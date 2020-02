GOG n’a pas averti les développeurs des modifications de remboursement et ils ne sont pas satisfaits

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

À l’époque, nous utilisions tous nos jeux sur des disques pour les installer avec un lecteur optique à l’ancienne. Le passage aux téléchargements numériques offrait certains avantages clairs, mais il y a aussi plus de restrictions sans cette copie physique. GOG a récemment annoncé une politique de remboursement étonnamment clémente qui permet aux joueurs de récupérer leur argent jusqu’à 30 jours après avoir acheté un jeu. Cependant, il se trouve que la vitrine n’a pas consulté les développeurs avant d’effectuer cette modification, et certains d’entre eux craignent que cela puisse affecter leurs résultats.

GOG (anciennement Good Old Games) est un concurrent Steam exploité par CD Projekt Red (CDPR). Vous connaissez peut-être CDPR en tant que développeur derrière des jeux comme The Witcher 3 et le prochain Cyberpunk 2077. Depuis le début, GOG s’est concentré sur l’offre de jeux sans DRM, pour le plus grand plaisir des joueurs du monde entier.

Comme le CDPR est devenu une force dans l’industrie, GOG est devenu un moyen plus important de vendre des jeux. Bien qu’il soit connecté à un studio de développement majeur, GOG n’a pas demandé aux développeurs de donner son avis sur le changement de politique au préalable – ils ne l’ont même pas informé avant le billet de blog. Comme nous l’avons souligné après l’entrée en vigueur de la politique, le manque de DRM de GOG pourrait faciliter la tromperie du système. Ce n’est cependant pas ce qui préoccupe la plupart des développeurs. Ils s’inquiètent principalement de la durée de la période de retour de GOG.

Eh bien, je ne sais pas pour celui-ci.

30 jours, c’est beaucoup plus que ce que je pense nécessaire pour évaluer un jeu, et beaucoup plus que presque tous les jeux prennent pour se terminer si vous les jouez pendant une heure par jour.

Le jeune moi abuserait certainement de l’enfer. https://t.co/kKVnZpwboj

– Rami Ismail (@tha_rami) 27 février 2020

Les développeurs ont souligné que 30 jours sont probablement plus longs que nécessaire pour décider si vous aimez un jeu. Cependant, il est probablement assez long pour battre la plupart des jeux. Jouer une heure ou deux par jour suffit pour compléter même les gros titres AAA (du moins ceux qui ne sont pas fabriqués par le CDPR lui-même). Il y a très peu de choses qui empêchent les joueurs de battre une partie et d’obtenir un remboursement à la fin du mois.

Certains développeurs ont déclaré à Eurogamer qu’ils avaient enregistré une baisse substantielle de leurs revenus lorsque Steam a instauré sa politique de retour beaucoup moins généreuse il y a plusieurs années. Ils craignent que la version de GOG ne leur coûte encore plus cher. D’autres sont simplement ennuyés par le fait que GOG (et d’autres distributeurs de jeux) aient un contrôle total sur la façon dont leurs jeux sont vendus, et personne n’a demandé l’avis des développeurs avant le changement.

Pour sa part, le GOG indique qu’il visera à prévenir les abus en surveillant l’activité du compte. Si quelqu’un rembourse un grand nombre de jeux près de la limite, GOG se réserve le droit de refuser les remboursements. Il a également demandé poliment aux joueurs de ne pas le ruiner pour tout le monde. Le temps nous dira si les craintes des développeurs sont infondées ou non.

