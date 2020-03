GM et Ventec s’associent pour la production de ventilateurs pour la réponse aux coronavirus – .

Le dispositif VOCSN de Ventec Life Systems combine la ventilation, l’oxygène, l’aide à la toux, l’aspiration et une fonction de nébulisation. (Ventec via YouTube)

GM et Bothell, Wash.-basé Ventec Life Systems disent qu’ils collaborent pour augmenter la production des ventilateurs de nouvelle génération de Ventec, qui seront cruellement nécessaires pour servir des vagues de patients pendant l’épidémie de coronavirus.

“Avec l’aide de GM, Ventec augmentera la production de ventilateurs”, a déclaré Chris Kiple, PDG de Ventec, dans un communiqué de presse. «En puisant dans leur expertise, GM nous permet d’envoyer plus de ventilateurs vers plus d’hôpitaux beaucoup plus rapidement. Ce partenariat contribuera à sauver des vies. »

Un déficit d’approvisionnement à l’échelle nationale en ventilateurs a été identifié comme l’un des défis urgents alors que les hôpitaux se préparent à ce qui pourrait être des centaines de milliers de patients COVID-19 nécessitant des soins respiratoires.

Les responsables fédéraux de la santé affirment qu’ils s’appuient sur une réserve stratégique de ventilateurs et envisagent de convertir des dizaines de milliers de ventilateurs construits à d’autres fins médicales. La collaboration entre GM et Ventec ouvre un nouveau front dans la campagne pour répondre aux besoins, suite à l’engagement de la présidente et chef de la direction de GM, Mary Barra, d’aider à combler le vide du ventilateur.

“Nous travaillons en étroite collaboration avec Ventec pour augmenter rapidement la production de leurs produits respiratoires essentiels pour soutenir la lutte de notre pays contre la pandémie de COVID-19”, a déclaré Barra. «Nous continuerons d’explorer les moyens d’aider en cette période de crise.»

Fondée en 2013, Ventec a développé un système portable de maintien de la vie appelé VOCSN qui combine les services de ventilation, d’oxygène, d’aide à la toux, d’aspiration et de nébulisation (administration de médicaments) dans un appareil de la taille d’une valise. Cette portabilité facilitera l’obtention des machines là où elles sont nécessaires pendant la crise du COVID-19.

Avant l’épidémie de coronavirus, la société Bothell produisait 150 machines par mois, mais elle vise à augmenter ce taux à des milliers par mois, voire à des dizaines de milliers par mois. La nouvelle collaboration annoncée permettra à Ventec de tirer parti de l’expertise de GM en matière de logistique, d’achat et de fabrication pour atteindre cet objectif.

La collaboration GM-Ventec a été facilitée par StopTheSpread.org, une campagne du secteur privé qui rassemble des chefs d’entreprise à travers le pays pour soutenir les efforts du gouvernement pour lutter contre l’épidémie.

“Il s’agit d’une étape essentielle pour apporter des secours à notre système de santé, qui est menacé par la propagation de COVID-19”, a déclaré StopTheSpread.org dans un communiqué. «Alors que ce virus continue de mettre en danger la vie d’innombrables Américains, StopTheSpread.org travaille à unir le monde des affaires autour d’une menace commune à notre économie et à notre mode de vie.»

En janvier, Ventec a annoncé avoir levé plus de 20 millions de dollars dans un cycle de financement de la série E, principalement auprès d’investisseurs amis et familiaux existants. Cette ronde a porté le financement total à 60 millions de dollars. L’entreprise comptait 111 employés à la fin de l’année dernière, mais augmente ses effectifs pour soutenir une production accrue.