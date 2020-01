Google travaille sur le support Steam dans Chrome OS

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Chrome OS de Google a commencé comme un simple navigateur, mais Google a lentement ajouté plus de prise en charge des applications avec les modules Android et Linux. Chrome OS pourrait également devenir beaucoup plus amusant. Selon un nouveau rapport, Google cherche à concrétiser les jeux sur Chromebooks en ajoutant la prise en charge de Steam.

Le rapport provient d’Android Police, qui a récemment discuté avec Kan Liu, directeur de la gestion des produits pour Chrome OS. Liu était vague sur certains détails – par exemple, il a laissé entendre que Valve était impliqué dans le processus de développement mais ne voulait pas le dire. Cependant, cela aurait du sens car Valve connaît plus de concurrence que jamais sur Windows avec le lancement de la boutique Epic Games. Être le premier sur Chrome OS pourrait lui donner accès à plusieurs millions d’appareils. Liu était cependant confiant que Google pourrait faire ce travail compte tenu de la nature de plus en plus multiplateforme des jeux et des API informatiques universelles comme Vulkan.

Valve possède déjà un client Linux Steam, et c’est probablement le point de départ de Google. Chrome OS prend en charge Linux via son module «Crostini». C’est actuellement une fonctionnalité bêta que vous devez activer dans les paramètres, mais cela fonctionne étonnamment bien. Steam propose une sélection de jeux prenant en charge Linux, ou du moins ils devraient l’être sur les systèmes x86. Vous pourriez ne pas obtenir tous les derniers jeux AAA sur Linux, mais cela ne posera pas de problème ici. Après tout, nous parlons des Chromebooks.

Google a conçu Chrome OS pour être rationalisé et efficace, de sorte que les Chromebooks n’ont jamais eu besoin d’un traitement graphique puissant. Certains appareils plus récents avec les puces Intel de dernière génération ont des graphiques intégrés passables, mais il n’y a pas de Chromebooks avec des GPU discrets. Si les jeux basés sur Steam deviennent disponibles, Liu suggère que nous verrons des GPU AMD plus puissants dans les Chromebooks. Il ne ferait cependant aucun commentaire sur la participation de Nvidia ou de Qualcomm.

Même sans une nouvelle génération de Chromebooks orientés jeu, la prise en charge de Steam élargirait considérablement le catalogue de jeux sur la plate-forme. Bien qu’il soit vrai qu’il existe de nombreux jeux Android sur Chrome OS, la plupart d’entre eux ont été conçus pour un petit écran tactile. Un jeu conçu pour PC fonctionnerait mieux sur un Chromebook, et il existe de nombreux jeux indépendants et expériences 2D qui devraient fonctionner même sur des systèmes modestes.

En supposant que Google suit et rend Steam fonctionnel sur Chrome OS, il n’y a aucune garantie que les fabricants OEM commenceront à créer des Chromebooks plus puissants. Les jeux sur Linux ont toujours été difficiles à vendre, mais peut-être que le pouvoir de marché de Google peut faire avancer ces projets.

