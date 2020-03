Gogo poursuit les changements de contrat de satellite alors que le coronavirus atténue la demande

WASHINGTON – Gogo, un fournisseur de Wi-Fi en vol avec une capacité sur 34 satellites, cherchera des concessions de prix pour limiter les coûts de bande passante alors que les compagnies aériennes continuent à effectuer des vols au sol au milieu des interdictions de voyager liées aux coronavirus.

Le PDG de Gogo, Oakleigh Thorne, a déclaré que la pandémie de coronavirus était en partie à l’origine des efforts de réduction des coûts de l’entreprise, car la baisse du trafic aérien a eu un effet d’entraînement sur la demande de Wi-Fi pour les passagers.

«Il s’agit d’une situation très, très, très mauvaise en mouvement dans notre industrie», a déclaré Thorne lors d’une conférence téléphonique le 13 mars.

Gogo a déclaré une perte nette de 146 millions de dollars sur 835,7 millions de dollars de revenus en 2019. La société a réduit ses pertes de 10% par rapport à 2018 tout en augmentant le flux de trésorerie disponible à 162,6 millions de dollars, dépassant les prévisions de 100 millions de dollars.

Parce que le coronavirus pousse les compagnies aériennes à retirer les avions du service, Gogo ne publie pas de directives financières pour 2020, a déclaré Thorne.

«La gravité de notre impact dépendra de ce qui se passera avec les facteurs de charge et de la durée des déplacements affectés par le virus», a-t-il déclaré.

Thorne a déclaré que Gogo prévoit d’utiliser sa taille en tant que gros acheteur de capacité satellite pour obtenir des conditions plus favorables pour les baux de capacité.

«Nous sommes un client très précieux pour les sociétés de satellites», a déclaré Thorne, ajoutant que pour certains opérateurs, Gogo est leur plus gros client. “Nous [were] le client qui connaît la croissance la plus rapide avant le coronavirus, et nous serons le plus gros client et la croissance la plus rapide après le passage du coronavirus, il y a donc beaucoup d’incitation à travailler avec nous pour nous aider à surmonter cette pandémie. »

Gogo loue d’importantes capacités d’Intelsat et de SES, selon un dossier déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. En octobre, Gogo a annoncé un accord pour utiliser la capacité du prochain satellite Eutelsat-10B après son lancement en 2022. Gogo loue également 18 téléports pour prendre en charge ses services Wi-Fi par satellite.

“On peut regarder les contrats de satellites et penser qu’ils sont fixes, mais ils peuvent également être renégociés”, a déclaré Thorne.

Gogo dispose de 845,8 millions de dollars de services de transpondeur et de téléportation par satellite sous contrat, dont 141,3 millions de dollars sont payables en 2020, selon le dossier de la SEC.

Baisse des prix à l’horizon

Thorne a déclaré que les deux tiers de la capacité louée par Gogo à l’extérieur de l’Amérique du Nord devaient être renouvelés au cours des trois prochaines années. Les récents contrats de remplacement signés par Gogo sont en moyenne 67% moins chers, a déclaré Thorne, indiquant que la société peut continuer à réduire ses coûts.

De plus, certains nouveaux contrats sont structurés de manière à ce que Gogo ne paie que la capacité qu’il utilise, et non la totalité de la capacité à laquelle il a accès sur une zone géographique donnée.

L’utilisation de soi-disant contrats de services gérés permet à Gogo «d’acheter à la boisson plutôt qu’en vrac», a déclaré Thorne.

“Ce modèle a l’avantage de réduire nos coûts fixes, d’augmenter la capacité d’éclatement que nous pouvons apporter aux compagnies aériennes, d’améliorer notre utilisation des capacités et de nous permettre d’adapter les solutions aux besoins de chaque compagnie aérienne”, a-t-il déclaré.

Gogo intègre des contrats de services gérés dans son réseau mondial de satellites en bande Ku et explore de nouveaux accords régionaux de services gérés en bande Ka, a déclaré Thorne.

Gogo est également prêt à inclure la capacité de nouvelles constellations de satellites en orbite terrestre basse et moyenne, a déclaré Thorne. Les antennes à réseau phasé ThinKom qu’elle utilise sur les avions sont bien adaptées aux constellations non géosynchrones, a déclaré Thorne.

Les efforts de réduction des coûts de Gogo comprendront également des efforts pour renégocier les contrats avec les compagnies aériennes, y compris les anciens contrats où Gogo subventionne l’installation d’antennes, a déclaré Thorne. Comme mesure supplémentaire, Thorne a déclaré qu’il différerait son bonus 2019 “jusqu’à ce que Gogo soit dans une période plus heureuse.”