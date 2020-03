GM dévoile une nouvelle technologie de batterie au lithium-ion et promet des voitures de 400 milles

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

General Motors devient électrique de façon considérable. Cette semaine, la société a annoncé des plans pour une nouvelle technologie de batterie appelée Ultium qui aura plus d’autonomie que Tesla et sera utilisée dans un large éventail de futurs véhicules électriques, y compris un futur VUS de luxe Cadillac et une berline phare. GM affirme que la technologie utilise moins de cobalt difficile à obtenir et difficile à exploiter, et que le coût des cellules devrait tomber en dessous du niveau de 100 $ par kilowatt-heure qui commence à rendre les VE plus compétitifs que les voitures à moteur à essence.

Les batteries seront construites sous forme de poches rectangulaires plutôt que de cellules cylindriques – plus économes en espace – qui peuvent être empilées horizontalement et verticalement. GM promet 19 configurations de batteries et d’unités d’entraînement initialement pour les voitures abordables, les voitures de luxe, les SUV et les camionnettes. GM et son partenaire LG Chem devraient inaugurer au cours des trois prochains mois une usine de 2 milliards de dollars à Lordstown, Ohio, qui pourrait créer plus de 1 100 emplois. Désolé, faites des «emplois bien rémunérés», car c’est une année électorale.

GM passe cette semaine à informer les analystes, les médias, les employés et les partenaires de son Warren, Michigan, Design Dome, de sa stratégie Empire Strikes Back. Depuis l’automne, le nouveau venu relatif Tesla a triplé de valeur et vaut plus que GM et Ford réunis, car les analystes voient Tesla comme le meilleur jeu pour les personnes qui souhaitent se lancer dans les véhicules électriques comme investissement. “GM se dirige vers un avenir entièrement électrique parce que nous pensons que le changement climatique est réel”, a déclaré mercredi le président et chef de la direction, Marry Barra. Elle a fixé l’investissement de GM dans les véhicules électriques à 3 milliards de dollars par an.

Un point d’attention est l’affirmation de GM selon laquelle sa nouvelle technologie de batterie fournira une autonomie de 400 miles ou plus par charge, dépassant légèrement les 390 miles revendiqués par Tesla pour la berline Tesla Model S Long Range. (Tesla, pour sa part, prévoit de présenter ses futurs plans EV et batterie dans le mois prochain.) GM n’est pas entré dans les détails sur la taille de la batterie qui accomplirait l’exploit, bien que vous ayez évidemment besoin de plus grands packs pour les grandes voitures.

La nouvelle technologie de batterie aura des configurations de 50 kWh à 200 kWh pour les voitures et les SUV. Les véhicules de performance atteindront une accélération de 0 à 60 mi / h en aussi peu que 3 secondes. GM indique que la plupart auront des batteries de 400 volts et une prise en charge pour le chargement de niveau 2 (possible à la maison avec 220 volts) et une charge rapide CC jusqu’à 200 kW. La plate-forme de camion aurait des batteries de 800 volts et une capacité de charge rapide de 350 kW. Cela comprendrait les véhicules commerciaux.

Pour les voitures et les camions, les cellules de poche permettront une densité d’énergie encore plus élevée et des centres de gravité plus bas. La capacité d’empiler des cellules horizontalement ou verticalement est unique dans l’industrie. GM affirme également que la gestion de la batterie est intégrée et – par rapport au Chevrolet Bolt actuel – réduit de 80% le câblage de la batterie.

Selon GM, les nouvelles cellules auront «la teneur en nickel et en cobalt la plus élevée dans une cellule de poche de grand format». Il indique également que ses chercheurs travaillent à éliminer le cobalt comme l’un des composants de la batterie. Actuellement, le cobalt est difficile à extraire, provient de pays qui ne sont pas toujours favorables aux États-Unis, et les conditions de travail seraient dangereuses, bien qu’il y ait de nombreuses discussions pour savoir si cela est dû à des dangers inhérents ou parce que les sociétés minières ne traitent pas les travailleurs bien.

