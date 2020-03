GameStop ordonne aux employés de défier l’application de la loi et de garder les magasins ouverts

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

GameStop a déclaré à ses employés qu’il considérait ses propres magasins comme «essentiels au détail» pour le moment et qu’ils devaient résister à tout effort d’application de la loi pour ordonner la fermeture d’un magasin. Les employés ont reçu des dépliants avec le numéro d’entreprise GameStop imprimé sur eux et ont été chargés de les remettre aux flics, s’ils se présentaient pour faire appliquer un ordre de santé publique nécessaire.

Il y a deux jours, GameStop a demandé à ses employés de reconstituer les stations de démonstration après leur démontage pour les empêcher d’être des vecteurs infectieux. Il leur a également dit qu’ils devraient acheter leur propre désinfectant pour les mains et leur savon pour garder le magasin propre et que GameStop remboursera les employés pour ces dépenses à une date ultérieure. Plusieurs employés ont contacté Vice (lié ci-dessus) et Kotaku pour confirmer ces rapports.

“En raison des produits que nous proposons qui permettent et améliorent l’expérience de nos clients dans le travail à domicile”, déclare la missive, “nous pensons que GameStop est classé comme un détaillant essentiel et est donc en mesure de rester ouvert pendant cette période. Nous avons reçu des rapports d’autorités locales visitant des magasins dans le but de forcer la fermeture malgré notre classification. Les directeurs de magasin sont autorisés à fournir le document lié ci-dessous aux forces de l’ordre, si nécessaire. »

La note jointe au dépliant se lit comme suit:

Merci pour ce que vous faites pour nous garder tous en sécurité. Si vous avez des questions sur les horaires, les opérations ou les politiques de notre magasin, puis-je vous demander de bien vouloir appeler notre siège social:

Siège social de GameStop

844-993-3145

Merci de votre compréhension.

Dans lequel j’évoque un manque total de compréhension

Il est évident que GameStop tire ce coup. Tout d’abord, l’entreprise est déjà dans une situation critique. Personne ne pensait que le lancement de la Xbox Series X et de la PlayStation 5 allait donner à l’entreprise plus de quelques trimestres de chiffres positifs, étant donné la façon dont les joueurs se tournent déjà vers les ventes en ligne. C’était avant que le coronavirus ne commence à fermer d’énormes pans de l’économie américaine. Étant donné que 59% de tous les travailleurs américains sont horaires et 18% tout Les travailleurs américains avaient soit perdu des emplois soit des travailleurs au 17 mars, il est sûr de parier que les gens ne se précipiteront pas pour acheter de nouvelles consoles cette année non plus. En d’autres termes, l’espoir de GameStop de convaincre ses investisseurs d’attendre la fin de l’année avant de renoncer à l’entreprise s’envole en fumée.

Les États-Unis devraient maintenant perdre un million ou plus d’emplois d’ici la fin mars. Cela éclipserait la pire baisse mensuelle de la Grande Récession, lorsque 818 000 emplois ont été perdus en janvier 2009. Les perspectives d’avril sont encore plus laides. L’économie américaine pourrait se contracter de 5 à 6,5% d’ici la fin du deuxième trimestre. GameStop est presque certainement vissé d’une manière réelle et mettant fin à la vie.

Rester ouvert dans les profondeurs d’une récession massive offre un faible espoir de changer cela. Après tout, le jeu est quelque chose que vous pouvez faire à la maison, et des tonnes de joueurs ont maintenant beaucoup de temps entre leurs mains. GameStop espère peut-être qu’avec la fermeture des Wal-Marts et des Best Buys et des services comme Amazon flambant sous la pression, cela peut … eh bien, le profit n’est probablement pas le mauvais mot, mais je vais dire quelque chose de plus dans le sens de “Perdez moins d’argent et créez un récit positif sur son propre rôle en aidant les gens à combattre l’ennui.”

Et tout cela serait parfaitement compréhensible et acceptable dans à peu près tout autre contexte. Mais ce n’est «aucun autre contexte». Le 18 mars, j’ai publié le graphique suivant (les données sont pour le 16 mars):

Notez le nombre total de cas en dehors de la Chine: un peu plus de 100K. Voici à quoi cela ressemble au 19 mars (les données sont pour le 18 mars):

D’un peu plus de 100K à un peu moins de 140K en deux jours. En vérité, même le graphique ci-dessus est obsolète, car il s’arrête le 18/03. Au moment où vous lirez ceci, le chiffre réel sera probablement supérieur de 20 000 à 25 000 à celui de ce graphique. J’utilise les statistiques mondiales, pour les curieux, parce que le manque de tests aux États-Unis tout au long de la première phase de la pandémie était si faible, nous assistons à un taux d’infection en flèche dans notre propre pays. En d’autres termes, les données américaines semblent encore pires que la plupart.

Dans une situation comme celle-ci, GameStop n’a aucune activité à ouvrir. Je ne suis pas ravi à l’idée de mettre GameStop hors service; Je suis d’accord avec ceux qui ont dit que ce serait négatif pour le jeu de plusieurs manières importantes. Mais cela n’a pas d’importance. Chaque entreprise qui reste ouverte en ces temps envoie un message selon lequel il peut y avoir un certain espoir de retrouver la normalité dans un avenir immédiat. Il n’y a pas.

Ce n’est pas le travail des employés de GameStop de confronter les forces de l’ordre à la légalité de laisser un magasin ouvert au milieu d’une pandémie. Ce n’est pas le travail des employés de GameStop de faire pression pour des politiques qui rendront plus de personnes vulnérables dans cette fenêtre critique. GameStop n’est pas un «commerce de détail essentiel» au sens du mot «essentiel», et étant donné que l’entreprise est disposée à demander aux employés de risquer leur propre santé et leur bien-être dans les magasins, il ne peut même pas être dérangé de stocker des produits de nettoyage , Je ne vois pas non plus de raison particulière pour que GameStop survive à la pandémie. GameStop avait déjà un certain nombre de conditions préexistantes – Covid-19 pourrait bien être la complication qui le tue pour de bon.

Et après ce coup? Bon débarras. ExtremeTech recommande d’acheter vos jeux auprès d’une entreprise plus intéressée par votre durée de vie que votre copie utilisée de Breath of the Wild.

