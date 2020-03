Gardez vos enfants ou vous divertir à la maison avec ces projets de bricolage qui utilisent Raspberry Pi et Arduino

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les enfants sont donc à la maison. Et, avec des écoles fermées pratiquement partout, il semble que cela pourrait bien être le cas pour au moins les prochaines semaines. C’est une bénédiction et une malédiction, toutes réunies en une seule.

Et maintenant? Il n’y a que quelques heures que vous pouvez les libérer sur Netflix et Playstation avant de commencer à vous sentir comme un parent minable. Au lieu de cela, faites-les travailler sur des projets amusants qu’ils apprécieront réellement. Vous n’avez pas besoin de leur dire qu’ils sont éducatifs. Ou que le plaisir les préparera à une carrière STEM.

Pour les enfants, ces outils et projets de bricolage seront tout simplement amusants à 100%. Nous ne leur dirons pas que c’est bon pour eux si vous ne le faites pas. Et pour couronner le tout, vous pouvez prendre 15% de plus sur votre total en entrant le code SPRINGSAVE15 lors du paiement.

Électronique DIY

L’électronique de base est le point de départ de nombreux esprits scientifiques en plein essor, et le Circuit Scribe: kits de circuits de bricolage (28,04 $ après le code de réduction; à l’origine 58,99 $) offre les éléments de base pour une exploration plus approfondie. En mettant du papier d’imprimante ordinaire sur une tôle d’acier, les enfants peuvent tracer des circuits de base pour créer des lumières clignotantes, des bips sonores et des moteurs tourbillonnants.

Bien sûr, l’électronique et le codage vont de pair, donc le kit de codage bricolage pour les 8 à 12 ans (67,95 $ après le code de réduction; à l’origine 99 $) est l’introduction parfaite pour cette discipline, car les enfants comprennent les principes de base de la programmation pour créer une poignée de exemples de projets.

Le kit de démarrage Crowtail pour Micro: bit 2.0 (76,49 $ après le code de réduction; à l’origine 89 $) pousse l’apprentissage plus loin, en utilisant un ordinateur de poche pour créer des capteurs, contrôler les lumières et construire de petits objets des robots aux instruments de musique avec presque aucune connaissance en codage.

Construisez un robot

Une fois que les enfants ont compris les bases des circuits et de la programmation, essayer de construire leur propre robot ne peut pas être loin derrière. Avec le kit de curiosité du robot de bricolage pour les 8 à 10 ans (84,95 $ après le code de réduction; à l’origine 119 $), tout enfant curieux peut commencer à débloquer les bases de la robotique, et il aura également accès à une application d’accompagnement pour offrir des conseils supplémentaires dans ces formatifs projets.

Cela prépare le terrain pour le kit de robot SunFounder Nano DIY 4-DOF (39,90 $ après le code de réduction; à l’origine 59,99 $) avec des composants comme une carte SunFounder Nano ou une carte Arduino pour commencer à construire un robot unique propre à un enfant. Le kit comprend même une paire de jambes de robot que les enfants peuvent programmer pour marcher, donner des coups de pied ou même danser.

Étant donné que chaque R2-D2 a besoin d’un C-3PO, les créations de robots peuvent continuer avec le kit SunFounder Robotic Arm Edge pour Arduino (46,74 $ après le code de réduction; à l’origine 69,99 $). Avec le MCU Arduino UNO open source et une carte d’extension servo, les enfants peuvent contrôler les quatre axes du bras, les faire bouger avec un ordinateur, mémoriser ces mouvements, puis les répéter encore et encore.

Enfin, montrez-nous un enfant qui ne veut PAS de son propre lézard robot bionique bricolage (46,70 $ après le code de réduction; à l’origine 65,99 $), y compris toutes les pièces pour fabriquer votre mini Godzilla, programmer ses mouvements, changer ses gestes et le faire agir comme la chose réelle.

Créez votre propre téléphone… et un Gameboy… et plus

Les robots sont indéniablement impressionnants, mais ils ne font qu’effleurer la surface de ce qui est possible. À l’aide d’une seule carte, les enfants peuvent assembler le kit d’arrosage automatique intelligent Arduino 2.0 (59,49 $ après le code de réduction; à l’origine 69,99 $) et contrôler quand et à quelle fréquence le robot entretient la faune.

L’arrosage des plantes est amusant et tout, mais quel enfant ne voudrait pas construire son propre appareil de jeu vidéo portable? Avec la console de jeu DIY éducative MAKERbuino (Kit standard) (59,49 $ après le code de réduction; à l’origine 69,99 $), c’est la mission. Avec seulement cinq heures de travail de montage, les enfants peuvent jouer à un appareil de jeu fonctionnel et entièrement personnalisable.

