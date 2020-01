Gates Ag One stimulera les innovations pour les agriculteurs face au changement climatique – .

Gates Ag One se concentrera sur l’accélération de l’innovation agricole pour les petits exploitants, en particulier en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. (Photo de la Fondation Gates)

La Fondation Bill & Melinda Gates lance un nouveau groupe à but non lucratif qui se concentrera sur la fourniture aux petits agriculteurs des pays en développement des outils et des innovations dont ils auront besoin pour faire face aux effets du changement climatique.

L’organisation à but non lucratif est connue sous le nom de Bill & Melinda Gates Agricultural Innovations, ou Gates Ag One pour faire court. L’effort sera basé dans la grande région métropolitaine de Saint-Louis et sera dirigé par Joe Cornelius, actuellement directeur au sein de la division Global Growth & Opportunity de la Fondation Gates. Gates Ag One travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de développement agricole de la fondation.

Gates Ag One se concentrera sur les petits exploitants agricoles en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Ces régions ont une population combinée d’environ 2,8 milliards de personnes, dont 60% vivent dans des zones rurales qui dépendent généralement de la petite agriculture pour leur alimentation et leurs revenus. La Fondation Gates affirme que les rendements des exploitations agricoles de ces régions sont déjà bien inférieurs à ce que réalisent les agriculteurs ailleurs dans le monde.

Sans innovations technologiques, le changement climatique pourrait rendre les cultures en Afrique et en Asie du Sud encore moins productives. Gates Ag One vise à travailler avec des partenaires pour accélérer le développement de semences et de cultures résistantes à la sécheresse et améliorant le rendement, ainsi que d’autres avancées telles qu’une gestion plus durable des terres et de l’eau, une assurance plus abordable et un meilleur accès aux marchés agricoles. Dans un aperçu en ligne et une FAQ, la fondation affirme que l’effort en est «encore aux premiers stades de la planification».