Google promet de supprimer les cookies de suivi dans Chrome

Avec des navigateurs comme Firefox et le nouveau Edge réprimant les excès de cookies, Google a été soumis à une pression croissante pour faire de même avec Chrome. La société a toujours considéré que restreindre trop les cookies ne ferait que conduire les sites Web à utiliser des moyens plus subreptices de suivi des personnes. Cependant, Google a cédé et a déclaré que Chrome bloquerait les cookies tiers dans les deux ans.

Les cookies sont simplement des fichiers déposés dans votre navigateur lorsque vous visitez un site Web. Ils peuvent conserver des informations d’état telles que les entrées de formulaire, l’état de connexion, etc. Cependant, les cookies sont également devenus le moyen le plus courant par lequel les sites Web vous suivent sur le Web à des fins publicitaires. Ces cookies peuvent indiquer aux entreprises avec lesquelles vous n’avez jamais directement interagi quels sites vous visitez et ce que vous faites pendant que vous y êtes.

Habituellement, les cookies propriétaires sont ceux que vous souhaitez – ils ont quelque chose à voir avec la fonctionnalité d’un site Web. Les cookies tiers concernent presque toujours la publicité ou le suivi, et vous avez peu ou pas de contrôle sur ce que les entreprises font avec ces données. Google est avant tout une agence de publicité, il a donc hésité à restreindre les cookies. La justification de Google pour conserver les cookies – qu’ils sont probablement meilleurs que l’alternative – n’est pas nécessairement fausse. Cependant, ses motivations pour faire valoir cet argument sont suspectes.

J’ai critiqué Google dans le passé pour avoir fait une alternative hypothétique au blocage des cookies sans dents.

Maintenant, ils livrent des dents: un plan pour tuer les cookies de suivi dans 2 ans.

Je retire donc ma critique. Bravo à Google. Ceci est une grosse affaire.

https://t.co/3uJ62d2cOd

– Ben Adida (@benadida) 14 janvier 2020

Google commencera à apporter des modifications en février 2020 lorsqu’il commencera à forcer les cookies tiers à fonctionner via HTTPS. Cela nous rapprochera un peu plus de l’élimination du suivi intersécurité non sécurisé. À terme, tous les cookies tiers cesseront de fonctionner dans Chrome dans le cadre de l’initiative «Privacy Sandbox» de l’entreprise. Google travaille également sur de nouveaux outils pour détecter et bloquer les «empreintes digitales du navigateur» lorsqu’un site utilise des informations sur votre système comme les polices installées et les plug-ins pour créer un profil de suivi en ligne.

Bien que Google soit revenu sur la question du suivi des cookies, il note que le modèle Web actuel est basé sur des publicités ciblées. Le simple blocage de tous les cookies de suivi met ce modèle en danger, selon Google. Ainsi, la société affirme qu’elle travaillera avec diverses parties prenantes pour garantir qu’il existe encore des moyens viables de faire de la publicité tout en permettant aux utilisateurs de contrôler leurs données. Il y a beaucoup de vagues promesses et de plans ici, mais Google a deux ans pour le comprendre.

