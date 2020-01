GAO prévient de nouveaux retards JWST

WASHINGTON – Un rapport du Bureau de responsabilité du gouvernement américain du 28 janvier a conclu qu’il était peu probable que le télescope spatial James Webb de la NASA soit lancé dans les délais en mars prochain, avec un retard de plusieurs mois possible.

Le rapport GAO, le dernier d’une série annuelle sur les progrès réalisés par la NASA sur l’observatoire spatial phare, a fait valoir qu’une consommation élevée de réserves de programmation au premier semestre 2019 signifie que la date de lancement actuelle de mars 2021 «pourrait ne pas être faisable» étant donné la travail restant avant le lancement.

Le rapport a noté que le programme avait effectué en octobre une analyse conjointe actualisée du niveau de confiance des coûts de la mission. “En raison des retards de calendrier résultant de problèmes techniques associés aux risques restants auxquels le projet est confronté, l’analyse n’a évalué qu’un niveau de confiance de 12% pour la capacité du projet à respecter la date de préparation au lancement de mars 2021”, indique le rapport.

Les missions de la NASA fixent généralement les estimations de coûts et de calendrier à un niveau de confiance de 70%. En utilisant cette métrique, le lancement aurait probablement lieu en juillet 2021, un retard de quatre mois, selon le rapport.

Les inquiétudes concernant l’utilisation élevée de la réserve de planification depuis que la NASA a replanifié la mission pour un lancement en 2021 remontent à mars dernier. Tom Young, qui a présidé le Independent Review Board affrété par la NASA en 2018 pour examiner la mission, a déclaré que l’utilisation de la réserve de calendrier semblait être “considérablement plus élevée” que prévu. “Cela nous a suggéré qu’il y avait lieu de s’inquiéter”, a-t-il déclaré lors d’une réunion des académies nationales.

Fin octobre, les responsables de la NASA ont reconnu que la réserve de calendrier de la mission était tombée à deux mois, conformément au dernier point de données du rapport du GAO. Depuis lors, cependant, l’utilisation de la réserve d’horaire s’est stabilisée: lors d’une réunion de la mairie de JWST lors d’une conférence de l’American Astronomical Society à Honolulu le 5 janvier, les chefs de programme ont déclaré que la mission avait encore deux mois de réserve d’horaire.

«Au cours du second semestre 2019, l’érosion des horaires a considérablement diminué, et c’est ce qui nous donne beaucoup de confiance pour continuer à respecter cette date de lancement de mars 2021», a déclaré Greg Robinson, directeur du programme JWST au siège de la NASA, lors d’un événement en janvier. 6 entretien à la conférence.

Lui et Scott Willoughby, vice-président et gestionnaire de programme pour JWST chez le maître d’œuvre Northrop Grumman, ont déclaré qu’ils pensaient que la mission était en bonne voie pour terminer un ensemble final de tests environnementaux et de déploiement et être expédiée au site de lancement à Kourou, en Guyane française, d’ici la fin de l’année.

Cette confiance, a déclaré Willoughby, était en partie due au fait que la plupart des travaux restants ont déjà été effectués sous une forme ou une autre lors de travaux antérieurs sur le vaisseau spatial. “Tout le travail qui est prévu devant nous est très bien compris”, a-t-il déclaré. “Si tout se passe comme prévu, le calendrier est largement suffisant pour nous y rendre.”

En revanche, le rapport du GAO a conclu que la mission entrait dans une phase où les retards sont plus probables. “Nos travaux antérieurs sur les principaux programmes d’acquisition de la NASA ont montré que l’intégration et les tests sont la phase où les défis sont les plus susceptibles d’être découverts et les calendriers peuvent glisser”, a-t-il déclaré.

Le GAO a déclaré que le programme JWST prévoyait de réévaluer sa date de lancement au printemps après avoir accompli “des tâches techniques importantes” avec la mission. Robinson, dans l’interview du 6 janvier, a déclaré que le calendrier sera réévalué en mai avant la dernière série de tests environnementaux pour le vaisseau spatial.