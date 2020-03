Half-Life: Alyx Review Roundup: tout le monde l’aime

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Selon l’opinion de presque tous les critiques qui l’ont joué, Half-Life: Alyx est l’un des meilleurs jeux VR de tous les temps. La question de savoir si vous devriez l’acheter est un peu plus compliquée, car cela dépend en partie du matériel VR que vous possédez, le cas échéant, et de la question intrinsèque de savoir si cela vaut la peine de dépenser beaucoup d’argent pour acheter un casque ou une mise à niveau votre PC pour que vous puissiez jouer à un jeu.

Personne ne bondit vraiment pour déclarer que vous devriez laisser tomber 400 $ – 1000 $ sur le nouveau matériel VR juste pour Half-Life: Alyx, mais les compliments pour le jeu si vous êtes déjà dans l’espace ou si vous attendez une raison de plus pour vous pousser le bord est considérable. Ars Technica déclare que le jeu est un “must-play” conditionnel, tandis que Ben Kuchera de Polygon écrit: “C’est le jeu Half-Life que j’attends depuis la fin de l’épisode deux.” Tom’s Hardware appelle cela une «application tueur».

Valve semble avoir fait à peu près tout

Les distinctions universelles que le jeu reçoit honnêtement rendent un peu difficile à résumer, et certains des écrits sur ce titre sont sacrément approfondis. Tout le monde prend soin de souligner le nombre de problèmes auxquels Valve a pensé ou développé de meilleures solutions que quiconque dans l’industrie à ce jour. Le jeu semble bien fonctionner sur tous les principaux casques VR sortis à ce jour. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de différence entre eux; le Valve Index est la meilleure option pour jouer au jeu si vous pouvez épargner de l’argent, mais tous fonctionnent bien.

La boucle de gameplay de base? Solide comme le roc. Recharger votre arme? Utilise les deux mains et fonctionne comme un charme. Êtes-vous préoccupé par les problèmes d’accessibilité? Valve a conçu le jeu avec une multitude d’options d’accessibilité à l’esprit, y compris la possibilité de jouer avec une seule main (malgré les remarques ci-dessus).

À 13-15 heures de jeu, Half-Life: Alyx n’est pas terriblement long et il y a moins d’intrigue ici que l’un des épisodes de HL2, avec un casting plus petit. Les critiques font référence à plusieurs reprises à Ravenholm dans leurs discussions sur la façon dont la série utilise la peur et la peur. Apparemment, au moins un headcrab sautera directement sur votre visage pendant votre jeu et non, vous ne l’aimerez absolument pas. C’est du moins ce que tout le monde dit. Le jeu est loué pour être incroyablement atmosphérique.

Si vous êtes fan du redémarrage de Netflix Voltron, Rhys Darby joue un rôle de voix majeur dans Half-Life: Alyx. J’ai bien aimé l’émission de télévision et je ne sais pas comment je vais obtenir la référence de ma tête, mais à partir des clips, j’ai vu Half-Life: Alyx se penche sur les talents vocaux de Darby.

Autres avantages de Half-Life: Alyx: action vocale, structure narrative, mouvement des joueurs (vous avez la possibilité de marcher lentement ou de vous téléporter d’un endroit à l’autre), et le sentiment que Half-Life: Alyx pourrait être juste le premières idées que Valve a sur la façon de révolutionner fondamentalement toute l’industrie VR. Personne ne sait quoi penser à ce sujet, et pour cause. Valve, historiquement, n’est pas un développeur sur lequel vous voulez parier en ce qui concerne le temps qu’il leur faudra pour créer un jeu.

Mais selon à peu près tous les articles ou critiques que j’ai vus, Half-Life: Alyx est absolument plein de magie Half-Life dont certains d’entre nous se souviennent de la première fois que nous avons enfilé un costume de danger. Half-Life: Alyx est, par tous les comptes, un jeu incroyable.

