GameStop poursuit sa marche vers l’oubli

GameStop a publié son rapport sur les revenus des fêtes cette semaine, plutôt que d’attendre de faire figurer les résultats des fêtes dans son prochain rapport trimestriel. La société a indiqué que les ventes des magasins avaient baissé de 27,5% pour les vacances de Noël par rapport à 2018. Bien sûr, GameStop a fermé un certain nombre de magasins récemment, donc les ventes des magasins comparables sont une meilleure mesure pour la performance globale. Malheureusement, les ventes des magasins comparables ont également diminué de 24,7%.

Le PDG de GameStop, George Sherman, a tenté de donner une tournure positive à cela en référençant les nouveaux lancements de console de 2020. Il est vrai que les lancements de nouvelles plates-formes entraîneront probablement les revenus de GameStop dans une direction positive, mais la société a toujours fait beaucoup plus de ventes de jeux et utilisé) que sur le matériel. Le seul point positif de la performance de l’entreprise était apparemment le Switch, mais GameStop n’a pas donné de chiffres sur les chiffres de vente.

GameStop prévoit maintenant que son exercice 2019 (exercice 2019) sera inférieur aux prévisions précédentes et il s’attend à ce que l’environnement difficile se poursuive jusqu’en 2020. Il est important de noter que tous les problèmes de GameStop ne sont pas dus à l’effondrement des livraisons de logiciels – les ventes de matériel ont chuté de 46% tandis que les logiciels ont chuté de 33%. Il s’agit de baisses plus importantes que celles de la génération précédente, où la baisse était au milieu des années 30 au cours de la dernière année de la génération de consoles précédente.

Le problème est qu’il n’est pas clair que les activités de GameStop reviennent jamais. La société a généré une énorme mauvaise volonté auprès des joueurs en gonflant artificiellement les prix des jeux d’occasion à son propre avantage. Je n’ai aucune sympathie pour les éditeurs de jeux vidéo qui détestent le marché des jeux d’occasion – la doctrine de la première vente existe pour une raison, et les médias numériques sur disques physiques n’y font pas exception – mais GameStop se positionne à peine comme un défenseur du commun joueur. La société maintiendrait des prix élevés sur les titres populaires longtemps après que les jeux aient cessé d’être à jour afin de gonfler ses propres bénéfices. Le passage aux médias numériques et l’impossibilité de revendre des jeux dans ce format ont durement touché le détaillant. Les entreprises ne comprennent souvent pas la différence entre les clients fidèles qui veulent activement vous donner de l’argent et les clients captifs qui vous donnent de l’argent parce que vous avez accaparé le marché. Les clients fidèles resteront avec vous. Les captifs partent à la première occasion.

Les quatre piliers de GameStop

GameStop prétend avoir un plan de retour à la rentabilité. Elle repose sur quatre piliers: amélioration de l’efficacité opérationnelle, transformation des magasins GameStop en centres sociaux et culturels, création d’un «écosystème numérique sans friction» et «transformation de nos relations avec les fournisseurs et partenaires pour l’avenir du jeu».

L’entreprise a déjà pris un certain nombre de mesures pour soutenir le premier pilier, notamment la fermeture de magasins, la réduction des coûts et la réduction de sa dette et de ses niveaux de stock. GameStop a évidemment commencé à stocker des accessoires pour PC afin de séduire ce marché. En tant que joueur PC qui aimait aller dans les magasins de jeux physiques et regarder à travers les boîtes, je n’ai pas oublié le fait que la plupart, sinon tous les sites GameStop ont cessé de stocker des jeux PC il y a une décennie ou plus. L’abandon de la chaîne par le marché a aidé à déplacer presque entièrement les titres PC vers le numérique et je ne souhaite pas le revoir pour tout ce qui concerne le PC.

Quant à transformer GameStop en un centre culturel ou social pour les jeux, j’aimerais voir GameStop se transformer en un endroit où les gens pourraient aller jouer à des jeux ensemble. Je serais vraiment ravi de voir comment l’entreprise pourrait éventuellement se transformer en un hub social, étant donné que la plupart des magasins GameStop ne peuvent accueillir confortablement qu’une poignée de personnes. Chaque magasin GameStop que j’ai jamais vu consacre la grande majorité de sa surface au sol à des produits et laisser de la place pour des rassemblements locaux signifierait réduire l’inventaire visible du magasin.

GameStop se dit satisfait de ses premiers efforts pour faire du sport électronique un centre de profit et des premiers efforts de rénovation des magasins.Nous devrons donc attendre et voir comment cela se déroulera ou s’il s’avère un centre de profit durable. La société a partagé relativement peu sur son quatrième pilier lors de la conférence téléphonique du troisième trimestre 2019 et a décrit diverses améliorations dans les mesures de performance de sa boutique en ligne. Tout compte fait, les efforts de l’entreprise pour pomper sa propre histoire de récupération ressemblent à ce que nous avons entendu de Blockbuster ou RIM avant leur échec et leur effondrement respectifs. GameStop tente de se réinventer après avoir enseigné à ses clients à le traiter comme un emplacement de dernier recours.

Tous les problèmes de GameStop ne sont pas dus à l’effondrement des ventes de jeux. La société a déclaré une perte nette des activités poursuivies de 83,2 millions de dollars au troisième trimestre de 2019. Elle a dépensé 115 millions de dollars en rachats d’actions au cours du même trimestre.

L’ironie de tout cela est que je pense que les jeux et les joueurs seront vraiment moins bien lotis une fois GameStop disparu. Les avantages de pouvoir se rendre dans un magasin et récupérer une copie physique d’un jeu plutôt que de le commander sont réels, mais comme de moins en moins de joueurs achètent des jeux physiques, la capacité de GameStop à générer des bénéfices continus sera de plus en plus mise en péril. Si le marché physique des jeux s’éteint – comme cela semble probable au cours de la prochaine génération de consoles – comment GameStop se réinventera-t-il en tant que plaque tournante du jeu et site de sports électroniques, et quelle est la valeur des magasins eux-mêmes si les achats se font en ligne?

