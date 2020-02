Google publie un aperçu du développeur Android 11 pour les appareils Pixel

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Android 10 a été lancé il y a à peine six mois, mais Google se prépare déjà ouvertement pour Android 11. La prochaine version d’Android est désormais disponible en version développeur. Si vous possédez un appareil Pixel récent, vous pouvez installer Android 11 dès maintenant pour consulter ses contrôles de confidentialité améliorés, ses bulles de messagerie, etc. La plupart des utilisateurs devront attendre la version finale pour profiter d’Android 11, et cela ne baissera pas avant cet automne.

La prochaine version Android comprendra plus de contrôle sur les données auxquelles les applications peuvent accéder sur votre téléphone. Dans Android 10, Google a donné aux utilisateurs plus de contrôle sur l’accès à la localisation, et Android 11 apporte des fonctionnalités similaires à d’autres autorisations sensibles. Lorsque les applications vous demandent votre position, votre microphone ou votre caméra, vous avez la possibilité de l’accorder une seule fois. Google va également tout faire avec Scoped Storage, une fonctionnalité qu’il a retardée l’année dernière. Scoped Storage limite les répertoires que les applications peuvent voir sur votre appareil, les empêchant d’espionner vos fichiers. Cependant, cela signifie également que vous ne pourrez pas gérer vos fichiers en toute liberté dans les applications tierces.

Toujours dans le domaine de la sécurité, Google a renforcé Project Mainline. C’est une fonctionnalité qui a fait ses débuts dans Android 10, donnant à Google la possibilité de transmettre des mises à jour importantes des composants du système directement aux appareils via le Play Store sans attendre des OEM et des opérateurs de créer des OTA système complets. Dans Android 11, Mainline dispose de 12 nouveaux modules pour un total de 20. Cela signifie que des mises à jour plus importantes toucheront votre appareil en silence et à temps.

Aucun des appareils de test Android 11 actuels ne prend en charge la 5G, mais Google affirme que la 5G est au cœur d’Android 11. Les développeurs seront en mesure de détecter si un appareil dispose d’une connectivité 5G et d’activer des expériences de type Wi-Fi améliorées qui pourraient être désactivées sur la 4G connexions mobiles. Android 11 peut même détecter si une connexion sans fil 5G n’est pas mesurée. Si c’est le cas, les applications peuvent engloutir plus de bande passante.

Les notifications sont légèrement modifiées dans Android 11. L’ombre des notifications aura une nouvelle section dédiée aux conversations. La fonctionnalité de bulles retardées d’Android 10 beta revient également. Ce sont essentiellement des têtes de conversation Facebook pour toute application de messagerie.

Le programme de test d’Android 11 commencera par trois aperçus des développeurs, suivis de trois bêtas. Si vous voulez essayer Android 11, vous aurez besoin d’un appareil Pixel pas plus ancien que le Pixel 2/2 XL. Les aperçus des développeurs ne sont disponibles que pour le chargement latéral via la récupération. Les versions bêta seront publiées sous forme de mises à jour OTA facultatives à partir de mai.

Maintenant lis: