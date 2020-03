GoFly récompense une technologie aéronautique perturbatrice, mais il est interdit de gagner 1 million de dollars – .

Le véhicule aérien de TeTra ressemble à un croisement entre une moto et un ultra-léger. (Photo teTra via Twitter)

Le programme GoFly Prize soutenu par Boeing a décerné un prix de 100 000 $ lors de son premier envol en Californie, mais le grand prix d’un million de dollars n’a pas été réclamé car aucun des concurrents n’a pu voler.

Les concurrents ont convergé vers le Moffett Federal Airfield dans la Silicon Valley en Californie au cours du week-end pour ce qui a été présenté comme un décollage final, pour voir qui pourrait faire voler ses véhicules aériens pour une personne assez loin et assez haut pour gagner le grand prix d’un million de dollars. Un autre montant de 500 000 $ a été réservé pour reconnaître les véhicules les plus silencieux et les plus petits à voler.

Des problèmes techniques et des vents violents ont toutefois empêché les finalistes du GoFly Prize et les organisateurs du prix ont décidé de reporter le décollage à une date qui reste à déterminer. Cela donnera aux finalistes plus de temps pour affiner leurs machines.

Un prix a été décerné ce week-end: le japonais teTra Aviation a remporté le Pratt & Whitney Disruptor Award de 100000 $ pour ses efforts pour créer un véhicule équipé d’un rotor qui ressemble à un croisement entre une moto et un avion ultra-léger. Geoff Hunt, vice-président senior de l’ingénierie chez Pratt & Whitney, a déclaré dans un communiqué de presse que le prix est conçu «pour reconnaître l’équipe qui a défié le statu quo, livré une réflexion unique sur un problème complexe et considéré la sécurité, la fiabilité, la durabilité et le système l’intégration.”