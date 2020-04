Gagnez votre vie en éloignant les pirates des réseaux grâce à cette formation en cybersécurité

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Quelques jours après que l’éloignement social est devenu un terme familier pratiquement du jour au lendemain, nous avons peut-être déjà découvert une autre expression courante: le bombardement à zoom.

Avec des besoins de réunion virtuels à un niveau évident et avec le leader de la vidéoconférence Zoom attirant de nombreuses nouvelles utilisations, les pirates informatiques entreprenants se sont tournés vers le bombardement Zoom, s’introduisant dans les réunions Zoom en direct et causant des ravages.

Il met en évidence les vulnérabilités de l’architecture de données de Zoom, ce qui, malheureusement, ne les rend pas uniques. En fait, un incident de cyberattaque coûte en moyenne aux entreprises de toutes tailles environ 200 000 $ de pertes, avec pour résultat environ 60% de fermeture définitive dans les six mois.

Il n’a jamais été aussi essentiel de comprendre ce qu’il faut pour construire un réseau solide, maintenir une sécurité stricte et diffuser des points d’attaque. Le Network, Security & Ethical Hacking: The Ultimate Cybersecurity Certification Bundle (39,99 $, plus de 90% de réduction) décompose tous ces domaines critiques.

Avec neuf cours couvrant plus de 28 heures d’enseignement, les étudiants ont un aperçu immersif des exigences de la cybersécurité 2020 sous tous les angles.

La formation commence par La classe de maître de piratage éthique, en tant que mentor expert Sunil Kumar Gupta déballe tout ce qu’il faut pour repérer, exploiter et réparer les vulnérabilités des serveurs distants et des machines en réseau. Après avoir travaillé avec les outils de pénétration avancés de Kali Linux, les étudiants apprennent à identifier les points de défaillance de sécurité et à prendre le contrôle total d’un système vulnérable.

Cela devient seulement plus intense à partir de là, avec Comment les pirates trouvent des injections SQL en quelques minutes avec Sqlmap décrivant comment les intrus chapeau noir peuvent interférer avec les opérations de base de données et les méthodes pour les arrêter.

Pour ceux qui recherchent une carrière dans le piratage éthique, Comment les pirates Web gagnent beaucoup d’argent: exécution de code à distance aide les étudiants à repérer les vulnérabilités RCE sévères qui peuvent laisser un réseau entier ouvert aux attaques et à l’asservissement complet. Pendant ce temps, Doublez vos récompenses de piratage Web avec Fuzzing explique comment vous pouvez utiliser cette technique de détection de vulnérabilité pour obtenir des récompenses plus lucratives des programmes de primes de bogues.

Bien sûr, la mise en réseau est au cœur de tout système de données, donc la Routage et commutation CCNP ROUTE300-101 Ce cours explique non seulement les principes fondamentaux des routeurs, des commutateurs et des types d’architecture de réseau, mais aussi suffisamment d’informations pour réussir l’examen de route CCNP très convoité de Cisco comme preuve de votre maîtrise.

Désormais, il est essentiel que deux nœuds d’un réseau communiquent réellement entre eux. Un Introduction des sockets C ++ et Analyse des données de socket TCP avec C / C ++, le langage de programmation C ++ est présenté ainsi que comment analyser et gérer les données TCP et comment minimiser les problèmes de développement de tels réseaux.

Vous apprendrez également à garder un œil sur tout cela avec Configuration de la surveillance Nagios 4, car les étudiants comprennent comment connecter un serveur Nagios pour surveiller et signaler les problèmes des serveurs Linux et Windows.

Finalement, Blockchain pratique et contrats intelligents: Ethereum et Solidity décompose la pratique de remodelage de la chaîne de blocs, un processus de mise en réseau d’ordinateurs et de création de bases de données partagées tout en maintenant une sécurité optimale.

Cette formation complète sur les réseaux et la sécurité est disponible dès maintenant pour seulement 39,99 $, moins de 5 $ par cours.

