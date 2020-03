GameStop lance Doom Eternal un jour plus tôt pour réduire la taille de la foule

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

De nombreuses entreprises sont fermées ou fonctionnent avec des horaires réduits afin d’encourager la distanciation sociale. Certains pays et États américains ont même exigé la fermeture de certains types d’entreprises et d’espaces publics au cours des prochaines semaines. Les magasins GameStop sont toujours ouverts, ce qui semble au mieux déconseillé. Cependant, un résultat est que la société a décidé de libérer Doom Eternal aujourd’hui, un jour plus tôt, afin d’éviter les foules.

Doom Eternal est la suite du titre Doom redémarré de 2016. Il suit à nouveau le Doom Slayer alors qu’il se bat avec les forces de l’enfer. Cependant, cette fois, les démons ont envahi la Terre. L’ID du développeur promet une nouvelle expérience multijoueur, des graphismes améliorés, davantage de mises à niveau des joueurs et le retour de démons classiques.

La date de sortie officielle de Doom Eternal est le 20 mars, qui se trouvait être le même jour que le très attendu Animal Crossing: New Horizons. Si vous avez passé assez de temps en ligne récemment, vous avez peut-être vu les mèmes Doom-Animal Crossing célébrer cette coïncidence. En déplaçant la disponibilité de Doom Eternal jusqu’à aujourd’hui, GameStop espère pouvoir réduire la foule et réduire les risques d’infections par coronavirus.

Pour nous assurer que nous adhérons aux directives de distanciation sociale recommandées par le CDC, nous vendrons DOOM Eternal un jour tôt le jeudi 3/19 par mesure de sécurité pour nos clients et associés. Animal Crossing sortira le vendredi 3/20 pour aider à séparer davantage la foule.

– GameStop (@GameStop) 19 mars 2020

GameStop respectera la date de sortie pour Animal Crossings, probablement parce que Nintendo ne souhaitait pas sortir tôt. Bethesda était apparemment plus flexible. Ainsi, vous pouvez vous diriger vers GameStop et récupérer une copie de Doom Eternal dès maintenant. Bien que les autorités de santé publique vous recommandent de ne pas le faire. Les infections à COVID-19 continuent d’augmenter de façon spectaculaire et la distance sociale est largement considérée comme le meilleur moyen de ralentir la propagation et d’aider les hôpitaux à suivre le rythme.

Il existe de nombreuses façons d’obtenir Doom Eternal sans quitter la maison et potentiellement vous exposer au coronavirus. Il est disponible sur Steam ou directement depuis Bethesda. Vous pouvez même commander une copie physique avec expédition à votre porte, tout comme dans le passé. Oui, vous devrez attendre un peu plus longtemps pour jouer, mais la version numérique se déverrouille en moins de 12 heures à compter de cette publication.

