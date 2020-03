H.R.5666 lancera les États-Unis dans la mauvaise direction

Dans son article d’opinion SpaceNews du 3 février, Louis Friedman soutient que le projet de loi d’autorisation de la NASA qui a récemment autorisé un sous-comité spatial de la maison est la meilleure direction pour l’Amérique dans l’espace. Le projet de loi, H.R.5666, obligerait les États-Unis à abandonner la lune après un atterrissage lunaire de drapeaux et d’empreintes (tout en empêchant effectivement les entreprises commerciales de participer). Nous ne pouvions pas être plus en désaccord.

Friedman fonde son argumentation sur l’idée que le seul but du vol spatial humain est l’exploration, et que la raison principale du vol spatial humain parrainé par le gouvernement est géopolitique, en particulier la coopération internationale. Friedman est convaincu que le développement commercial dans l’espace n’a pas besoin des humains, sauf pour le tourisme, et il rejette le tourisme spatial comme étant réservé aux «riches».

Les débuts de l’aviation n’étaient également réservés qu’aux riches, le premier vol commercial de 23 minutes coûtant 500 $ en 1914. Mais aujourd’hui, des millions de personnes de toutes les classes économiques volent sur des compagnies aériennes commerciales. De plus, les touristes d’aventure spatiale, comme leurs prédécesseurs de l’aviation, seront confrontés à des risques très réels et certains ne reviendront pas. Toutefois, l’expérience et la technologie acquises, si elles se poursuivent et sont protégées d’une réglementation excessive, entraîneront une baisse des coûts d’accès humain à l’espace pour une partie sans cesse croissante de la population de la Terre. Le tourisme spatial a un grand potentiel de croissance menant à la création d’emplois et à une économie plus forte, car les lanceurs réutilisables en cours de développement offrent la possibilité de réduire les coûts de lancement d’un facteur 100X ou plus par rapport à il y a seulement quelques années; cela se traduira directement par des coûts considérablement inférieurs, permettant à plus de personnes de voyager dans l’espace.

En tant que dirigeants de la National Space Society, nous nous engageons à avoir une vision d’un avenir humain dans l’espace où les gens pourraient vivre, travailler et jouer – un avenir qui ne se limite pas à une petite élite de scientifiques et de pilotes d’essai financés par le gouvernement. Un tel avenir ne peut voir le jour que grâce au développement économique à grande échelle des ressources spatiales au profit des humains sur Terre et dans l’espace. Bien que Friedman ait raison de dire que les robots joueront un rôle critique et de premier plan dans le développement économique de l’espace, nous pensons que les humains devraient être intégrés dans la sphère économique cislunaire lorsqu’ils sont économiquement justifiés. Au fur et à mesure que de nouvelles industries se développent dans l’espace – à commencer par les mégaconstellations en orbite terrestre basse, le tourisme spatial, la fabrication dans l’espace et aller de l’avant avec l’énergie solaire spatiale renvoyée sur Terre, et finalement l’exploitation minière lunaire et astéroïde – le nombre d’êtres humains travaillant dans l’espace augmentera. organiquement, conduisant à des établissements permanents et économiquement autonomes.

H.R.5666 est un énorme pas en arrière par rapport à cet avenir. Le programme Artemis de la NASA n’est pas un plan idéal pour retourner sur la lune pour rester, mais il comporte de nombreux éléments vertueux, permettant notamment aux entreprises commerciales de posséder et d’exploiter des atterrisseurs lunaires qui nous mettront sur la voie de futures industries lunaires autonomes, y compris tourisme et exploitation minière. Malheureusement, H.R.5666 détruit toutes ces dispositions, forçant un retour au modèle de contrat de monopole à coût majoré échoué dans lequel un seul entrepreneur gouvernemental privilégié fournit un seul atterrisseur lunaire appartenant au gouvernement. Pire encore, la Chambre dicte à la NASA une solution technique particulière pour les atterrisseurs lunaires, tout en ignorant totalement ce qui peut être le système le plus rentable et le plus efficace pour le retour sur la lune, les systèmes de lancement SpaceX Starship et Super Heavy, et en éliminant efficacement des entreprises comme Blue Origin (qui construit un atterrisseur lunaire avec de l’argent privé) de faire partie du programme. Les dirigeants de la Chambre ont également affirmé que toutes les entreprises sont libres de soumissionner sur les drapeaux et empreintes de pas lunaire dictés par HR5666, ce qui est vrai, mais puisque HR 5666 obligerait les entreprises à renoncer à leur propriété intellectuelle lunaire au gouvernement américain, ce l’offre est vide et mensongère.

