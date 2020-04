Fumer de l’herbe vous expose à un risque accru pendant la crise des coronavirus – .

Les consommateurs avertissent que la consommation de mauvaises herbes peut être un facteur de risque pour COVID-19, même si la consommation de marijuana est modérée et peu fréquente.

La marijuana, comme le tabac, provoque une réaction inflammatoire dans les poumons avant même que le nouveau coronavirus puisse s’installer et produire sa propre réponse inflammatoire.

Il est conseillé aux utilisateurs de ne pas fumer pendant la crise sanitaire et d’informer leur médecin de leur comportement en matière de marijuana s’ils ont reçu un diagnostic de COVID-19.

Si vous pensez que fumer un joint ici et là pour soulager le stress et l’anxiété en ces temps difficiles est une bonne idée, vous voudrez peut-être reconsidérer. Même la consommation occasionnelle de marijuana est un facteur de risque pour les patients COVID-19, avertissent les médecins. La recherche montre déjà que le nouveau coronavirus est pire pour les fumeurs et que les mauvaises herbes peuvent être tout aussi dangereuses. Le problème de fumer des substances est qu’elles peuvent provoquer une inflammation des poumons avant l’arrivée du virus du SRAS-CoV-2 qui peut entraîner la maladie COVID-19.

“Ce qui arrive à vos voies respiratoires lorsque vous fumez du cannabis, c’est qu’il provoque un certain degré d’inflammation, très similaire à la bronchite, très similaire au type d’inflammation que le tabagisme peut provoquer”, a déclaré le médecin-chef de l’Association pulmonaire américaine, le Dr Albert Rizzo. a déclaré à .. «Maintenant, vous avez une inflammation des voies respiratoires et vous avez une infection en plus. Donc, oui, votre chance d’obtenir plus de complications est là. “

“La marijuana brûle à une température beaucoup, beaucoup plus basse qu’une cigarette de fabrication commerciale”, a déclaré le pneumologue Dr. Mitchell Glass et porte-parole de l’association. “À cause de cela, la personne inhale une certaine quantité de matière végétale non brûlée.”

“Donc, dès le départ, il y a ces patients qui seraient de plus en plus susceptibles d’avoir un bronchospasme ou une toux parce qu’ils ont des voies respiratoires plus sensibles”, a-t-il déclaré.

Les médecins mettent en garde contre d’autres problèmes liés à la marijuana qui pourraient compliquer une affaire COVID-19. Les utilisateurs chroniques de marijuana, comme les fumeurs, pourraient développer une toux qui pourrait dérouter les médecins qui tentent de diagnostiquer les patients. La toux est un symptôme COVID-19, mais elle peut être associée à toutes sortes de conditions médicales. Les personnes qui fument de l’herbe régulièrement courent également le risque d’être admises à l’hôpital dans un état de confusion. Cela pourrait être un obstacle supplémentaire pour les médecins qui cherchent à déterminer si le patient doit être admis ou renvoyé chez lui.

«Maintenant, il y a un travailleur de la santé qui est habillé, ganté, peut-être dans une combinaison de matières dangereuses, essayant de vous joindre. Ce sont des gens qui essaient de décider si vous devez rentrer chez vous, entrer dans la salle d’urgence, ou dans le pire des cas, que vous devez mettre sous ventilateur », a déclaré Glass. «Ils veulent que la personne qui accepte et donne son consentement éclairé contrôle complètement ses processus de pensée.»

Les médecins conseillent aux patients COVID-19 d’être honnêtes au sujet de leur consommation de mauvaises herbes avec les professionnels de la santé afin de garantir un diagnostic correct. Il y a quelques jours, les National Institutes of Health (NIH) ont abordé les implications du COVID-19 pour les personnes souffrant de troubles liés à la consommation de substances, soulignant les mauvaises herbes parmi les substances qui peuvent aggraver le COVID-19. “Parce qu’il attaque les poumons, le coronavirus qui cause le COVID-19 pourrait être une menace particulièrement grave pour ceux qui fument du tabac ou de la marijuana ou qui vapotent”, note le rapport.

Plus d’Américains fument de l’herbe que jamais, note ., y compris plus de personnes de plus de 65 ans. Les personnes âgées courent déjà le risque de développer des complications COVID-19, et beaucoup d’entre elles souffrent d’autres conditions médicales qui pourraient aggraver leur état en cas de infection par le nouveau coronavirus.

