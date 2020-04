GeForce de Nvidia perd désormais plus d’éditeurs

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le service GeForce Now de Nvidia a perdu un autre groupe d’éditeurs. À partir du vendredi 24 avril, les jeux de Codemasters, Klei Entertainment, Warner Bros. Interactive Entertainment et Xbox Game Studios quitteront le service. Ils ne sont pas les premiers. Activision-Blizzard, 2K, Bethesda et Konami ont également refusé de travailler avec Nvidia sur GeForce Now.

Pourquoi les éditeurs se retirent-ils?

L’une des caractéristiques distinctes de GeForce Now est le fait qu’il s’appuie sur votre propre bibliothèque Steam. Du point de vue du consommateur, le service est excellent. Vous payez 5 $ par mois pour GeForce Now (un niveau gratuit est également disponible) et vous pouvez diffuser n’importe lequel de vos jeux Steam sur votre appareil Android, ordinateur portable, ordinateur de bureau, Mac ou Nvidia Shield. Si votre matériel réseau est assez rapide pour gérer le service, il est facile de voir l’attrait – du point de vue du consommateur.

Les éditeurs et les développeurs de jeux voient cependant les choses différemment. Lorsque Nvidia diffuse des jeux Steam sur d’autres appareils, il distribue également des jeux sur ces plates-formes, sans l’autorisation du développeur du titre ou de l’éditeur. L’éditeur a passé un accord avec Valve pour distribuer des jeux sur Steam. Il n’a pas d’accord avec Nvidia.

De toute évidence, les entreprises étaient disposées à ignorer le fait que Nvidia s’était injecté dans le processus de distribution de logiciels alors que Team Green n’essayait pas de gagner de l’argent. Dès que Nvidia a commencé à facturer, la société a généré des revenus pour elle-même en fournissant un service – et au moins certains éditeurs ne considèrent pas les contrats existants avec Steam et Nvidia suffisants pour couvrir ce cas d’utilisation.

Je pense que nous en verrons beaucoup plus. Les services «Jouez votre bibliothèque Steam n’importe où» sont incroyables pour le consommateur. Ils sont (potentiellement) terribles pour les développeurs. Il tue la possibilité de commercialiser des ports pour de nouvelles plateformes (notamment mobiles) ou de négocier des accords d’exclusivité. https://t.co/2zpLXvC60W – Pete Lewin (@LegalGamerUK) 1 mars 2020

Si un jeu populaire ne fonctionne pas correctement sur GeForce Now, l’équipe de développement peut être frappée par des demandes de résolution de problèmes sur une plate-forme avec laquelle elle n’a jamais travaillé et qui n’a pas été prise en charge auparavant.

Il y a également une perte potentielle de revenus en jeu. Imaginez que vous ayez développé un jeu avec des plans de sortie sur PC, Mac et Android simultanément. Bien que cela ait ajouté à certains des coûts de développement, vous vouliez être en mesure de fournir une version de jour 1 de qualité égale sur plusieurs plates-formes. Pourquoi les clients achèteraient-ils une version localisée de la plate-forme d’un jeu s’ils peuvent l’acheter sur PC et la diffuser partout?

La meilleure façon d’amener les développeurs à investir dans la construction de ports de qualité est de créer des opportunités de vente pour ces projets. Cela complique également la question des exclusivités, qui sont liées par définition à une plate-forme matérielle ou logicielle spécifique. Avec le streaming, ce n’est plus vrai.

Nous ne savons pas grand-chose sur les raisons spécifiques pour lesquelles les éditeurs se retirent de GeForce Now, mais ce sont certains des problèmes qui compliquent la situation du point de vue éditeur / développeur de manière plus générale.

Personnellement, je pense que nous regardons l’évolution de la prochaine méthode de partage de jeux. La distribution des supports physiques s’estompe. La première doctrine de vente qui vous garantit le droit de revendre un jeu vidéo s’estompe avec lui. Mais ce n’est pas parce que les gens n’ont pas de support physique à échanger qu’ils vont cesser de vouloir partager du contenu entre eux. La possibilité de diffuser des jeux sur plusieurs appareils fait partie d’un changement global dans la façon dont nous nous attendons à accéder au contenu que nous avons acheté.

En fin de compte, les sociétés d’édition et les services de streaming devront conclure des accords concernant le contenu disponible et dans quelles conditions. On ne sait pas encore à quoi ces arrangements ressembleront, mais les limites sur la façon dont nous expérimentons le contenu – et l’idée que certains contenus sont inexorablement liés à l’appareil sur lequel vous les lisez – s’estompent. Il convient également de noter que tous les développeurs ne sont pas opposés au streaming via GeForce Now. Tim Sweeney a déclaré officiellement que lui et Epic Games soutiennent GeForce Now, “de tout cœur”.