GM prévoit un vaste déploiement de nouveaux véhicules électriques à partir de cette année. Selon GM:

Chevrolet, Cadillac, GMC et Buick lanceront tous de nouveaux véhicules électriques à partir de cette année. La prochaine nouvelle Chevrolet EV sera une nouvelle version de la Bolt EV, lancée fin 2020, suivie de la 2022 Bolt EUV, qui lancera l’été 2021. La Bolt EUV sera le premier véhicule en dehors de la marque Cadillac à présenter Super Cruise, la La première véritable technologie de conduite mains libres de l’industrie pour l’autoroute, que GM étendra à 22 véhicules d’ici 2023, dont 10 d’ici l’année prochaine.

L’EV autonome et partagé appelé Cruise Origin a été présenté sous forme conceptuelle en janvier à San Francisco. La prochaine annonce sera la Cadillac Lyriq en avril. Le GMC Hummer EV sera introduit le 20 mai et la production devrait commencer à l’automne 2020 dans l’usine de Detroit-Hamtramck de GM, la première usine de la société uniquement pour les véhicules électriques.

GM investit massivement dans une forte augmentation de la demande de véhicules électriques – qu’elle soit volontaire, aidée par des incitations fiscales ou obligatoire en raison des préoccupations liées au changement climatique. GM dit:

Des prévisionnistes tiers s’attendent à ce que les volumes de VE aux États-Unis doublent de 2025 à 2030 pour atteindre environ 3 millions d’unités en moyenne. GM estime que les volumes pourraient être sensiblement plus élevés à mesure que de nouveaux véhicules électriques sont lancés dans des segments populaires, que les réseaux de recharge augmentent et que le coût total de possession pour les consommateurs continue de baisser.

GM a raison d’être optimiste car il n’y a pratiquement nulle part où aller, mais en hausse pour l’industrie des véhicules électriques. L’année dernière, le marché des véhicules électriques était de 330 000 aux États-Unis sur 17,0 millions de véhicules légers vendus, 1,9%, et ces 48 véhicules comprennent à la fois des véhicules électriques purs et des hybrides rechargeables qui parcourent 15 à 50 miles sur batterie avant que le moteur à combustion ne démarre. (mais pas d’hybrides comme la Toyota Prius).

Les véhicules électriques purs, 18 modèles au total, ont représenté 245 000 ventes, soit 1,4% du marché américain. Mais lorsque Tesla Model 3, Model X et Model S ont fini de se régaler sur le marché – sans aucun crédit d’impôt à offrir – ce qui reste s’élevait à peine à 50000 ventes. L’an dernier, seuls six modèles Pure EV ont géré plus de 5 000 ventes:

Tesla Model 3, 158,925Tesla Model X, 19,225Chevrolet Bolt EV, 16,148Tesla Model S, 14,100Nissan Leaf, 12,365Audi e-tron, 5,369

GM avait deux autres véhicules électrifiés en vente en 2019, le Chevrolet Volt PHEV en fin de vie avec 4910 ventes et la Cadillac CT6 PHEV avec 24 ventes. L’année avant Chevy a tué le Volt PHEV, il a en fait légèrement plus de ventes que le Bolt EV, mais la demande de plug-ins reste faible. L’année dernière, la Toyota Prius Prime était le deuxième véhicule électrifié le plus vendu avec 23 630 ventes, mais le seul PHEV avec plus de 10 000 ventes était la Honda Clarity, avec 10 728. BMW possède les véhicules les plus électrifiés, six, dont cinq PHEV.

L’histoire a montré que le statut de premier sur le marché ne garantit pas toujours une domination à long terme. Facebook n’était pas la première plateforme de médias sociaux. Vous vous souvenez de Myspace? En d’autres termes, Tesla domine absolument le marché des véhicules électriques aujourd’hui, mais c’est une longue course, pas un sprint.

