Google va arrêter de travailler sur Chrome 82 en raison de retards liés au coronavirus

Google est une entreprise massive avec une vaste infrastructure de travail à distance, mais même elle a ressenti l’impact du coronavirus sur la productivité des travailleurs. La société a déjà annoncé qu’elle devrait retarder les versions de Chrome pendant la pandémie, mais elle a également décidé d’abandonner le travail sur Chrome 82 et de passer directement au développement de Chrome 83.

Il existe trois canaux de publication Chrome, et cette décision a un impact direct sur les groupes de développement et bêta. La plupart des utilisateurs sont sur la chaîne stable, et ils ne remarqueront aucun changement majeur à part un éventuel retard dans les mises à jour. Cependant, à un moment donné dans le futur, leur numéro de version passera de 81 à 83. Le directeur de la gestion des programmes techniques de Chrome, Jason Kersey, a fait cette annonce dans le groupe Google Chrome développeur.

Chrome 82 est actuellement dans le canal de développement et ce depuis plusieurs semaines. Google prévoit désormais d’arrêter le développement de cette branche. Il n’y aura donc plus de modifications de fonctionnalités. L’équipe Chrome cessera également de stabiliser la version pour la préparer au canal bêta. Au lieu de cela, le travail de développement se concentrera sur la préparation de la prochaine version de Chrome 83 pour le déploiement du canal de développement. Chrome 83 n’existe actuellement que dans Canary, la version distincte du dernier cri qui ne fait pas partie du schéma de mise à jour principal.

Alors que Google commence à intégrer Chrome 83 dans le canal de développement, les utilisateurs sur stable et beta continueront à utiliser les versions 80 et 81 pendant un peu plus longtemps. La perte de Chrome 82 n’était que la conséquence du ralentissement du travail, mais c’est celui que Google peut travailler pour atténuer. La prise en charge du lecteur NFC (Near-Field Communications) basé sur le Web et de l’API de réalité augmentée de Chrome pourrait être fusionnée dans la nouvelle version.

Bien que Google n’ait pas spécifiquement mentionné Chrome OS dans l’annonce, nous supposons que les versions du système d’exploitation sont également modifiées. Il n’y aura pas de Chrome OS 82, et 83 sera la prochaine version majeure. Les Chromebooks exécuteront simplement les versions 80 et 81 un peu plus longtemps.

Chrome n’est pas la seule partie des activités de l’entreprise touchée par le coronavirus. La plupart des employés travaillant à domicile dans un avenir prévisible, la conférence annuelle Google I / O a été annulée. Au départ, Google voulait passer à un événement en ligne, mais il a récemment décidé même que ce serait trop difficile à opérer pour le moment.

