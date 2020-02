GOG lance une nouvelle politique de remboursement expansive et demande aux clients de ne pas en abuser

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Jusqu’au lancement de l’Epic Game Store, il n’y avait qu’un seul vrai concurrent à Steam: GOG. La plate-forme de distribution numérique (anciennement Good Old Games) a commencé sa vie comme une boutique de titres plus anciens explicitement livrés sans DRM. La plate-forme ne se concentre plus uniquement sur la mise à disposition de titres plus anciens, mais la règle DRM n’a jamais changé.

GOG vient d’annoncer une nouvelle politique de remboursement qui est remarquablement plus généreuse que toute autre chose sur le marché, et ils ont adopté une approche plutôt nouvelle en matière d’application. À partir d’aujourd’hui, GOG vous permettra de rembourser tout jeu auquel vous avez joué dans les 30 jours. Étant donné que tous les jeux GOG sont sans DRM, c’est un risque évident – rien n’empêche intrinsèquement quelqu’un d’acheter un jeu, puis de le retourner après l’avoir battu ou joué jusqu’à la fin.

Selon la nouvelle FAQ de GOG, il traite ce risque de deux manières. Tout d’abord, la société va surveiller les comptes individuels pour s’assurer que personne n’essaie d’utiliser la politique pour arnaquer les développeurs en masse. Deuxièmement, il demande essentiellement aux utilisateurs de ne pas le faire. La page note que «Nous nous réservons le droit de refuser les remboursements dans des cas individuels», ajoutant:

Veuillez respecter tout le temps et le travail acharné consacrés à la création des jeux auxquels vous jouez et n’oubliez pas que les remboursements ne sont pas des avis. Si vous avez terminé le jeu et que cela ne vous a pas plu, veuillez plutôt partager votre opinion. De plus, ne profitez pas de notre confiance en demandant le remboursement d’un nombre déraisonnable de jeux. Ne soyez pas cette personne. Personne n’aime cette personne.

Je ne sais pas si une telle approche importera. J’aime penser que c’est possible, même si le GOG doit sévir contre de nombreux «cas individuels» pour faire avancer les choses. La nouvelle politique de GOG est nettement plus généreuse que tout ce que Steam propose – Valve limite les remboursements à deux heures de jeu sur une période de 14 jours. GOG n’a aucune restriction de temps de jeu et pousse cette fenêtre à 30 jours, ce qui est bien si vous achetez parfois des titres en vente mais que vous ne les lancez pas nécessairement immédiatement. (Epic correspond à la politique de retour de Steam, donc les deux sont identiques de cette façon).

L’une des raisons pour lesquelles les utilisateurs détestent les DRM est qu’ils détestent être traités comme des voleurs s’ils sont prêts à acheter un produit, tandis que ceux qui sont prêts à le voler et à le casser ne sont soumis à aucune restriction. GOG prend fondamentalement le pari qu’il s’agit d’une stratégie commerciale viable et offre aux joueurs une chance de mettre leur argent là où se trouve leur bouche et de ne pas être «cette personne». Nous devrons attendre des données sur l’efficacité de la stratégie, mais il est bon de voir une entreprise réellement prête à la tester.

La seule véritable restriction dans la politique de GOG est que vous offrez un jeu en cadeau à quelqu’un d’autre. Si la personne à qui vous offrez un jeu souhaite demander un remboursement, le remboursement doit être initié par l’acheteur et non par le destinataire. Comme quiconque a essayé de rendre un logiciel au cours des 30 dernières années peut vous le dire, ce n’est pas une barre particulièrement élevée à effacer.