La volonté de Friedman de laisser la lune aux «pays en développement» tandis que les États-Unis se dirigent vers Mars dans une mission semblable à Apollo entraînera la lune parsemée de bases lunaires, de mines et d’autres installations gérées par la Chine, l’Inde, le Japon et d’autres. Une partie de l’attrait est que, puisque les coûts sont moins élevés, beaucoup plus de pays peuvent participer à un retour sur la lune qu’à un voyage martien. La NASA a fait un excellent travail pour obtenir un soutien international pour Artemis, que nous applaudissons.

Friedman est convaincu que le vol spatial humain vers la Lune est «beaucoup trop cher et ne profite pas aux objectifs commerciaux». Les vols spatiaux humains vers la lune seront rendus artificiellement coûteux en ignorant les leçons des programmes réussis de services de transport orbital commercial de la NASA et des programmes de services de ravitaillement commerciaux de suivi de la NASA et en s’appuyant sur un fournisseur monopolistique unique d’atterrisseurs lunaires à prix coûtant qui ne sont pas construits pour un potentiel commercial objectif. SpaceX a déjà annoncé un vol touristique commercial orbital lunaire utilisant Starship / Super Heavy. Affirmer que les vols spatiaux humains vers la Lune «ne bénéficieront pas à des objectifs commerciaux» ne semble pas étayé par les faits et ignore les leçons des premiers jours de l’aviation.

La National Space Society a appelé la Chambre à reconsidérer H.R.5666, et les auteurs exhortent en outre le Sénat à se battre pour leur propre projet de loi d’autorisation supérieur de la NASA. Bien que le développement d’une économie cislunar avec des opérations commerciales durables et prospères sur et autour de la Lune puisse sembler une distraction de voyager vers Mars, en réalité, ce serait la base solide de tout programme Mars sérieux, car l’utilisation d’une technologie éprouvée commercialement entraînera une baisse des coûts et une plus grande sécurité.

On peut se demander si H.R.5666 représente même une proposition forte pour l’exploration de Mars. Le projet de loi d’autorisation envisage un orbiteur en équipage atteignant Mars d’ici 2033, sans aucun plan pour réellement atterrir sur Mars. Les Américains méritent une meilleure approche. Heureusement, SpaceX travaille, non seulement pour orbiter autour de Mars tout en rêvant d’atterrissages lointains par quelques astronautes, mais pour développer une colonie autonome sur Mars. Dans le passé, la NASA a souffert d’une tyrannie de petits rêves. Artemis n’est pas parfait, mais cela suggère que les États-Unis et l’humanité peuvent avoir un plus grand avenir dans l’espace que celui proposé par M. Friedman. Nous pensons qu’il est temps de tourner le dos aux petits rêves et à une mission de drapeaux et empreintes de pas sur Mars, de rejeter les défauts de HR 5666, de financer entièrement Artemis (y compris CLPS) et de travailler avec de nouvelles entreprises spatiales innovantes, telles que SpaceX et Blue Origin plutôt que de prétendre qu’ils ne transforment pas notre avenir dans l’espace.

Alfred Anzaldúa est un diplomate à la retraite du Département d’État américain et un vétéran de plus de 30 ans en défense de l’espace. Il est vice-président exécutif de la National Space Society, président du comité des politiques et vice-président du comité international.

John C. Mankins est membre du conseil d’administration de la National Space Society et expert reconnu en gestion de la R&D technologique. Il est également expert dans le domaine de l’énergie solaire spatiale. Sa carrière de 25 ans à la NASA comprenait 10 ans au Jet Propulsion Laboratory et 15 ans au siège de la NASA.

Dale Skran est président du comité exécutif de la National Space Society, membre du conseil d’administration du NSS et entrepreneur technologique. Après une carrière de 17 ans chez Bell Labs, il a occupé des postes de direction chez Ascend Communications, Sonus Networks et CMware.