Google avertit les utilisateurs Edge qui installent des extensions à partir de sa boutique en ligne

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Microsoft a commencé à déployer le nouveau navigateur Edge auprès des utilisateurs, laissant l’ancien moteur EdgeHTML dans le passé. Le nouvel Edge utilise une base Chromium tout comme Google Chrome, ce qui signifie qu’il peut exécuter de nombreuses extensions Chrome existantes. Tenter d’utiliser le Web Store de Google pourrait cependant être un peu troublant. Google a ajouté un avertissement aux utilisateurs d’Edge qu’ils devraient vraiment utiliser Chrome.

L’Edge original a été lancé avec Windows 10 et n’a jamais gagné en popularité auprès des utilisateurs. Microsoft a tenté à plusieurs reprises d’amener les utilisateurs de Windows à lancer Edge, recourant souvent à des tactiques effrayantes et à des fenêtres contextuelles ennuyeuses. Eh bien, maintenant la chaussure est sur l’autre pied.

Edge a désormais la possibilité d’installer des extensions à partir de sources tierces. Microsoft a son propre référentiel d’extensions, mais il est beaucoup plus petit que le Chrome Web Store. Cependant, si vous accédez à la boutique en ligne avec Edge, vous obtenez une petite fenêtre contextuelle (voir ci-dessous) qui vous indique que le passage à Chrome est le meilleur moyen «d’utiliser les extensions en toute sécurité».

Google n’a pas expliqué pourquoi il s’agit d’un problème de sécurité, mais il pourrait y avoir quelque chose avec la possibilité que du code malveillant apparaisse dans une extension. Dans Chrome, les extensions sont toujours mises à jour automatiquement vers les dernières versions. Google peut également supprimer à distance une extension qui tente de faire quelque chose d’inapproprié. Cela ne peut pas être fait avec Edge, car la boutique en ligne est une source de téléchargement tierce.

Vous pouvez ignorer l’avertissement et continuer d’installer des extensions dans Edge – Google ne vous empêche de rien faire. C’est un peu comme les pop-ups effrayants de Microsoft dans Windows 10 il y a quelque temps qui disait que Chrome était pire pour votre batterie. Bien que ce ne soit pas une tactique complètement nouvelle pour Google non plus. Il a parfois «averti» les utilisateurs d’autres navigateurs utilisant ses produits que Chrome était plus efficace pour exécuter ces services.

Il est intéressant de noter qu’Opera et Brave utilisent Chromium de nos jours, et il n’y a aucun avertissement pour ces utilisateurs lorsqu’ils visitent le Google Web Store. Microsoft est tout simplement un acteur beaucoup plus important, ayant déployé Edge sur la plupart des appareils Windows 10. C’est soudainement que beaucoup de gens utilisent un navigateur non Google pour installer des extensions Chrome qui pourraient être une grande surface d’attaque. Néanmoins, Microsoft n’autorise pas les installations d’extensions tierces par défaut. Vous devrez d’abord activer cela.

Maintenant lis: