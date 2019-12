GAO: le DoD n'a pas de plan clair pour acquérir des communications à large bande par satellite

Le DoD devrait «élaborer un plan pour guider la mise en œuvre des recommandations de l'AOA à large bande», a déclaré le Government Accountability Office.

WASHINGTON – Le Government Accountability Office dit que le Pentagone n'a pas compris comment il répondra à la demande future de communications par satellite à large bande pour les opérations militaires, même s'il a passé des années à étudier le problème.

Une étude que le DoD a conclue en juin 2018, intitulée Wideband Communications Services Analysis of Alternatives, ou Wideband AoA, a présenté des options pour aller de l'avant, mais le DoD n'a pris aucune mesure pour mettre en œuvre ces recommandations, a indiqué l'agence de surveillance dans un rapport publié en décembre. 19.

Le DoD devrait «élaborer un plan pour guider la mise en œuvre des recommandations de l'AOA large bande», a déclaré le GAO.

L'étude Wideo AoA a été mandatée par le Congrès dans la Loi sur l'autorisation de la défense nationale pour l'exercice 2016. Elle a demandé au DoD d'identifier des moyens de remplacer les satellites Wideband Global Satcom (WGS) existants qui devraient commencer à atteindre leur fin de vie au début Années 2030. Le NDAA pour l'exercice 2017 a demandé au GAO de revoir l'analyse du DoD.

L'étude Wideo AoA a débuté en décembre 2016. La version finale a été remise au GAO en juin 2019 mais n'a jamais été rendue publique.

L'AoA a constaté que l'intégration de satellites et de systèmes commerciaux spécialement conçus dans une architecture hybride "permettrait d'économiser des coûts et fournirait plus de capacités que n'importe quel système commercial ou à usage unique", a déclaré GAO. Le DoD utilise une combinaison de contrats satcom spécialement conçus et commerciaux, mais n'a pas toujours géré ces systèmes en coordination. L'équipe d'étude de l'AoA «a constaté que le DoD nécessite une combinaison de capacités de systèmes militaires et commerciaux».

Dans l'AoA à large bande, le DoD a constaté que «toute solution post-WGS doit continuer à fournir des capacités satcom spécialement conçues», selon le rapport du GAO. Par exemple, certains utilisateurs ont besoin de communications en bande X, mais les constellations commerciales fournissent des communications en bande X limitées. Le DoD s'appuiera néanmoins sur des systèmes commerciaux dans le cadre d'une future architecture, note le rapport.

Cristina Chaplain, directrice des acquisitions et de la sécurité nationale du GAO, a déclaré que l'AsA était complète et a posé les bonnes questions. Cependant, plus d'un an après son achèvement, «il n'y a pas de plan officiel pour guider et coordonner la mise en œuvre des recommandations de l'AsA. Sans un tel plan, le DoD court un risque accru de ne pas disposer des informations dont il a besoin pour prendre en temps opportun des décisions fondées sur les connaissances sur les futurs systèmes permettant de fournir des communications essentielles aux opérations militaires », a écrit Chaplain.

Le GAO a noté que les constellations du DoD mettent en moyenne plus de sept ans à se développer et à être lancées. Le DoD dépense en moyenne 4 milliards de dollars par an pour acquérir et maintenir des communications par satellite à large bande qui permettent des transmissions vocales, vidéo et de données. La constellation WGS de 10 satellites est entretenue et exploitée par l'US Air Force. Les unités de l'armée américaine contrôlent les charges utiles des satellites.

L'indécision du DoD sur sa future architecture à large bande a suscité les critiques du Congrès. En mai 2018, des crédits ont ajouté 600 millions de dollars au budget de l'Air Force pour acheter deux autres satellites WGS que le DoD n'avait pas demandés. L'Air Force négocie actuellement un contrat avec Boeing pour WGS-11. Au cours de l'exercice 2019, les crédits de la défense ont donné à l'Air Force des directives explicites pour développer une architecture intégrée qui devrait inclure «les systèmes spatiaux gouvernementaux et commerciaux».

Le GAO a déclaré que l'ajout d'un ou deux satellites WGS supplémentaires permettait au DoD de disposer de plus de temps pour mettre en œuvre les recommandations de l'AoA. Cependant, étant donné les délais de développement typiques de sept ans pour les systèmes spatiaux, le DoD "devra décider d'une voie à suivre au cours des prochaines années afin que de nouveaux satellites soient disponibles en cas de besoin".

Le DoD doit s'assurer qu'il implémente une «future architecture à large bande qui fournira des communications critiques pour les opérations militaires», a déclaré le GAO. Les satellites ne sont qu'une pièce, souligne GAO. Le DoD doit également planifier ses futurs terminaux utilisateurs. L'AOA large bande a recommandé d'élaborer une stratégie pour centraliser l'approvisionnement des terminaux d'utilisateurs, mais cela n'a pas été fait. Le rapport du GAO indique qu'il "n'est pas clair quelle organisation au sein du DoD commencerait à travailler avec les services militaires pour développer cette stratégie et potentiellement ajuster l'approche d'acquisition des services aux terminaux."