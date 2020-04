Google pourrait utiliser une puce Samsung 5 nm personnalisée dans le pixel 5 au lieu de Snapdragon 865

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La plupart des smartphones haut de gamme lancés en 2020 auront le Snapdragon 865 à l’intérieur, mais cela pourrait ne pas inclure le prochain Pixel 5 de Google. Un nouveau rapport affirme que Google et Samsung travaillent sur un nouveau système personnalisé sur puce (SoC) plus avancé que le 865. Cependant, la puce ne comprendrait pas la marque Exynos de Samsung – ce serait une puce ARM “Google”.

Il y a quelques semaines, plusieurs rapports ont affirmé que les fabricants de smartphones étaient affligés par le coût élevé de la nouvelle puce Snapdragon 865 de Qualcomm, qui nécessite un modem 5G distinct. LG prévoit d’utiliser un SoC moins cher dans un prochain téléphone phare. De même, la rumeur veut que Google étudie d’autres options SoC comme le Snapdragon 765.

Le nouveau rapport affirme que Google ignorera complètement les puces de Qualcomm cette année, optant pour une puce personnalisée construite sur le nœud LPE de 5 nm de Samsung. Cela le placerait dans la même classe que les puces 2021 de nouvelle génération de Samsung. La source affirme que cette puce sans nom comportera huit cœurs de processeur: deux A78, deux A76 et quatre A55. La plupart des SoC utilisent une conception à cœur unique pour le cluster haute puissance, mais cette puce fusionnerait les cœurs A76 et A78. Les A55 plus lents fourniraient un traitement plus efficace pour les tâches en arrière-plan.

Du côté du GPU, la puce aura le Mali MP20, encore non annoncé. Google utilisera son propre processeur de signal d’image (ISP), que nous connaissons déjà sous le nom de Pixel Visual Core. Le rapport affirme également que Google contribuera à une unité de traitement neuronal (NPU), éventuellement basée sur son architecture Tensor.

Si ce rapport est exact, le projet est probablement en cours depuis un certain temps. Il n’est pas plausible de décider dans six mois que vous souhaitez utiliser un SoC différent dans un appareil aussi complexe qu’un smartphone. Cependant, nous savons que Qualcomm a divulgué des détails sur le 865 à ses partenaires plusieurs mois avant l’annonce publique. Cela aurait peut-être donné à Google une chance de lancer son projet de puce ARM personnalisée depuis longtemps selon la haute vitesse.

Nous ne savons rien de la configuration réseau de ce prétendu processeur Pixel. Qualcomm pousse la 5G avec la 865, tout comme les opérateurs sans fil. Cependant, l’avantage pour les utilisateurs est pour l’instant pratiquement nul. L’adoption du nouveau design Samsung pourrait permettre à Google d’éviter les coûts et la consommation d’énergie de la 5G pendant un an de plus. Les modems et les réseaux seraient beaucoup plus matures dans une autre année.

