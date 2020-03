Google a utilisé l’apprentissage automatique pour ajouter une touche 3D de style Apple aux téléphones Pixel

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Hier, Google a commencé à déployer sa dernière “fonctionnalité” Pixel, qui inclut de nouvelles fonctionnalités exclusives aux téléphones Pixel de Google. Les ajouts en tête d’affiche incluent les obscurs programmés et de nouveaux emoji, mais Google a également glissé une réalisation d’apprentissage automatique intéressante dans la nouvelle mise à jour. Les téléphones Pixel ont maintenant des capacités 3D Touch de style Apple, mais ils le font via un logiciel plutôt que du matériel.

Apple a lancé 3D Touch (initialement appelé Force Touch) en 2014 sur l’iPhone 6S. 3D Touch permet à Apple (et aux développeurs) de déclencher différentes actions en fonction de la force avec laquelle l’utilisateur appuie sur l’écran. Apple y parvient avec un réseau d’actionneurs à l’arrière de l’écran tactile. L’effet piézoélectrique de la pression sur l’écran indique au système lorsque quelqu’un tape ou appuie plus fort, et le logiciel Apple transforme cela en différentes entrées.

De toute évidence, une mise à jour OTA ne peut pas ajouter d’actionneurs aux écrans Pixel de Google, mais Google a réussi à faire quelque chose de similaire avec l’apprentissage automatique. Les écrans tactiles capacitifs ne détectent pas la force – ils comprennent simplement un toucher par opposition à aucun toucher. Cependant, le signal d’un robinet peut varier en fonction de la quantité de doigt qui entre en contact avec l’écran, et c’est ainsi que Google a simulé la fonction de “toucher ferme” de la dernière mise à jour Pixel.

Si vous appuyez sur l’écran normalement, rien ne change. Si vous appuyez plus fort, une plus grande partie de votre doigt entrera en contact avec l’écran. Google a utilisé l’apprentissage automatique pour caractériser la façon dont la saisie tactile change lorsque les gens appuient plus fort sur l’écran. Cela impliquait de modéliser des milliers de tailles de doigts pour déterminer avec précision quand quelqu’un tentait de toucher fermement.

Actuellement, le toucher ferme est une alternative à une pression longue, qui est courante sur Android pour accéder aux menus contextuels et à d’autres fonctionnalités. Une touche ferme est tout simplement un moyen plus rapide de faire la même chose. Il est possible que Google en fasse une fonctionnalité avec des fonctionnalités spécifiques, mais tous les fabricants d’appareils n’utilisent même pas les mêmes API d’interaction avec écran tactile. Donc, cela peut rester une fonctionnalité uniquement Pixel, et cela signifie que peu de développeurs seraient intéressés à créer des fonctionnalités personnalisées.

La mise à jour de mars Pixel est toujours en cours de déploiement pour les utilisateurs. Google dit qu’il devrait être disponible pour tout le monde dans les prochaines semaines. Cette mise à jour prend un peu plus de temps que la plupart des correctifs mensuels car il y a tellement de modifications fonctionnelles. Si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez charger la mise à jour avec des fichiers du site de développeur de Google.

