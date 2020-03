GOG propose 27 jeux gratuits pour vous aider à passer le temps à la maison

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Nous passons tous beaucoup plus de temps à l’intérieur ces derniers temps, et cela peut être difficile pour les gens qui sont habitués à sortir et à interagir avec leurs semblables. Si vous avez besoin de quelque chose pour passer le temps, GOG propose une collection de 27 jeux gratuits. La page «Restez à la maison et jouez à certains jeux» comprend de nouveaux jeux, d’anciens jeux et quelques jeux très anciens.

Tous les jeux de cette liste étaient déjà gratuits, mais ils sont désormais répertoriés au même endroit pour un accès facile. Séparément, GOG organise une vente de printemps qui se déroule jusqu’à la fin du mois si vous souhaitez acheter des jeux plus récents et plus complexes. Cela dit, il y a des trucs sympas dans la liste «rester à la maison». Voici la collection complète.

Akalabeth: World of DoomAlder’s Blood PrologueBeatheath a Steel SkyBio MenaceBuilders of Egypt: PrologueCayneDoomdark’s revengeEschalon: Book IFlight of the Amazon QueenGWENT: The Witcher Card GameHello Neighbour Alpha VersionJill of the Jungle: The Complete Trilogy TeaserPostal: Classic and UncutSang-Froid: Tales of WerewolvesShadow Warrior Classic CompleteStargunnerSunrider: Mask of ArcadiusTeenagentTreasure Adventure GameTyrian 2000Ultima 4: Quest of the AvatarUltima World of Adventure 2: Martian DreamsWorlds of Ultima: The Savage Empire

GOG fait partie de CD Projekt Red, il n’est donc pas surprenant que le jeu de cartes Gwent gratuit soit sur la liste. C’est l’un des titres les plus récents et les plus connus que vous trouverez sur la page. Il y a aussi quelques démos et aperçus des deux dernières années.

Les entrées les plus intéressantes de la page sont les jeux classiques comme Beneath a Steel Sky (1994), Bio Menace (1993) et Stargunner (1996). Vous pouvez même aller loin, remonter à l’aube des jeux vidéo avec Ultima 4 (1985) et Akalabeth: World of Doom (1979). Alors, allez profiter de quelques jeux classiques pendant que vous attendez cette pandémie.

