«GoFly» Fly-Off présente l’avenir du vol personnel

Pour ceux d’entre nous qui ont grandi en rêvant de jet packs, les avions multi-rotors avec moteurs électriques et batteries donnent une nouvelle vie à la vision des machines volantes personnelles. Pour stimuler l’innovation dans ce domaine, Boeing et d’autres ont financé un concours «GoFly» de 2 millions de dollars pour permettre aux équipes de développer des prototypes pouvant transporter un pilote ou un mannequin de 200 livres en altitude en toute sécurité. Intrigué par le large éventail de modèles uniques, je me suis rendu au GoFly Final Fly-Off au Moffett Field le week-end dernier.

Comme les voitures autonomes, les avions personnels sont plus durs qu’ils ne le semblent

Du début à la fin, la compétition GoFly a duré environ 2 ans et demi. Inspirée du défi DARPA original pour les véhicules autonomes, la chronologie a été divisée en phases, avec des étapes de plus en plus difficiles et des fonds d’aide au développement accrus accompagnant chaque phase successive. Cependant, tout comme le premier DARPA Challenge, que j’ai couvert il y a 15 ans pour notre publication sœur PC Magazine, aucune équipe n’a réellement relevé le défi.

Pour relever le défi, les équipes ont dû trouver un véhicule qui rentre dans les limites d’une sphère de 8,5 pieds – pour un transport facile. Il avait également besoin d’avoir suffisamment de puissance pour naviguer à 30 nœuds (bien qu’une équipe ait déclaré que la leur ferait plus de 100!). Le bruit devait être inférieur à 87 décibels pondérés A à 50 pieds (ce qui équivaut à peu près au passage d’un camion diesel). Enfin, il devait avoir suffisamment d’endurance pour transporter une personne pesant jusqu’à 200 livres en toute sécurité pendant au moins 20 minutes sans faire le plein ni recharger.

La phase I a vu les 10 meilleures équipes ayant soumis des plans se voir attribuer 20 000 $ chacune pour poursuivre les travaux. La phase II a vu 31 équipes entrer dans des conceptions supplémentaires et montrer un prototype. Cinq équipes gagnantes ont ensuite reçu 50 000 $ pour aider à développer un avion de taille normale.

Malheureusement, étant donné qu’aucune équipe ne remplissait toutes les qualifications, personne n’était admissible au grand prix d’un million de dollars. Cependant, Team Tetra a remporté le Pratt & Whitney Disruptor Award de 100 000 $ pour sa conception et sa technologie. Ils n’ont pas pu voler pendant la finale, mais vous pouvez les voir montrer leur vaisseau gagnant devant la foule et le Hangar 1 historique de Moffett Field dans l’image présentée pour cet article.

DragonAir Aviation veut que l’avion soit un moyen de transport

L’équipe la plus sophistiquée de l’événement était DragonAir Aviation, de Panama City Beach, en Floride. Leur métier est à peu près aussi proche que possible d’un Segway volant. En fait, le co-fondateur Jeff Elkins a expliqué qu’il est facile d’apprendre à quiconque à le piloter qui a utilisé un hoverboard, un Segway ou tout autre des nombreux appareils de mobilité contrôlés par le corps. C’est parce que mis à part la gâchette d’accélérateur et un joystick que vous tournez pour aller à gauche ou à droite, toute autre navigation sur leur AirBoard 2.0 se fait en se penchant. Cela présente un autre avantage intéressant, a-t-il ajouté: puisque le pilote aide essentiellement les moteurs de l’avion avec leur poids corporel, il devient plus efficace et a un temps de vol potentiel plus long lorsqu’il est piloté que lorsqu’il est piloté à distance avec un mannequin à bord.

La co-fondatrice Mariah Cain est également le principal pilote d’essai du groupe. Elle a commencé à voler avec un appareil de sports nautiques Hydroflight, et la compétition GoFly a représenté un moyen d’améliorer son prototype AirBoard existant. Elle le voit à la fois comme un moyen de montrer aux gens que n’importe qui peut réaliser ce à quoi ils pensent et de fournir l’expérience de libération unique de voler à un nombre croissant de personnes.

Aggies innove avec une conception silencieuse à deux rotors

Étant donné que vous serez positionné à quelques mètres seulement des moteurs et des rotors de votre futur avion personnel, et que vous espérez probablement profiter de l’expérience, le plus silencieux sera le mieux. C’est un domaine dans lequel Team Harmony (l’équipe de Texas A&M) s’est spécialisée. Ils ont mis au point une conception innovante à double rotor qui retourne le rotor supérieur pour que ses commandes soient au-dessus. Cela leur permet de contrôler chaque rotor avec un contrôleur séparé – même s’ils sont coaxiaux. Le résultat est un système environ deux fois moins puissant que les autres modèles.

Alors que leur prototype à grande échelle n’était pas prêt pour le Fly Off, ils ont pu piloter leur modèle à l’échelle 1/3 dans le cadre de l’événement de jugement multi-équipes.

Un Speedster Star Wars construit ici sur Terre

Un véhicule qui ne vole peut-être pas, mais qui est de loin le plus beau, est l’entrée de style Speedster de (je ne vous moque pas) du cirque de moto volant Rock & Roll de Phattony.

Conçu par Tony Windisch, un savant des avions, il a tout, d’un énorme moteur à ventilateur gainable à un ornement de capot qu’il a acheté sur Amazon. Tony construit des machines volantes depuis qu’il a 9 ans, mais c’est clairement le plus impressionnant.

BlackFly de l’Opener peut être dans une autre ligue

Un nom qui se distingue par son absence est la start-up de l’aviation fortement financée Opener et son BlackFly ultra-léger eVTOL. La société dispose d’une équipe d’ingénieurs et de bailleurs de fonds all-star, et leur métier a déjà parcouru plus de 50 000 kilomètres en test. Conçu comme un ultra-léger, il devrait éviter la plupart des réglementations sur les licences de pilote auxquelles les avions plus lourds doivent faire face.

Que vous pensiez que l’un de ces efforts a la conception ultime ou non, il est clair que nous aurons bientôt la possibilité de piloter notre propre avion personnel – du moins si nous sommes prêts à lui faire confiance.

[Image Credits: David Cardinal]

