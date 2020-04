GM prépare un retour des véhicules électriques dans son laboratoire secret de batteries

WARREN, Michigan – Si General Motors doit réussir à défier Tesla pour la suprématie dans les véhicules électriques, la bataille commence avec une meilleure technologie de batterie. La recherche, le prototypage et les tests ont lieu ici au Global Battery Systems Lab de la société, à 20 miles au nord de Détroit. Ils entreront dans de nouveaux véhicules électriques GM à la fin de cette année ou en 2021, et les batteries auront leur propre nom: Ultium.

“Nous essayons d’user le [test] batteries », explique Douglas Drauch, ingénieur en chef au laboratoire de batteries. GM possède le plus grand laboratoire de test de batterie de tous les constructeurs automobiles. Celui-ci a été étendu à 100 000 pieds carrés – la taille d’un Home Depot ou d’un grand Walmart – à l’intérieur du centre d’ingénierie Estes sur le centre technique GM de 710 acres, qui compte 38 bâtiments. Conçu dans les années 1950 par l’architecte Eero Saarinen, la plupart des visiteurs ne dépasseront pas les halls extérieurs. De temps en temps, GM fait appel à des rédacteurs en chef et à des analystes, tant qu’ils laissent leurs caméras derrière eux. (Les photos ici sont celles de GM.)

Agitateurs et chambres environnementales

GM travaille avec LG Chem sur une nouvelle génération de batteries et de boîtiers lithium-ion, avec de nouveaux modules de batteries. La première conception de batterie EV, vers 2010, était une forme en T utilisée dans l’hybride rechargeable Chevrolet Volt. Il occupait l’espace entre les sièges qui auraient été le tunnel de transmission, ainsi que sous le siège arrière.

Avec la Chevrolet Bolt EV, GM est passé à un pack plat rectangulaire, ou tranche, qui formait le bas de la voiture (convenablement protégé contre les dangers de la route), avec une bosse qui rentre sous le siège arrière. En interne, il s’appelle BEV2 (photo principale) et compte 288 cellules. Sur le Bolt EV, il disposait d’une gamme EPA de 238 miles pour les modèles 2017-2019; des ajustements l’ont fait jusqu’à 259 milles pour le Bolt 2020. Le Bolt de nouvelle génération devrait maintenant être introduit en 2021 en tant que modèle 2022.

Batterie nouvelle génération: Ultium

Le mois dernier, la PDG de GM, Mary Barra, a dévoilé la dernière technologie de batterie lithium-ion, lui a donné un nom et a déclaré qu’elle utiliserait une chimie lithium-ion propriétaire à faible teneur en cobalt. «Notre équipe a relevé le défi de transformer le développement de produits chez GM et de positionner notre entreprise pour un avenir tout électrique», a déclaré Barra. «Ce que nous avons fait, c’est construire une stratégie EV multimarques et multi-segments avec des économies d’échelle qui rivalisent avec notre activité de camions pleine grandeur avec beaucoup moins de complexité et encore plus de flexibilité.»

Le président de GM, Mark Reuss, a ajouté: «Des milliers de scientifiques, d’ingénieurs et de concepteurs de GM travaillent pour réaliser une réinvention historique de l’entreprise. Ils sont sur le point de livrer une entreprise de VE rentable qui peut satisfaire des millions de clients. » Et GM dans un communiqué a déclaré: «La stratégie [allows GM] pour accroître les ventes de véhicules électriques (VE) de l’entreprise de manière rapide, efficace et rentable. … Ils permettront à l’entreprise de concurrencer presque tous les clients du marché aujourd’hui, qu’ils recherchent un transport abordable, une expérience de luxe, des camions de travail ou une machine hautes performances. » (Parlez de buzzword bingo day.)

La batterie de troisième génération à venir – Ultium / BEV3, le type actuellement en test – sera également une tranche rectangulaire qui peut être plus large et plus mince pour les voitures qui ne seront pas aussi hautes que la Bolt EV. Il sera modulaire, permettant six, huit, 10, 12 ou 24 paquets de cellules de type poche qui peuvent être emballés verticalement ou horizontalement. Certaines batteries BEV3 produisent 400 volts et prennent en charge une charge rapide de 150 kW CC. Les packs plus volumineux de 800 volts utiliseront des chargeurs rapides de 350 kW. Les chargeurs rapides DC sont destinés aux stations publiques; vous auriez besoin de 10 à 20 fois la puissance fournie dans une résidence typique pour que la charge rapide fonctionne dans votre propre garage. Pour un usage domestique, vous souhaitez un chargeur de niveau 2 de 240 volts (400 $ – 600 $ plus l’installation); comme solution de rechange, une prise de 120 volts se rechargerait, mais cela pourrait prendre un jour.

