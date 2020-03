Fuites non annoncées de Google Pixel 4a sur la vidéo

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les Pixel 4 et 4 XL de Google ont fait leurs débuts à la fin de l’année dernière dans des avis mitigés, et les compagnons de budget de ces téléphones devraient arriver bientôt. La rumeur Pixel 4a est apparue sur vidéo, avec les spécifications, les premières impressions et de nombreuses images du design. Si le 4a est quelque chose comme le 3a, il pourrait vraiment faire honte aux téléphones phares actuels de la société.

La dernière fuite provient d’une chaîne YouTube en espagnol appelée TechnoLike Plus. La vidéo présente ce que nous pensons être le plus petit Pixel 4a – un 4a XL est probablement très similaire, avec un écran et une batterie plus grands. Nous ne savons pas comment ce téléphone est venu en possession de ce YouTuber, mais il semble légitime.

La première chose que vous remarquerez probablement est la grande caméra perforatrice dans le coin supérieur gauche. Le Pixel 3a avait une plus grande lunette en haut pour abriter l’appareil photo, et le Pixel 4 a un front similaire expansif pour loger tous ces capteurs de déverrouillage du visage. Le perforateur est un design plus «moderne» vu sur des téléphones comme le nouveau Galaxy S20. Cependant, l’ouverture semble beaucoup plus grande sur le 4a, peut-être pour rendre la fabrication moins chère.

Il y a un seul appareil photo 12MP à l’arrière logé dans un module carré dans le même style que le Pixel 4 avec ses deux caméras. Il y a aussi un capteur d’empreintes digitales à l’arrière, une fonctionnalité que Google a abandonnée avec le Pixel 4 en faveur du déverrouillage du visage 3D. Le corps lui-même est en plastique, tout comme le Pixel 3a. Cela ne l’a cependant pas empêché d’être un excellent téléphone.

La vidéo présentait également un aperçu des spécifications du téléphone, qui incluent 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le processeur passe à un Snapdragon 730, qui devrait être beaucoup plus puissant que le 670 du Pixel 3a de l’année dernière. Le 730 possède deux cœurs de processeur haute puissance similaires à ceux des puces de la série 800. Les six cœurs restants sont des cœurs de faible puissance, dont les puces de la série 800 en ont quatre.

Il y a quelques semaines, nous nous attendions à ce que le Pixel 4a apparaisse pour la première fois sur Google I / O. Cependant, cet événement a été annulé en raison des craintes du coronavirus. Google pourrait encore dévoiler l’appareil au début du mois de mai, car il héberge divers événements en ligne destinés à remplacer les E / S, mais il peut également attendre un peu plus longtemps pour lancer le téléphone cet été.

