Half-Life: Alyx Dev Team détient un AMA, Half-Life Games actuellement gratuit sur Steam

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Il y a deux nouvelles liées à Half-Life aujourd’hui. Tout d’abord, l’équipe de développement Half-Life: Alyx a publié un AMA sur Reddit, et ils donnent en fait des réponses intrigantes aux types de changements et aux règles de conception que Valve a suivis lors du développement du jeu. Par exemple, Half-Life: Alyx n’utilise pas beaucoup le saut, en partie parce que les joueurs n’ont pas tendance à aimer sauter en VR. Au lieu de compter sur des sauts, le jeu a un système de mantling continu et utilise rarement le saut. Les créatures répondent aux signaux audio plus qu’auparavant, et beaucoup de travail a été consacré à la mise au point des environnements pour les rendre plus «intéressants sur le plan sonore» afin de récompenser l’exploration des joueurs.

Lorsqu’on lui a demandé si Half-Life: Alyx rendrait les armes, Valve a répondu:

Nous ne rendons pas les armes en raison de nos expériences avec les tests de jeu – brièvement, nous avons constaté que les joueurs eux-mêmes ne les remarquent pas manquants (les spectateurs le font, évidemment), et ils ne les aiment pas obscurcissant leur vue.

Nous simulons en fait des bras invisibles, qui se connectent de vos mains à votre HMD, et nous les utilisons pour détecter des choses impossibles, comme fermer complètement un tiroir sur votre poignet.

Nous prévoyons de publier une vidéo sur la technologie derrière nos mains VR / interactions / etc., donc il y en aura bientôt plus.

Les armes ne nécessiteront qu’une seule main, mais vous aurez la possibilité de stabiliser votre objectif avec désinvolture. Selon Valve, l’un des objectifs d’Alyx était de se concentrer sur le jeu simultané à deux mains, ce qui signifie s’assurer d’avoir la main libre pour effectuer des actions tout en jouant. Ils écrivent: «Nous avons quelques systèmes d’inventaire et de sélection d’armes, tous conçus dans le but de garder le plus possible les yeux des joueurs sur l’environnement. Nous avons un système d’inventaire contextuel «par-dessus l’épaule» pour les munitions à portée de main, votre main d’arme a une fonction de sélection d’arme rapide, et nous avons quelques sacs de poignet pour certains des autres articles.

L’AMA aborde un mélange de sujets techniques, de traditions, de décisions de conception et de développement de jeux. Mais voici, je pense, la réponse qui importera le plus à beaucoup de gens:

À l’exception de quelques ajustements à la scène finale absolue, le jeu est terminé. Beaucoup d’entre nous à Valve, ainsi que des testeurs, ont joué à travers le jeu plusieurs fois.

À l’heure actuelle, nous polissons et corrigeons principalement les bogues, ce que nous espérons être à ce stade du cycle de développement. Nous sommes convaincus que nous atteindrons notre version prévue. (Nous avons laissé le Valve Time se produire avant d’annoncer le jeu.)

Près de quatre ans après la mise en vente de l’Oculus Rift, Beat Saber est la chose la plus proche de la VR à une application de tueur. Cela fait très longtemps qu’un seul logiciel suffit pour déclencher une vague identifiable d’achats de matériel grand public, en partie parce que cela fait si longtemps qu’un matériel fondamentalement nouveau est arrivé sur le marché. Au début des années 1990, The 7th Guest a stimulé les ventes de CD-ROM. Au milieu des années 1990, des jeux comme Quake, Quake II et l’original Half-Life ont fait grimper les ventes de cartes graphiques 3D, car les joueurs ont vu la différence entre le rendu matériel et logiciel. Il fut un temps, aussi étrange que cela puisse paraître, lorsque les utilisateurs de PC se sont alignés autour du bloc pour acheter des copies de Windows 95 – ce qui signifie qu’ils se sont également alignés pour acheter les mises à niveau matérielles requises pour l’exécuter.

Il n’y a aucune garantie que même une demi-vie explosive: Alyx puisse réussir le même tour, mais si une entreprise est susceptible de le faire, ce serait Valve. Half-Life et Half-Life 2 étaient des titres qui ont fait avancer la conception de jeux d’une manière qui résonne encore aujourd’hui. Half-Life: Alyx pourrait un jour être commémoré comme le titre qui a poussé un tout nouveau type de jeu dans la conscience du public … ou encore un autre exemple de l’impossibilité pour une entreprise de répondre aux attentes exagérées des fans. Pire encore, cela pourrait être médiocre – pas assez mauvais pour être mémorable, pas assez bon pour déplacer l’aiguille dans une direction particulière.

Dans le cadre de la préparation de Half-Life: Alyx, Valve rend tous les jeux de la franchise Half-Life gratuits jusqu’à la sortie d’Alyx. Si vous voulez vous rafraîchir sur les aventures de Gordon Freeman ou les montrer à un ami qui n’a pas joué, c’est le moment idéal pour le faire. Je reviens en fait à travers Half-Life via l’excellent Black Mesa, que je recommande vivement si vous ne l’avez pas joué.

Maintenant lis: