Google réprime l’accès à l’emplacement de l’application

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Les smartphones collectent une montagne de données sur la personne qui les utilise, et les applications en abusent depuis longtemps à des fins publicitaires et marketing. Votre emplacement est l’un des bits les plus sensibles des applications de données que Google peut collecter, et Google ajoute de nouvelles fonctionnalités à Android pour limiter cela. Android 11 inclut de nouvelles fonctionnalités de confidentialité de localisation, mais celles des anciennes versions d’Android bénéficieront d’une série de changements de politique sur le Play Store.

Même au début d’Android, Google a permis aux utilisateurs de bloquer l’accès à la position. Cependant, c’était une situation tout ou rien. Vous pouvez désactiver tous les accès de localisation sur l’appareil ou le laisser allumé. À partir d’Android 6.0 Marshmallow, Google a rendu toutes les autorisations (y compris l’emplacement) facultatives. Ensuite, dans Android 10, Google a autorisé les utilisateurs à accorder l’accès à la localisation aux applications «uniquement lorsque l’application est en cours d’utilisation». Android 11 va encore plus loin en ajoutant une option temporaire unique. Les applications bénéficiant d’un emplacement unique ne pourront voir votre emplacement que jusqu’à ce que vous naviguiez vers un autre écran ou fermiez l’application.

Android 11 ne sera lancé que plus tard cette année, mais vous pourriez commencer à voir des modifications dans les autorisations grâce à certaines modifications du Play Store. Google indique qu’environ la moitié des personnes utilisant Android 10 choisissent d’autoriser uniquement les applications à accéder à leur emplacement lorsqu’elles sont ouvertes. Google prend cela comme un signe que les gens veulent plus de limites sur les applications. En conséquence, la société incitera bientôt les développeurs à justifier leur besoin d’accès en arrière-plan.

Google examinera des questions telles que: “L’accès en arrière-plan a-t-il une valeur claire pour l’utilisateur?” et “L’accès à l’emplacement est-il important pour l’objectif principal de l’application?” Si la réponse à ces questions est non, les développeurs ne devraient prendre en charge que l’option de suivi des appareils lorsque l’application est ouverte. Google promet également que ses propres applications subiront le même examen.

Rien ne changera pour le moment, mais Google s’attend à ce que les directives officielles relatives aux politiques soient mises à jour en avril. Le mois suivant, les développeurs pourront demander des commentaires sur leur utilisation de l’emplacement via la console de développement. À partir du 3 août, toutes les applications d’actualités qui demandent l’autorisation de localisation en arrière-plan doivent passer en revue pour s’assurer qu’elles en ont besoin. Le 2 novembre, toutes les applications existantes dans le Play Store doivent se conformer aux nouvelles règles ou risquent de ne pas être publiées.

Maintenant lis: