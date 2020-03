GMV annonce une augmentation de 30% de ses revenus spatiaux • L’ESA brevète une nouvelle technique de compression de télémétrie

MEILLEURES HISTOIRES

L’Afghanistan demande à l’Inde de fournir des capacités sur l’un de ses satellites pour permettre l’enseignement à distance pendant l’épidémie de coronavirus. Le président afghan Ashraf Ghani a déclaré que l’utilisation d’un satellite indien aiderait à la distanciation sociale pour prévenir de nouveaux cas d’infections COVID-19. En tant que pays sans littoral limitrophe de l’Iran, un pays présentant l’un des taux d’infection les plus élevés, Ghani a déclaré que l’Afghanistan est particulièrement confronté à la lutte contre la maladie. La connectivité par satellite soutiendrait l’éducation des jeunes et des femmes afghanes, a-t-il déclaré. [Hindustan Times]

GMV a déclaré 140 millions d’euros de revenus spatiaux en 2019 (152,5 millions de dollars), en hausse de 30% d’une année sur l’autre. L’espace représente plus de la moitié des 245 millions d’euros de chiffre d’affaires de la société espagnole. Les contrats pour fournir l’infrastructure de contrôle au sol pour les satellites Galileo de l’Union européenne et la constellation de petits satellites à large bande de OneWeb ont contribué à cette croissance, a déclaré GMV. L’entreprise a également reçu l’année dernière un contrat pour développer le processeur de la mission MicroCarb de l’agence spatiale française CNES et participe à des missions de l’agence spatiale européenne telles que Space Rider, Heracles et ExoMars. [GMV]

L’Agence spatiale européenne a breveté une famille de normes de compression de signal développées à l’aide de son microsatellite Proba-2. Les normes aident à compresser les données de télémétrie par satellite, réduisant les besoins en bande passante lors de la liaison avec les stations au sol. Les opérateurs de satellites peuvent utiliser la bande passante libérée pour diffuser des données plus précieuses, telles que des mesures scientifiques ou des images, selon le type de satellite. [ESA]

Le constructeur de Cubesat, AAC Clyde, exhorte tous les employés qui peuvent travailler à domicile à le faire au milieu de l’épidémie mondiale de COVID-19, estimant que 70% de ses employés occupent des postes qui permettent le travail à distance. Les 30% restants sont impliqués dans des activités de fabrication qui nécessitent une présence physique. AAC Clyde a déclaré qu’elle ne participerait pas à des conférences ou des expositions pour les deux prochains mois, et a introduit une interdiction de voyager à court terme pour éviter le risque que les employés soient mis en quarantaine ou bloqués en raison de restrictions de voyage nationales et régionales. [AAC Clyde]

La société de connectivité en vol Gogo cherche à obtenir un allègement de ses contrats de capacité satellitaire alors que la demande de voyages en avion chute. Le PDG de Gogo, Oakleigh Thorne, a déclaré que la baisse du trafic aérien avait eu un effet d’entraînement sur la demande de wi-fi pour passagers. Étant donné que la pandémie de coronavirus pousse les compagnies aériennes à retirer les avions du service, Gogo ne publie pas de directives financières pour 2020. Gogo prévoit d’utiliser son poids en tant que grand acheteur de capacité satellite auprès d’entreprises comme Intelsat et SES pour obtenir des conditions plus favorables pour les locations de capacité. [SpaceNews]

La phase quatre du démarrage de la propulsion Smallsat a reçu un contrat de recherche innovante pour les petites entreprises de la phase 1 de l’accélérateur technologique AFWERX de l’US Air Force. La phase quatre commencera à adapter son système de propulsion dans l’espace Maxwell pour les clients militaires. Les propulseurs Maxwell de la société peuvent transporter jusqu’à 1 kilogramme de carburant au xénon, suffisamment pour fournir 10 000 newtons d’impulsion. [Phase Four]

Intelsat a sélectionné SpaceX pour lancer son satellite Intelsat 40e. Intelsat a déclaré qu’un Falcon 9 lancerait le satellite construit par Maxar en 2022, les termes de l’accord n’ayant pas été dévoilés. Intelsat-40e fournira la connectivité dans les bandes Ku- et Ka en Amérique du Nord, soutenant les clients du gouvernement, de la connectivité en vol et des entreprises, et transportera également une charge utile hébergée par les sciences de la Terre de la NASA, TEMPO. [SpaceNews]

L3Harris a développé une version de son antenne grillagée déployable pour les petits satellites. Le Smallsat Perimeter Truss est un tiers plus petit et la moitié du poids du Advanced Perimeter Truss, que L3Harris produit pour les grands satellites gouvernementaux et commerciaux géostationnaires. Il est conçu pour des satellites pesant entre 180 et 1 000 kilogrammes, et sa première utilisation sur un satellite pour un client non divulgué sera lancée au cours des deux prochaines années. [SpaceNews]

Arianespace a suspendu les lancements à venir en raison de la fermeture de son site de lancement en Guyane française. Le port spatial de Kourou, en Guyane française, est fermé suite aux instructions du gouvernement français de suspendre toutes les activités non essentielles pendant la pandémie de coronavirus. Cette décision retardera un lancement de Vega prévu pour le 24 mars ainsi qu’un lancement de Soyouz qui avait été reprogrammé début avril. D’autres ports spatiaux poursuivent leurs opérations, OneWeb ayant annoncé mardi matin que son prochain lancement Soyouz de 34 satellites est toujours prévu samedi à partir du cosmodrome de Baïkonour. [SpaceNews / OneWeb]