Agitateurs et chambres environnementales

L’équipement d’essai, pour la plupart, a l’air non descriptif: de grandes armoires en métal bleu avec des conduits pour les câbles d’alimentation ou de données qui s’étendent jusqu’au plafond.

Le laboratoire de batteries dispose de 19 600 kilowatts (600 000 watts chacun) de cycleurs de batterie programmés pour simuler la conduite en ville et sur route, attendre dans la circulation par temps chaud, régénérer la puissance en descendant les collines ou freiner, et faire face aux surtensions potentielles dans la batterie sous la panique freinage ou un tirage instantané élevé si un pneu qui glisse sur la glace trouve soudainement de la traction sur une surface sèche. Si tous les cycleurs à batterie sont utilisés, ils peuvent consommer autant d’énergie que tous les habitants de Warren, 135 000 habitants.

Il existe d’autres armoires conçues comme des chambres environnementales qui peuvent placer les batteries dans le désert, une ville arctique (les températures peuvent être réglées à moins 90 degrés Fahrenheit) ou un climat de mousson.

Enfin, il existe des tables vibrantes qui imitent les routes de plus en plus accidentées des infrastructures routières américaines, ou les sentiers hors route.

Il existe également des tests sur le fonctionnement des batteries dans une seconde vie: si elles sont trop usées pour être utilisées dans une voiture, elles sont toujours assez bonnes pour fournir une alimentation de secours dans une maison ou une entreprise.

Fabrication à Lordstown, Hamtramck

Tous les constructeurs automobiles battant pavillon américain prennent le feu des politiciens et des syndicats au sujet des usines fermées et des travailleurs licenciés. Dans le cas de GM, la fabrication de véhicules électriques et de batteries ramènera GM dans une ville d’usine et réutilisera une usine existante.

GM avait fermé l’usine de Lordstown, dans l’Ohio, qui avait produit la Chevrolet Cruze, aujourd’hui disparue, et employait 4 000 travailleurs. Il a été vendu à Lordstown Motors, une startup qui prévoit d’y construire des véhicules électriques, mais avec moins de travailleurs. Le président Trump avait critiqué GM pour sa fermeture. Par ailleurs, GM convertit l’usine de Hamtramck, à la frontière de Détroit, en une installation d’assemblage uniquement pour véhicules électriques. Il avait construit la Chevrolet Impala, sans doute la meilleure grosse berline GM jamais construite, mais les berlines ne sont pas en faveur, l’Impala vieillissante perdait des ventes et la production se terminait.

Jouer au rattrapage de la souris qui rugissait

Heure de la réalité: General Motors a été le plus grand constructeur automobile du monde pendant une grande partie du 20e siècle. Au plus fort de sa domination sur le marché, en 1962, GM détenait 51% du marché américain. Avance rapide vers le 21e siècle, et il n’était que de 17% en 2019. Sur les véhicules électriques, le général a été assailli par Tesla au cours de la dernière décennie. Comme le montre le graphique ci-dessus, ni l’hybride rechargeable Volt ni le Bolt EV tout électrique n’ont vendu plus de 25000 unités par an, alors que chaque année depuis 2015, il existe un modèle Tesla avec au moins 50000 ventes. L’année dernière, le modèle intermédiaire 3 a dépassé le Bolt EV 10 à un.

Cela montre à quel point le marché des véhicules électrifiés – véhicules hybrides et électriques, mais pas hybrides – bien que faible avec moins de 2% des ventes, a suivi le chemin de Tesla. D’où la nécessité pour GM de rattraper son retard, notamment – sur la technologie des batteries. GM affirme que les batteries Ultium et les architectures de véhicules permettront des portées allant jusqu’à 400 miles, une accélération de 0 à 60 mph aussi faible que 3,0 secondes et le placement du moteur pour la traction avant, la traction arrière, la traction intégrale ou la traction intégrale de performance -architectures d’entraînement. GM dit qu’il prévoit initialement 19 configurations de batterie / unité d’entraînement; en comparaison, il a maintenant 550 configurations de groupe motopropulseur à moteur à combustion.

Course pour livrer le premier pick-up électrique

L’une des raisons pour lesquelles le laboratoire de batteries de GM est si important est que GM aimerait être le premier, le meilleur ou les deux avec une camionnette électrique. GM a ressuscité la plaque signalétique du piétinement de la terre, 10 mpg Hummer du début des années 2000. Maintenant, c’est sur une camionnette électrique uniquement sous la marque GMC, avec un à trois moteurs et jusqu’à 1000 ch. Toutes les dates sont sujettes à changement, mais avant que le monde ne change à la suite du coronavirus, il semblait que le Hummer devait être introduit ce printemps et expédié en 2021 en tant que modèle 2022. Lors d’une réunion d’analystes en février, le président de GM, Mark Reuss, a laissé entendre que le Hummer pourrait être le premier sur le marché.

Pendant ce temps, il y en a beaucoup d’autres qui prévoient des camionnettes électriques, un marché qui n’a actuellement aucune vente:

Tesla Cybertruck est surtout connu parce que c’est une Tesla, qui est l’étalon-or pour les véhicules électriques qui se vendent, et Tesla a récemment atteint les dates de livraison prévues. On dit que la conception en forme de coin devra être repensée. Tesla l’a dit dans une annonce du 1er avril, ce qui était troublant: était-ce une blague des poisson d’avril? Une refonte était-elle nécessaire et Tesla utilisait la date comme un double faux? Bien sûr, il devra y avoir quelques mods du design dévoilé l’automne dernier (celui où Elon Musk a lancé une boule de métal à l’épreuve des incassables et la fenêtre, bien sûr, brisée) pour répondre aux réglementations d’impact du pare-chocs à travers le monde.Rivan R1T est la moitié de ramassage d’une entreprise de démarrage (il y a aussi un SUV R1S) qui est très apprécié, avec un demi-milliard d’argent Ford investi et une équipe de direction jeune mais normale (contrairement à certaines startups technologiques). Amazon et d’autres ont également investi et, au début de 2020, Rivian avait levé 2,2 milliards de dollars pour une valeur estimée à 5 milliards de dollars et plus. Les analystes pensent que Rivian sera un survivant, en partie parce qu’il concède sous licence son expertise à d’autres, y compris Ford.Ford F150 est la camionnette la plus vendue, la série F enregistrant un million de ventes par an. En 2018, Ford a annoncé qu’il commercialiserait 16 véhicules électriques à batterie (qui pourraient être des hybrides), à commencer par un multisegment tout électrique (le Mustang Mach-E). Ford avait initialement prévu un F150 hybride, mais l’année dernière, il a annoncé qu’il sortirait un F150 tout électrique en 2022.Bollinger B2 a été autofinancé par le PDG Robert Bollinger. La société a déménagé du nord de l’État de New York au Michigan et prévoit également un SUV, dont les premières livraisons devraient avoir lieu en 2021. Leur prix sera d’environ 125 000 $. Les prototypes sont dans les salons automobiles depuis un an maintenant.Nikola Badger a été annoncé en février, mais en tant que concept, ce qui signifie une ou deux étapes retirées de la production. Les spécifications (parfois les spécifications peuvent être prononcées “promesses”) prévoient 300 miles sur batterie, 600 miles au total, y compris une pile à combustible à hydrogène, un supercondensateur pour l’aide au lancement et la possibilité de gravir une pente de 50 degrés (pour les quelques conducteurs qui ne paniquerait pas en essayant). Nikola est mieux connu pour le semi-remorque couchette à pile à combustible à hydrogène en cours de développement.Endurance des moteurs de Lordstown (Ohio) a été montré sur vidéo mais pas encore annoncé; qui était prévue pour le Salon international de l’automobile d’Amérique du Nord (Détroit), maintenant annulé, en juin.

Quelle sera la taille du marché des véhicules électriques?

En 2019, environ 3 millions de camionnettes ont été vendues sur 17 millions de véhicules. Personne ne connaît la taille du marché des camionnettes EV au départ, ni à quel point la gamme EV souffre sous une lourde charge (les propriétaires de Tesla ont des réservoirs de gamme connus lorsqu’un Model S ou Model X tire une remorque), ou si les acheteurs sont prêts à payer un supplément pour obtenir les grosses batteries qui permettent 300 t0 400 miles de portée sur les micros.

En ce qui concerne le marché de tous les véhicules rechargeables – véhicules électriques à batterie et hybrides rechargeables – les chiffres de vente finaux aux États-Unis pour les véhicules légers en 2019 représentent 98,1% du marché, BEV et PHEV 1,9%.

Il y a un certain espoir – parmi les écologistes, au moins – que les Américains, à la suite du ralentissement du coronavirus, apprécieront le ciel plus propre dans les grandes villes et adopteront des véhicules plug-in pour garder l’air clair et propre. La R&D de GM sur les batteries est destinée à ses marchés mondiaux, pas seulement aux États-Unis, et elle pourrait trouver plus de traction en dehors des États-Unis. Selon le nombre de personnes et d’entreprises qui ont de l’argent à dépenser pour de nouvelles voitures au cours de la prochaine année.

Lors du déploiement d’Ultium, GM a cité des prévisionnistes qui ont appelé à doubler les volumes de VE entre 2025 et 2030 à 3 millions d’unités par an – un véhicule sur six vendu – et a ajouté sa conviction que les chiffres pourraient être “sensiblement plus élevés”.

Maintenant lis: