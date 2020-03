Google cesse de vendre les Pixel 3 et 3 XL

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Google a annoncé les Pixel 3 et 3 XL avec beaucoup de fanfare en 2018, et nous espérions tous que les problèmes de la génération précédente seraient résolus. Hélas, ce ne devait pas être. Google a eu du mal à justifier les fonctionnalités manquantes et à créer des problèmes de qualité tout au long de l’exécution du Pixel 3, et maintenant cette exécution est terminée. Google confirme qu’il est à court d’appareils Pixel 3 et 3 XL.

Comme d’habitude, Google a continué à vendre ses Pixels de génération précédente après le lancement des Pixel 4 et 4 XL. Vous pouvez acheter l’un des anciens appareils pour environ la moitié du prix initial de 800 à 900 $. Ce n’était pas vraiment une mauvaise affaire non plus. Contrairement à la plupart des fabricants d’appareils Android, Google s’engage à mettre à jour ses téléphones chaque mois pendant trois ans. Alors que certains nouveaux téléphones sont toujours livrés avec Android 9 Pie, le Pixel 3 a Android 10 et environ 18 mois de support de mise à jour restant.

Cependant, le Google Store n’a soudainement signalé aucun stock restant au début de la semaine. Google a maintenant confirmé qu’il avait vendu toutes ses unités restantes. Certains autres détaillants peuvent toujours avoir le téléphone à vendre, mais ses jours sont clairement numérotés. L’année dernière, les Pixel 2 et 2 XL ont quitté le Google Store à la même époque, ce n’est donc pas vraiment une surprise.

Les Pixel 3 et 3 XL ont été les premiers téléphones Google depuis des années à prendre en charge la charge sans fil, et le plus grand des deux avait une encoche d’écran. C’était la rage parmi les téléphones Android en 2017-2018. Même s’ils n’avaient pas besoin de l’encoche, c’était un moyen rapide et facile de singer l’iPhone. L’encoche gigantesque de Pixel 3 XL de Google a donné au téléphone un aspect déséquilibré, mais il abritait une paire de caméras frontales. Les Pixel 4 et 4 XL ont abandonné cette fonctionnalité au profit d’une plus grande lunette avec des capteurs de déverrouillage du visage 3D.

Tout au long du cycle de vie de Pixel 3, il y avait des signes que les ventes n’allaient pas bien. Lors d’un appel de résultats au printemps dernier, Google a admis que les Pixel 3 et 3 XL se vendaient moins bien que les Pixel 2 et 2 XL. C’était surprenant, car les Pixels de deuxième génération n’étaient pas particulièrement bien accueillis non plus. En revanche, les Pixel 3a et 3a XL de Google, axés sur le budget, se sont extrêmement bien vendus et restent parmi les meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter. Il n’y a toujours pas de successeur à ce téléphone – Google devait annoncer le Pixel 4a lors de la conférence d’E / S cette année, mais il a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

Maintenant lis: