrer ce numéro sur le site Web de Microsoft et l’enregistrer avec votre compte. Il apparaît comme un périphérique générique appelé «non spécifique, non spécifique». Ce n’est pas une faute de frappe. Il semble donc qu’il s’agisse d’un numéro de série Microsoft légitime pour un produit non annoncé.

Le compte Twitter qui a publié les images n’a fourni aucune information supplémentaire sur l’appareil, et personne ne sait qui pourrait être cette personne. Ils n’ont tweeté que quelques fois au cours des dernières années, généralement au sujet des actualités liées à la Xbox. Pourtant, il s’agit d’une fuite précoce de ce qui ressemble à du matériel presque final. Avec le dévoilement attendu de l’E3 dans des mois, il pourrait y avoir de nombreuses fuites d’ici là.

Maintenant lis: