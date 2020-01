GMV fournit une infrastructure au sol pour les satellites de Space Norway • AAC Clyde remporte une commande de cubesat

Pour recevoir FIRST UP Satcom, un bulletin hebdomadaire SpaceNews destiné aux professionnels des satellites et des télécommunications, inscrivez-vous ici.

MEILLEURES HISTOIRES

Le fournisseur espagnol GMV a reçu un contrat de Northrop Grumman fournira le système de commande de vol pour les deux satellites en orbite hautement elliptique de Space Norway. GMV a annoncé qu’elle installera l’équipement dans des stations au sol en Norvège pour contrôler la mission jumelle à large bande par satellite de l’Arctique. Northrop Grumman construit les satellites ASBM, qui transporteront des charges utiles pour le ministère norvégien de la Défense, l’US Air Force et l’opérateur britannique Inmarsat. Le lancement des satellites est prévu fin 2022 sur une fusée SpaceX Falcon 9. [GMV]

L’un des nouveaux satellites d’Eutelsat a été mis en service. Eutelsat-7C, un satellite construit par Maxar qui a été lancé en juin sur une fusée Ariane 5, diffuse désormais des chaînes de télévision depuis sa fente orbitale à 7 degrés est. Eutelsat a transféré des clients d’Eutelsat-7A à Eutelsat-7C pendant la nuit du 27 janvier au 28 janvier. Eutelsat-7C dispose de 19 répéteurs supplémentaires, augmentant la capacité d’Eutelsat en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. L’entreprise délocalise Eutelsat-7A dans le cadre de sa stratégie d’optimisation de flotte. [Eutelsat]

AAC Clyde Space a reçu une deuxième commande de satellite de la startup israélienne NSLComm. Le fabricant de satellites suédois est chargé de fournir une solution clé en main pour NSLSat-2, notamment la sécurisation d’un emplacement de lancement, la mise en service des cubes de six unités en orbite, la fourniture d’un système au sol et la conduite d’opérations spatiales. AAC Clyde Space a déclaré qu’il se positionne comme le «fournisseur préféré» pour une constellation que NSLComm prévoit. AAC Clyde Space a construit NSLSat-1, qui a été lancé l’année dernière sur une fusée Soyouz. NSLSat-2 devrait être lancé au troisième trimestre de 2021. AAC Clyde Space a déclaré que son contrat pour le satellite valait 15 millions de couronnes suédoises (1,56 million de dollars). [AAC Clyde Space]

PLUS D’HISTOIRES

Kepler Communications a décidé de fabriquer sa constellation de satellites en interne. L’entreprise a déclaré qu’elle construirait sa constellation de 140 satellites dans une installation de 5 000 pieds carrés à son siège social de Toronto. La société a déclaré avoir pris cette décision après une «analyse exhaustive» de la chaîne d’approvisionnement pour les petits satellites, concluant que l’industrie a «un défi de taille à relever dans la maturation de la chaîne d’approvisionnement» pour les composants des petits satellites. [SpaceNews]

ETL Systems, fournisseur de routeurs de signaux basé au Royaume-Uni, amplificateurs et autres équipements pour sol satellite Infrastructure, a levé un «investissement important» de CBPE Capital, dont le montant n’a pas été divulgué. ETL Systems a déclaré qu’elle utiliserait le capital pour développer ses activités «pour tirer parti des moteurs positifs du marché dans l’industrie des satellites et des conditions solides de l’industrie». Ian Hilditch, PDG d’ETL Systems, a déclaré que la société exporte plus de 80% de ses produits par satellite. globalement. La société possède des bureaux internationaux aux États-Unis et à Dubaï. [ETL Systems]

La Bundeswehr, les forces armées allemandes, augmente ses capacités de surveillance spatiale au pays et grâce à un nouveau partenariat avec l’US Air Force. La Bundeswehr a déclaré le 29 janvier qu’elle avait signé un protocole d’accord pour rejoindre l’Initiative des opérations spatiales combinées fin 2019, rejoignant les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. La Bundeswehr a déclaré que la France devrait adhérer dans un proche avenir. La Bundeswehr a déclaré qu’elle prévoyait une augmentation de 80% du personnel consacré à la connaissance de la situation spatiale d’ici 2025. [Bundeswehr]

Un sénateur demande à la FCC de donner suite à une demande OneWeb visant à étendre sa constellation de satellites. Le sénateur Tim Kaine (D-Va.) A demandé dans une lettre à la FCC que l’agence approuve une demande de OneWeb soumise en 2018 pour ajouter 1260 satellites à son autorisation existante pour une constellation de 720 satellites. La société affirme qu’elle doit commencer à prendre rapidement des dispositions pour le lancement de ces satellites supplémentaires après 2021, lorsque la constellation initiale sera terminée. Le président de la FCC, Ajit Pai, dans une réponse à Kaine, a déclaré que la FCC continuait à examiner la demande de OneWeb, y compris la façon dont elle affecterait les autres systèmes de satellites. [SpaceNews]

La filiale américaine d’une société australienne prévoit de reprendre les actifs de la société de relais de données par satellite Audacy. EOS Defence Systems USA, une filiale de Electro Optic Systems Holdings Ltd. d’Australie, achètera les actifs d’Audacy et la licence FCC pour 6,75 millions de dollars. EOS a annoncé son intention de développer une constellation de satellites en orbite terrestre moyenne pour fournir des services de relais de données aux satellites gouvernementaux et commerciaux, entreprise qu’Audacy a essayé de développer avant de fermer l’année dernière. [SpaceNews]

Les «super tempêtes» de météorologie spatiale pouvant endommager les satellites en orbite et les systèmes électroniques sur Terre se en moyenne une fois tous les 25 ans, selon une étude de l’Université de Warwick. Les chercheurs ont utilisé les enregistrements géomagnétiques collectés au Royaume-Uni et en Australie pour examiner la météo solaire sur 150 ans. “Nos recherches montrent qu’une super-tempête peut se produire plus souvent que nous ne le pensions”, a déclaré le professeur Richard Horne, qui dirige la météorologie spatiale au British Antarctic Survey. Des tempêtes solaires plus petites, mais toujours importantes, ont été enregistrées 42 ans sur 150 ans, selon l’université. [University of Warwick]

Le rédacteur principal de SpaceNews, Jeff Foust, a contribué à ce bulletin.