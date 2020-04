GAO met en garde contre la croissance continue des coûts des programmes d’exploration de la NASA

WASHINGTON – Une nouvelle étude a révélé que les coûts des grands projets de la NASA ont continué d’augmenter au cours de l’année dernière, et a averti que certains des programmes les plus prestigieux de l’agence feront probablement face à des dépassements de coûts et des retards supplémentaires dans un proche avenir.

L’évaluation annuelle des principaux projets de la NASA par le Government Accountability Office, publiée le 29 avril, a révélé que, pour la troisième année consécutive, le dépassement moyen des coûts de ces projets avait augmenté. Ces projets, qui comprennent des missions et d’autres programmes d’un coût total d’au moins 250 millions de dollars, ont subi une augmentation moyenne des coûts de 30,9%, contre 27,6% dans le rapport de l’année dernière et 15,6% en 2017.

Cependant, le rapport a constaté une performance légèrement meilleure pour ces programmes, avec un glissement moyen de 12 mois, contre 13 mois en 2019.

Le plus grand contributeur à la croissance des coûts est les programmes d’exploration de la NASA, y compris le système de lancement spatial, Orion et leurs systèmes terrestres associés. Sur les 1,6 milliard de dollars de croissance nette des coûts supplémentaires identifiés par le GAO dans le rapport, 1,3 milliard de dollars proviennent de ces programmes.

Le rapport a averti de nouveaux dépassements à venir. “La performance des coûts du portefeuille de projets majeurs de la NASA continue de se détériorer pour la troisième année consécutive et les performances en termes de coûts et de calendrier devraient empirer lorsque la NASA annoncera un nouveau calendrier pour la mission Artemis I”, a déclaré le GAO.

La NASA n’a pas encore annoncé de nouveau calendrier pour cette mission, qui sera le premier lancement du SLS. La NASA a entamé un examen du calendrier de la mission en décembre et, fin février, un responsable de l’agence a suggéré que la mission aurait lieu au second semestre 2021. C’était, cependant, avant l’impact de la pandémie de coronavirus qui a, entre autres choses, a interrompu les travaux sur le test «Green Run» de la scène principale SLS au Stennis Space Center depuis la mi-mars.

Le rapport du GAO, qui ne tient pas compte non plus des retards potentiels dus à la pandémie, a déclaré que la NASA estimait les coûts sur la base d’une date de préparation au lancement en mars 2021. «De nouveaux retards au-delà de mars 2021 entraîneraient une nouvelle croissance des coûts», a-t-il déclaré.

Des augmentations du programme d’exploration, plus de la moitié, soit 700 millions de dollars, proviennent de SLS, qui, selon le GAO, était liée au retard de mars 2021. Il a également mis en garde contre les risques associés au développement de SLS lors du prochain test Green Run, notamment en ce qui concerne l’étage central peut fuir lorsqu’il est rempli de carburant à hydrogène liquide. Il n’y a pas de problème de fuite connu, selon le rapport, citant les responsables du programme, “cependant, il est difficile de prédire avec précision comment ce grand volume d’hydrogène liquide affectera la scène.”

Le GAO a averti qu’il y avait des risques d’autres programmes Artemis nécessaires pour réaliser un retour humain sur la lune d’ici 2024. Les deux premiers modules de la passerelle lunaire, l’élément de puissance et de propulsion (EPI) et l’avant-poste d’habitation et de logistique (HALO), se qualifier comme projets majeurs, ainsi que le programme Gateway Logistics Services pour le transport de marchandises et le programme Human Landing System pour les atterrisseurs lunaires. Un robot lunaire robotisé appelé VIPER et le développement de combinaisons spatiales lunaires peuvent également être considérés comme des projets majeurs en fonction de leur coût, a noté le rapport.

Parmi ces projets, seul l’EPI est inclus dans le rapport, car les autres ne sont pas encore suffisamment mûrs pour avoir des estimations de coûts et de calendrier. “L’effet initial sera une réduction des coûts et une croissance du calendrier car les nouveaux projets sont moins susceptibles d’avoir connu une croissance des coûts et du calendrier, mais il y a un risque à plus long terme parce que les programmes eux-mêmes sont risqués”, a déclaré le GAO à propos de l’inclusion éventuelle de ces projets dans les prochains rapports.

Le GAO a déjà mis en garde contre d’éventuels problèmes avec l’EPI en raison de son utilisation d’un système de propulsion électrique solaire développé séparément. L’entrepreneur travaillant sur ce système de propulsion “a eu des difficultés avec ses performances, ce qui a conduit la NASA à modifier le contrat de développement et à réduire les exigences techniques”, indique le rapport. L’EPI pourrait atteindre ses objectifs avec un système de propulsion électrique solaire de moindre puissance, mais ne serait plus en mesure d’atteindre certains des objectifs de démonstration technologique du programme.

La plupart des autres dépassements de coûts rencontrés par les grands projets de la NASA au cours de la dernière année concernaient la mission de rover Mars 2020, qui a souffert de problèmes techniques qui ont fait grimper ses coûts de 360 ​​millions de dollars. Les responsables de la NASA avaient précédemment déclaré que ces dépassements de coûts nécessitaient une «austérité dans tout le portefeuille» des autres missions martiennes pour y faire face. Les responsables de la NASA ont déclaré à la mi-avril que le lancement de Mars 2020 était prévu dans le cadre d’une fenêtre qui s’ouvre le 17 juillet et se termine le 5 août.