Le kit Internet des objets Crowtail NodeMCU (76,49 $ après le code de réduction; à l’origine 89,99 $) ne se concentre pas sur la création d’une technologie intéressante. Son guide complet regorge de leçons détaillées pour construire toutes sortes de trucs soignés, de divers capteurs à une lumière arc-en-ciel en passant par un pointeur laser fonctionnel.

Si vous en avez assez que votre enfant demande à utiliser votre téléphone, le kit de téléphone portable Ringo DIY + Tools (152,95 $ après le code de réduction; à l’origine 194,99 $) est votre chance de leur dire d’aller créer le leur. Oui, en respectant les instructions, ce kit comprend toutes les pièces nécessaires pour construire un téléphone mobile capable de prendre en charge les appels et les SMS, de jouer à des jeux et de travailler sur pratiquement tous les réseaux mobiles populaires dans le monde.

Et même si un enfant ne demande peut-être pas sa propre bobine Tesla, le kit de bobine TinyTesla Musical Tesla (168,25 $ après le code de réduction; à l’origine 229,99 $) lui permet de créer l’un des instruments de musique les plus accrocheurs que vous ayez jamais vus.

Tarte aux framboises

Le Raspberry Pi est l’un des composants électroniques de bricolage les plus puissants de nos jours. Et avec le kit de démarrage Elecrow Raspberry Pi 3 (92,64 $ après le code de réduction; à l’origine 108 $), les enfants auront un guide complet sur tout ce que ce mini-ordinateur à carte unique peut faire. Ce kit comprend un Pi 3B +, un écran tactile LCD, un adaptateur WiFi et d’autres composants pour créer un ordinateur fonctionnel avec accès Internet et une galaxie de nouvelles options de projet incroyables.

Pour la prochaine étape dans la connaissance de Pi, le kit d’accessoires CrowPi Raspberry Pi créé par Kickstarter (187,84 $ après le code de réduction; à l’origine 239 $) est une collection Pi à service complet qui peut faire rouler un enfant dans un million de nouvelles directions. Il y a un moteur, des boutons et un tas de pièces supplémentaires (même une caméra) pour non seulement construire toutes sortes d’appareils hybrides Raspberry Pi, mais commencer à explorer le monde de la programmation Python, l’une des pierres angulaires de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle.

impression en 3D

Il existe déjà depuis quelques années, mais la magie de l’impression 3D commence à peine à filtrer son chemin vers le grand public. Donc, il n’y a pas de meilleur moment pour embarquer votre enfant.

Le pack de démarrage d’imprimante 3D SLA SparkMaker Original (254,95 $ après le code de réduction; à l’origine 396 $) est une excellente imprimante d’introduction pour un jeune créateur. Une unité de bureau conviviale, SparkMaker est livré avec cinq résines différentes pour réaliser tous les types de projets d’impression 3D. Téléchargez simplement un dessin en ligne sur une carte SD, insérez la carte dans l’imprimante, appuyez sur le bouton et regardez votre objet commencer à prendre vie.

Le 3Doodler est la version enfant parfaite d’une imprimante 3D. Cet outil utilise du plastique chauffé qui durcit en quelques secondes, vous permettant de dessiner littéralement dans l’air. Le 3Doodler est disponible en deux modèles: le Start adapté aux enfants (42,45 $ après le code de réduction; à l’origine 49,99 $) et le plus avancé Create + (67,95 $ après la remise; à l’origine 79,99 $).

Chaque variété fait également partie d’un ensemble de stylos d’impression Start Mega 3D plus étendu (84,95 $ après le code de réduction; à l’origine 99,99 $) ou d’un ensemble de stylos 3D Create + Master Creator (127,45 $ après le code de réduction; à l’origine 149,99 $), y compris du plastique supplémentaire et des outils de mise en forme supplémentaires et des livres de projets pour tirer pleinement parti de la puissance du 3Doodler.

Et enfin…

Tout comme le 3Doodler, le kit d’art robotique bricolage pour les 6 à 9 ans (42,45 $ après le code de réduction; à l’origine 69 $) chevauche la frontière entre la technologie et l’art alors que les enfants trouvent les intersections entre la science, la robotique et la libre expression.

Et pour chaque projet où vous savez que la colle ne suffira pas, ce kit de démarrage Bondic (12,74 $ après le code de réduction; à l’origine 24,99 $) est à vos côtés. Bondic est en fait un plastique liquide qui durcit sous la lumière UV, vous pouvez donc le fabriquer et le façonner pour réparer ou même remplacer les pièces cassées ou manquantes, puis le régler avec la lumière pour qu’elle fonctionne à nouveau comme neuve.

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis: