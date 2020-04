Google rend Stadia gratuit à toute personne possédant une adresse Gmail

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Google a enfin eu une idée de la façon d’élargir l’audience de Stadia, et il n’a fallu qu’une pandémie mondiale pour que l’entreprise se rende compte qu’il pourrait y avoir un meilleur moyen d’atteindre des clients potentiels. Un récent article de blog d’entreprise déclare:

Les jeux vidéo peuvent être un moyen précieux de socialiser avec vos amis et votre famille lorsque vous êtes coincé à la maison.Nous offrons donc aux joueurs de 14 pays un accès gratuit à Stadia Pro pendant deux mois. Cela commence aujourd’hui et se déroulera au cours des prochaines 48 heures

Comment ça marche et ce que vous obtenez

Tout d’abord, l’offre est gratuite pour toute personne possédant une adresse Gmail, c’est-à-dire pour toute personne qui peut trouver un nom pour un compte de messagerie de graveur qu’elle n’utilisera jamais autrement. Les neuf jeux auxquels vous aurez accès sont:

Destiny 2: The CollectionGRIDGyltSteamWorld Dig 2SteamWorld Quest: Hand of GilgamechSerious Sam CollectionSpitlingsStacks on Stacks (on Stacks) Thumper

Il s’agit d’un essai de deux mois de Stadia Pro, ce qui signifie que vous avez accès aux jeux gratuits offerts avec ce service. Les autres titres doivent être achetés au prix fort. Stadia Pro coûte normalement 10 $ par mois, mais personne ne sera facturé pour les deux prochains mois; les clients existants bénéficieront de deux mois gratuits. Vous n’avez également pas besoin d’un Chromecast ou de tout autre matériel de Google.

Cela fait-il des stades un bon investissement?

Non. La durée de vie moyenne d’un service Google, basée sur environ 200 produits et services que l’entreprise a tués, est d’environ quatre ans. Google n’a donné aucune garantie quant à la longévité de Stadia et je ne recommanderai Stadia en tant que service payant à personne pour rien, jusqu’à ce qu’il soit suffisamment efficace pour que Google soit carrément stupide de le tuer, ou que Google commence à faire des garanties écrites de service minimum. C’est mon opinion constante depuis le lancement de Stadia, et elle reste mon opinion aujourd’hui.

De toute évidence, si vous ne vous souciez pas de conserver l’accès aux jeux auxquels vous avez déjà joué, vous pouvez avoir une opinion différente sur la proposition de valeur. Mais la perspective de payer le prix fort pour les jeux auxquels je perds rapidement l’accès lorsque Google décide que Stadia n’a pas fait suffisamment d’argent tue instantanément mon intérêt à payer pour le service.

Essayer Stadia, en revanche, semble assez raisonnable. Oui, Google espère que ces neuf jeux vous persuaderont de vous inscrire au service. Je ne le ferais pas. Utilisez Stadia comme un moyen d’enquêter sur deux questions différentes: Premièrement, votre FAI local peut-il fournir le streaming de jeu à des fréquences d’images acceptables en premier lieu? Si ce n’est pas le cas, aucun service de jeu en streaming ne vaudra votre temps et votre argent, indépendamment de ce que vous pensez du produit sous-jacent. Deuxièmement, voulez-vous acheter les jeux dans des magasins avec des histoires plus longues ou de meilleurs antécédents? Stadia est un moyen parfaitement utile pour répondre à ces deux questions et si vous choisissez de vous inscrire, c’est pour cela que je l’utiliserais.

Je voudrais dire quelque chose dans le sens de “Et si vous l’appréciez et pensez que la valeur est bonne, pourquoi ne pas rester abonné Pro à 9,99 $?” Mais mon problème avec Stadia n’est pas l’idée d’un abonnement de 10 $ par mois, c’est le fait que Google vous facture le prix plein pour les jeux auxquels vous n’avez pas accès si ou quand ils ont fermé le service. Jusqu’à ce que l’entreprise fournisse aux consommateurs une méthode pour conserver les jeux qu’ils ont achetés, s’engage par écrit à faire fonctionner Stadia pendant au moins cinq ans, ou garantit par écrit que les clients ne perdront pas l’accès aux jeux qu’ils ont achetés en fournissant des services numériques équivalents. licences pour les produits via Steam / GOG / Epic en cas d’arrêt, je ne peux pas recommander de dépenser de l’argent dessus.

